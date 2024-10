Które oliwki są zdrowsze – czarne czy zielone? Zwróć uwagę na jeden szczegół

Oliwki to pyszny dodatek do wielu potraw kuchni śródziemnomorskiej, który nadaje smaku i charakteru. Są nie tylko smaczne, ale i zawierają sporo cennych składników odżywczych. W sklepach dostępne są oliwki w dwóch kolorach – zielone i czarne, które różnią się od siebie smakiem, kolorem i zawartością prozdrowotnych substancji. Które oliwki są zdrowsze? Zielone czy czarne? Wyjaśniamy.

Autor: Shutterstock Zielone czy czarne? Dowiedz się, które oliwki są zdrowsze.

Czym są oliwki?

Oliwki są owocami drzewa oliwnego, które rośnie głównie w krajach śródziemnomorskich i w Afryce. Uprawia się wiele odmian różniących się od siebie nie tylko kolorem i smakiem, ale także aromatem i wielkością. Najpopularniejszą odmianą jest oliwka europejska, która jest dobrze znana w Polsce.

Oliwki są dostępne w trzech kolorach, czyli zielonym, czarnym i czerwonym. Barwa oliwek zależy od momentu, w którym zostały zebrane.

Oliwki zielone – zbiera się je zanim dojrzeją, ale osiągnęły już właściwy rozmiar. Sezon przypada na wrzesień.

– zbiera się je zanim dojrzeją, ale osiągnęły już właściwy rozmiar. Sezon przypada na wrzesień. Oliwki czerwone – zbierane są tuż zanim całkowicie dojrzeją. Czasem przybierają odcienie fioletu i brązu.

– zbierane są tuż zanim całkowicie dojrzeją. Czasem przybierają odcienie fioletu i brązu. Oliwki czarne – zbiory odbywają się w grudniu, kiedy owoce całkowicie dojrzeją.

Czy oliwki są zdrowe?

Oliwki od setek lat są jednym ze składników diety śródziemnomorskiej. Nie bez powodu eksperci, lekarze i dietetycy wskazują, że ten sposób odżywiania jest najzdrowszy. Świeże i naturalne produkty to sekret zdrowia mieszkańców tych krajów. Jednym z ważnych elementów tej diety są właśnie oliwki.

Oliwki to źródło zdrowych tłuszczy i antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki, zapobiegają wielu chorobom i opóźniają efekty starzenia. Oliwki wspierają pracę serca i pomagają zbudować odporność. Dzięki zawartości błonnika pozytywnie działają na układ pokarmowy. To dobre źródło fosforu, miedzi, żelaza czy potasu.

Które oliwki są zdrowsze? Zielone czy czarne?

Zarówno oliwki zielone jak i czarne to zdrowe dodatki do wielu potraw, które warto wprowadzić do diety. Oba rodzaje oliwek mają zbliżoną wartość kaloryczną. Porcja o wadze 100 g to około 130 kcal. Oliwki czarne są delikatne i łagodne w smaku, a zielone gorzkawe i jędrne.

Oliwki różnią się od siebie nie tylko kolorem i smakiem, ale i zawartością jednego z minerałów. Zielone oliwki zawierają o wiele więcej sodu niż czarne. W porcji zielonych oliwek ważącej 100 g może go być ponad 1550 mg. W czarnych oliwkach jest go o połowę mniej. Warto zwrócić na to uwagę podczas wybierania oliwek w sklepie. Zbyt dużo sodu w diecie może być niebezpieczne dla zdrowia i być przyczyną wielu chorób.

Zielone i czarne oliwki – przepisy

Pyszne i zdrowe oliwki to świetny dodatek do wielu potraw. Poniżej znajdziecie kilka prostych przepisów, w których oliwki są doskonałym uzupełnieniem lub grają główną rolę.

Zobacz galerię i dowiedz się, jak wykorzystać oliwę z oliwek, która produkowana jest z oliwek. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o kuchni włoskiej, gdzie oliwki często dodaje się do potraw.

