Kwaśny dereń? Poczekaj do przymrozków, a zaskoczy Cię słodyczą i ilością witamin! Zobacz, co z niego zrobić

Dereń jadalny: co to za roślina?

Dereń właściwy lub dereń jadalny to krzew lub drzewo dorastające do 7 m wysokości. Roślina pochodzi z Azji Mniejszej i Europy Południowo-Wschodniej. W Polsce nie jest spotykany rosnący dziko, ale coraz chętniej jest uprawiany.

Kwiaty i owoce derenia

Dereń zaczyna kwitnąć już na przełomie lutego i marca, wtedy jest szczególnie cenną rośliną miododajną. Kwitnie zanim jeszcze pojawią się na nim liście. Pod koniec lipca bądź na początku sierpnia dereń wydaje pierwsze owoce. Z wyglądu przypominają nieco owoce żurawiny — to niewielkie czerwone pestkowce. Owoce derenia można zbierać przez cztery miesiące, bo tyle czasu owocuje krzew. W smaku przypominają nieco śliwki, ale pod warunkiem że są zupełnie dojrzałe. Niedojrzałe owoce są kwaśne i twarde.

Zalety derenia - dlaczego warto jeść dereń?

Owoce derenia są bogate w:

żelazo,

wapń,

potas,

magnez,

cynk,

fosfor,

miedź,

mangan.

Zawierają również:

beta-karoten,

kwasy organiczne (jabłkowy i chinowy),

pektyny,

garbniki

cukry,

flawonoidy,

witaminy: C, P i A.

Dzięki wymienionym składnikom korzystnie działają na układ pokarmowy, wspomagają leczenie anemii, stanów zapalnych, otyłości.

Co można zrobić z owoców derenia jadalnego?

Dereń jest rośliną ozdobną. Pięknie wygląda w marcu, kiedy kwitnie, a także wczesną jesienią, gdy owocuje. Sadzony jest jako żywopłot. Owoce derenia można jeść na surowo (po przemrożeniu). Najczęściej robi się z nich dżemy, marmolady czy też nadzienie do cukierków. Owoce derenia mają działanie antyseptyczne i pomagają w utrzymaniu higieny jamy ustnej. Znane są również nalewki z derenia – dereniówki.

Beszamel - Dereń jadalny: co to za roślina?

Właściwości derenia

Dereń to naturalne źródło wielu składników odżywczych. Zawiera witaminy — C, a także P i A. oraz składniki mineralne: żelazo, potas, wapń, fosfor, magnez, miedź, cynk i mangan. Jest też niezłym źródłem beta-karotenu oraz składników działających antystarzeniowo i przeciwutleniająco. Ze względu na dużą zawartość żelaza, dereń stosuje się w celu zapobiegania i leczenia anemii. Można go również podawać przy problemach trawiennych i biegunce. Właściwości moczopędne derenia wykorzystuje się przy problemach z drogami moczowymi. Pomocny jest przy podagrze, reumatyzmie i migrenie. Warto stosować go w czasie przeziębienia i w okresach osłabienia organizmu.

Dereń — przetwory i przepisy

Nalewka z derenia to najpopularniejszy sposób wykorzystania jego owoców. Jest smaczna, lekko kwaskowa i bardzo zdrowa. Z derenia robi się również inne przetwory: sok, dżem czy konfitury. Świetnym pomysłem jest przygotowanie owoców derenia w słonej zalewie — tak jak oliwki. Stanowi wtedy oryginalną przekąskę, składnik sałatek albo dodatek do kanapek czy mięsa. Do mięsa można zrobić również wytrawną konfiturę.

Uprawa derenia jadalnego w ogrodzie – wymagania, sadzenie i pielęgnacja

Dereń jadalny nie jest rośliną szczególnie wymagającą, dlatego z powodzeniem można go uprawiać w przydomowym ogrodzie. Najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych lub w lekkim półcieniu. Preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym, z dużą zawartością wapnia. Należy unikać sadzenia go na terenach podmokłych i w glebie o kwaśnym odczynie, ponieważ nie sprzyja to jego rozwojowi.

