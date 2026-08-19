Dlaczego ogórki w kefirze stały się hitem?

Tradycyjne ogórki kiszone to podstawa polskiej kuchni, ale co jakiś czas pojawiają się pomysły, które mają odświeżyć znane nam receptury. Ostatnio internet oszalał na punkcie ogórków kiszonych w kefirze. Choć dla wielu osób połączenie warzyw z nabiałem w procesie fermentacji może wydawać się dziwne, zwolennicy tej metody twierdzą, że dzięki niej ogórki są delikatniejsze, a proces kiszenia przebiega szybciej. Według sygnałów płynących z sieci, kefir ma nie tylko przyspieszać fermentację dzięki zawartości kultur bakterii, ale też nadawać ogórkom unikalną, lekko kremową teksturę.

Z czego zrobić ogórki w kefirze? Lista składników

Lista składników jest krótka i bardzo podobna do tej, której używamy przy tradycyjnych przetworach. Wszystkie produkty są tanie i łatwo dostępne w każdym sklepie spożywczym. Do przygotowania jednego słoika (ok. 1 litr) będziesz potrzebować:

500-600 g świeżych ogórków gruntowych (najlepiej małych i twardych);

ok. 400-500 ml naturalnego kefiru (bez dodatku cukru);

2 ząbki czosnku;

kawałek korzenia chrzanu;

baldachim kopru (może być z łodygą);

1 czubatą łyżeczkę soli kamiennej do przetworów (niejodowanej);

opcjonalnie: liść dębu, czarnej porzeczki lub wiśni dla poprawienia chrupkości.

Jak zrobić ogórki w kefirze krok po kroku?

Przygotowanie nie jest skomplikowane i poradzi sobie z nim każdy, nawet początkujący kucharz. Warto jednak trzymać się kilku zasad, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

Przygotowanie ogórków: Ogórki starannie umyj w zimnej wodzie. Możesz je namoczyć przez 1-2 godziny, aby były bardziej chrupkie po ukiszeniu. Układanie w słoiku: Na dno wyparzonego wcześniej słoika włóż koper, obrany czosnek oraz chrzan. Następnie ciasno ułóż ogórki pionowo. Przygotowanie zalewy: Kefir wymieszaj dokładnie z solą, aż ta całkowicie się rozpuści. Zalewanie: Zalej ogórki kefirem tak, aby wszystkie warzywa były dokładnie przykryte. To kluczowe, aby zapobiec psuciu się przetworów. Fermentacja: Słoik zakręć (ale nie bardzo mocno) i odstaw w zacienione miejsce o temperaturze pokojowej na 1-2 dni. Następnie przenieś do lodówki.

Test redakcyjny: Jak smakują ogórki z kefiru?

W naszym redakcyjnym teście sprawdziliśmy, czy obietnice o „hicie internetu” mają pokrycie w rzeczywistości. Według nas, ogórki te charakteryzują się łagodniejszym, bardziej „mlecznym” kwasem niż te w solance. Ich zapach jest intensywny, typowy dla fermentowanych produktów mlecznych. Tekstura pozostaje chrupka. Kolor ogórków po ukiszeniu jest nieco jaśniejszy, a na ich powierzchni może osadzać się biały nalot z kefiru, co jest naturalnym zjawiskiem.

Opinia eksperta: Czy to jest bezpieczne?

To najważniejszy punkt naszego poradnika. Ponieważ fermentacja mleczna w połączeniu z warzywami w warunkach domowych bywa nieprzewidywalna, o opinię poprosiliśmy eksperta ds. bezpieczeństwa żywności. Kiszenie w nabiale niesie ze sobą ryzyko rozwoju niepożądanych bakterii, jeśli temperatura lub higiena procesu nie zostaną zachowane. Ekspert wskazuje, że białka mleka w temperaturze pokojowej mogą ulegać procesom gnilnym, jeśli fermentacja mlekowa nie rozpocznie się wystarczająco szybko. Przed spożyciem należy bezwzględnie sprawdzić zapach – każda nuta zepsutego sera lub jajek powinna być sygnałem do wyrzucenia słoika.

Z czym podawać i jak przechowywać?

Jeśli eksperyment się uda, ogórki w kefirze najlepiej smakują solo jako przekąska. Można je również podawać jako dodatek do obiadów, szczególnie do dań z grilla lub pieczonych ziemniaków. Świetnie komponują się z sałatkami na bazie jogurtu. Przechowywać należy je wyłącznie w lodówce, co spowalnia dalszą fermentację i zapobiega nadmiernemu buzowaniu kefiru w słoiku. Należy spożyć je w ciągu 3 dni dni od przygotowania. Warto przypomnieć, że to nie są ogórki na zimę, a raczej nietypowy wariant ogórków małosolnych do zjedzenia na bieżąco.

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