Dlaczego warto przygotować duńską sałatkę na grilla?

Podczas letnich spotkań przy grillu zazwyczaj królują te same dodatki: sałatka ziemniaczana, pomidory z cebulą lub mizeria. Choć są pyszne, po kilku weekendach mogą się po prostu znudzić. Duńska sałatka, znana ze swojego unikalnego połączenia smaków, to świetna alternatywa. Jej bazą są chrupiące warzywa i kremowy, ale lekko pikantny sos, który doskonale komponuje się z dymnym aromatem karkówki czy kiełbasy.

Największą zaletą tej sałatki jest jej tekstura. W przeciwieństwie do miękkich sałatek majonezowych, wersja duńska często opiera się na świeżym kalafiorze oraz drobno posiekanych piklach, co sprawia, że jest niezwykle lekka w odbiorze. To idealny wybór na upalne dni, kiedy szukamy czegoś, co nas orzeźwi, a nie dodatkowo obciąży żołądek.

Z czego zrobić duńską sałatkę?

Lista składników jest krótka i bez problemu znajdziesz je w każdym polskim sklepie. Choć istnieją różne wersje tego przepisu, najbardziej popularna opiera się na prostych, ale konkretnych produktach. Składniki są łatwo dostępne i niedrogie, co czyni ten przepis idealnym na duże rodzinne przyjęcia.

1 mały kalafior (surowy lub lekko zblanszowany)

3-4 ogórki konserwowe lub pikle

1 mała cebula czerwona

Opcjonalnie: marchewka lub groszek konserwowy

Składniki na sos (remoulada):

3 łyżki majonezu

2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego

1 łyżeczka musztardy (najlepiej łagodnej)

1 łyżeczka kurkumy lub curry (dla koloru i smaku)

Sól i pieprz do smaku

Odrobina soku z cytryny

Jak zrobić duńską sałatkę krok po kroku?

Przepis nie jest skomplikowany i poradzi sobie z nim każdy, nawet jeśli przygotowuje sałatkę na ostatnią chwilę przed przyjściem gości. Kluczem jest odpowiednie rozdrobnienie warzyw, aby sos mógł je dokładnie otoczyć.

Krok 1: Kalafiora umyj i podziel na bardzo małe różyczki. Jeśli wolisz miększe warzywa, możesz go wrzucić na 2 minuty do wrzątku, ale tradycyjna wersja często wykorzystuje surowe warzywo dla maksymalnej chrupkości.

Kalafiora umyj i podziel na bardzo małe różyczki. Jeśli wolisz miększe warzywa, możesz go wrzucić na 2 minuty do wrzątku, ale tradycyjna wersja często wykorzystuje surowe warzywo dla maksymalnej chrupkości. Krok 2: Ogórki konserwowe oraz cebulę pokrój w bardzo drobną kostkę. Jeśli dodajesz marchewkę, zetrzyj ją na grubych oczkach tarki.

Ogórki konserwowe oraz cebulę pokrój w bardzo drobną kostkę. Jeśli dodajesz marchewkę, zetrzyj ją na grubych oczkach tarki. Krok 3: W osobnej miseczce przygotuj sos. Wymieszaj majonez, jogurt, musztardę oraz przyprawy. Kurkuma nada sałatce piękny, złocisty kolor, który kojarzy się z tradycyjną duńską kuchnią.

W osobnej miseczce przygotuj sos. Wymieszaj majonez, jogurt, musztardę oraz przyprawy. Kurkuma nada sałatce piękny, złocisty kolor, który kojarzy się z tradycyjną duńską kuchnią. Krok 4: Wszystkie warzywa przełóż do dużej miski, zalej sosem i dokładnie wymieszaj.

Wszystkie warzywa przełóż do dużej miski, zalej sosem i dokładnie wymieszaj. Krok 5: Sałatkę warto odstawić do lodówki na co najmniej 30 minut. Dzięki temu smaki się przegryzą, a warzywa delikatnie zmiękną, zachowując swoją strukturę.

Z czym najlepiej podawać duńską sałatkę?

Ta aromatyczna mieszanka jest niezwykle uniwersalna. Dzięki zawartości kurkumy i musztardy, świetnie przełamuje smak tłustszych mięs. Będzie doskonałym towarzyszem dla klasycznej karkówki z grilla, ale równie dobrze sprawdzi się obok drobiowych szaszłyków czy białej kiełbasy.

Jeśli planujesz menu bezmięsne, duńska sałatka idealnie pasuje do grillowanego sera camembert lub oscypka. Możesz ją także wykorzystać jako bazę do domowych hot-dogów przygotowywanych na ruszcie – to w końcu jeden z najpopularniejszych sposobów jej podawania w samej Danii. Sałatka najlepiej smakuje na zimno, dlatego przechowuj ją w lodówce w szczelnym zamknięciu, by nie wysychała.

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