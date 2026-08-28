Makłowicz zdradza, dlaczego Twoje leczo z cukinią nigdy nie smakuje jak prawdziwe węgierskie

Węgierskie leczo – co to jest?

Węgierskie leczo jest potrawą przyrządzaną z duszonych pomidorów, papryki i cebuli oraz wędzonej słoniny. Składniki doprawia mieloną słodką lub ostrą papryką. Węgrzy wzbogacają leczo kiełbasą lub ryżem, który zagęszcza potrawę i zapewni sytość. Leczo serwuje się jako samodzielne danie lub dodatek do potraw z mięsem.

Leczo według polskich przepisów

Leczo jest niezwykle lubiane w naszym kraju. W wielu przepisach, które krążą w internecie, wśród składników można znaleźć cukinię lub bakłażany. Krytyk kulinarny Robert Makłowicz uważa, że leczo w wersji z cukinią jest bardziej podobne do ratatouille. Jest to potrawa warzywna pochodząca z francuskiej Prowansji. To danie pokrewne węgierskiego leczo. Ratatouille przyrządza się z bakłażanów, cukinii, cebuli, pomidorów i papryki.

W sieci można odnaleźć mnóstwo przepisów na leczo. W polskiej wersji tradycyjnej węgierskiej potrawy oprócz cukinii często dodaje się pieczarki, szpinak czy nawet szparagi. Sporo przepisów zawiera mięso drobiowe, boczek czy kiełbasę. Polskie wariacje nie mają jednak nic wspólnego z prawdziwym leczo z Węgier.

Tradycyjny przepis na leczo krok po kroku (bez cukinii)

Przygotowanie autentycznego węgierskiego leczo opiera się na prostocie i kolejności dodawania składników. Proces należy zacząć od rozgrzania w garnku tłuszczu – najlepiej smalcu lub wytopionej wędzonej słoniny, co nada potrawie głębokiego aromatu. Na gorący tłuszcz wrzucamy pokrojoną w piórka cebulę i smażymy ją do momentu, aż stanie się szklista i miękka. Jeśli decydujemy się na wersję z mięsem, to właśnie teraz jest odpowiedni moment, by dodać pokrojoną w plastry dobrej jakości kiełbasę i krótko ją podsmażyć.

Kolejnym krokiem jest dodanie głównych warzyw – najpierw pokrojonej w szerokie paski papryki, a po chwili sparzonych, obranych ze skórki i posiekanych w kostkę pomidorów. Całość należy dusić na niewielkim ogniu pod przykryciem przez około 15-20 minut, co jakiś czas mieszając. Pod koniec gotowania, gdy warzywa będą już miękkie, ale wciąż zachowają swój kształt, dodajemy pokrojony w plasterki czosnek. Danie doprawiamy solą do smaku i podajemy na gorąco, najlepiej z kromką świeżego chleba.

Jaka papryka jest najlepsza do oryginalnego leczo?

Kluczem do uzyskania smaku prawdziwego węgierskiego leczo jest wybór odpowiedniego gatunku papryki. Wbrew pozorom, najczęściej spotykana w sklepach mięsista, grubościenna papryka czerwona typu blokowego nie jest najlepszym wyborem. Podczas dłuższego gotowania ma ona tendencję do rozpadania się i tworzenia jednolitej, mdłej masy, co odbiera potrawie charakterystyczną konsystencję.

Węgierscy kucharze sięgają po odmiany o cieńszych ściankach, podłużnym kształcie i jaśniejszej barwie – najczęściej żółte lub jasnozielone. Taka papryka, często określana jako „węgierska”, po uduszeniu pozostaje lekko chrupiąca i zachowuje swój kształt. Co więcej, jej smak jest bardziej wyrazisty i lekko pikantny, co doskonale komponuje się z dymnym aromatem słoniny i słodyczą pomidorów.

Sekret idealnego smaku – jak i kiedy dodawać przyprawy?

Choć lista składników węgierskiego leczo jest krótka, o jego głębi smaku decyduje nie tylko jakość warzyw, ale także technika przyprawiania. Podstawą jest oczywiście oryginalna węgierska papryka w proszku – słodka, a dla wzmocnienia aromatu również wędzona. To właśnie ona nadaje potrawie charakterystyczny, intensywny kolor i smak.

Sekret tkwi w momencie jej dodania. Paprykę w proszku należy wsypać na gorący tłuszcz tuż po zeszkleniu się cebuli, a przed dodaniem pomidorów i świeżej papryki. Wystarczy dosłownie kilkanaście sekund energicznego mieszania na chwilowo zdjętym z ognia garnku. Taki zabieg pozwala uwolnić z przyprawy pełnię aromatu. Należy jednak bardzo uważać, aby jej nie przypalić, gdyż stanie się gorzka i zepsuje smak całego dania. Sól dodajemy natomiast dopiero pod sam koniec gotowania, aby warzywa nie puściły zbyt dużo wody i nie stały się twarde.

Jak zrobić leczo? Sprawdzone przepisy

Leczo to pyszna i aromatyczna potrawa. Oto sprawdzone przepisy na leczo, które warto wypróbować. Znajdziecie tu recepturę Roberta Makłowicza, przepis na prawdziwe węgierskie leczo oraz polską wersję z cukinią.

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