Krzewy najlepiej sadzić jesienią lub wczesną wiosną. Młode rośliny wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza w okresach suszy. Starsze, dobrze ukorzenione egzemplarze stają się jednak odporne na niedobory wody. Przycinanie nie jest konieczne, ale jeśli chcemy uformować koronę, warto wykonać cięcie tuż po kwitnieniu. Dereń jest w pełni mrozoodporny, dzięki czemu doskonale radzi sobie w polskim klimacie.

Jak odróżnić dereń jadalny od gatunków ozdobnych lub trujących?

Aby uniknąć pomyłki, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech derenia jadalnego. Przede wszystkim kwitnie on bardzo wcześnie, na przełomie lutego i marca, na bezlistnych pędach. Jego kwiaty są drobne, żółte i zebrane w niewielkie baldachy. Owoce są podłużne, intensywnie czerwone i zwisają na długich szypułkach. Dla porównania, pospolity w Polsce dereń świdwa (gatunek o niejadalnych owocach) kwitnie znacznie później, w maju i czerwcu, już po rozwinięciu liści. Jego kwiaty są białe, a owoce to małe, kuliste pestkowce o czarnofioletowej barwie.

Najpopularniejsze odmiany derenia jadalnego i ich charakterystyka

Na rynku dostępnych jest wiele odmian derenia jadalnego, które różnią się między sobą wielkością owoców, terminem dojrzewania oraz smakiem. Do najchętniej wybieranych należą te o dużych i słodkich owocach. Przykładowo, austriacka odmiana ‘Jolico’ charakteryzuje się bardzo dużymi, gruszkowatymi owocami o ciemnoczerwonej barwie, które dojrzewają dość późno. Z kolei ukraiński ‘Pioneer’ wydaje owoce w kształcie butelki, cenione za wyjątkową słodycz.

Warto również zwrócić uwagę na polskie odmiany. ‘Szafer’ rodzi kuliste, jasnoczerwone owoce idealne na przetwory, a ‘Dublany’ to odmiana wczesna i bardzo plenna, o owocach w kształcie gruszki. Innym przykładem jest ‘Elegant’, którego owoce są nie tylko wczesne, ale także wyjątkowo aromatyczne i słodkie. Wybór odpowiedniej odmiany pozwala dostosować uprawę do własnych preferencji smakowych i zaplanować zbiory na konkretny okres.

Dereń jadalny: nowe dowody na korzyści dla zdrowia kardiometabolicznego

Dereń jadalny (Cornus mas L.), roślina od dawna ceniona za swoje walory smakowe i prozdrowotne, takie jak bogactwo witamin, minerałów, beta-karotenu oraz flawonoidów, coraz śmielej wkracza w świat naukowych dowodów. Najnowsza, obszerna meta-analiza badań naukowych, opublikowana w prestiżowym serwisie PubMed, dostarcza konkretnych informacji na temat jego wpływu na zdrowie kardiometaboliczne. Przegląd ten, obejmujący siedem randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, wykazał, że regularne spożywanie derenia jadalnego może przynieść znaczące korzyści w walce z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Wyniki analizy wskazują na istotną redukcję masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI), tkanki tłuszczowej, a także obwodów talii i bioder u osób spożywających dereń. Co więcej, zaobserwowano korzystny wpływ na profil lipidowy, objawiający się obniżeniem poziomu trójglicerydów i podwyższeniem stężenia "dobrego" cholesterolu HDL. Kluczowe okazały się również efekty w zakresie kontroli glikemii, gdzie dereń przyczynił się do spadku poziomu cukru we krwi na czczo (FBS) oraz hemoglobiny glikowanej (HbA1c) – ważnych markerów w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy. Nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu na poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, insuliny oraz enzymów wątrobowych (ALT i AST). Odkrycia te podkreślają potencjał derenia jadalnego jako cennego elementu diety, wspierającego zarządzanie wagą, poprawę profilu lipidowego oraz kontrolę poziomu cukru, co czyni go obiecującym naturalnym wsparciem w prewencji i uzupełniającym leczeniu chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2. Włączenie derenia jadalnego do codziennego jadłospisu może stanowić smaczne i proste uzupełnienie zdrowego stylu życia, choć zawsze warto pamiętać o zrównoważonej diecie i konsultacji z lekarzem.

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