Gigantyczny grzyb w Polsce. Czasznica olbrzymia to hitów wśród grzybiarzy

Czasznica olbrzymia to hitów wśród grzybiarzy

Grzybiarze w całej Polsce zacierają ręce. Właśnie pojawił się ciekawy grzyb, który wyróżnia się imponującym rozmiarem i wyglądem zupełnie nie przypominającym innych gatunków. Czasznica olbrzymia, bo tak się nazywa, to jadalny grzyb, ale mało popularny w naszym kraju. Jak smakuje czasznica olbrzymia i gdzie szukać tego oryginalnego grzyba?

Jak wygląda czasznica olbrzymia?

Czasznica, zwana także purchawicą olbrzymią, po raz pierwszy została opisana pod koniec XVIII wieku. Wyróżnia się nie tylko dużym rozmiarem i ciekawym kształtem. Jest okrągła i biała. Wyglądem może przypominać purchawkę lub pieczarkę bez trzonka. Średnica jednego grzyba może wynosić nawet metr, a waga ponad 20 kg.

W Polsce czasznica nie jest zbyt popularnym grzybem. Dopiero od kilku lat ten grzybowy fenomen jest doceniany przez coraz więcej osób. Do 2014 roku była grzybem chronionym, a za jej zbieranie groziły surowe kary finansowe.

Czy czasznica olbrzymia jest jadalna?

Ten wielki grzyb jest jadalny i bez obaw można go spożywać. Najlepiej smakują młode okazy, które wyróżniają się białym i jędrnym miąższem. Starsze grzyby mają żółtawy kolor i nie smakują tak dobrze jak młode czasznice. Ich smak jest gorzki i żadne kulinarne triki nie pomogą, aby się go pozbyć. Zaletą tego grzyba jest to, że można spożywać go na surowo i po obróbce termicznej.

Gdzie występuje czasznica olbrzymia?

Czasznica olbrzymia rośnie w lasach, na łąkach i pastwiskach. Występuje nawet w parkach i ogrodach. Gigantyczny grzyb lubi wilgotne i słoneczne miejsca. Najczęściej pojawia się po obfitych opadach deszczu. Czasznicę można spotkać głównie w północnej części naszego kraju.

Jak smakuje czasznica olbrzymia?

Czasznica olbrzymia zwraca uwagę nie tylko swoim olbrzymim rozmiarem i oryginalnym kształtem. Grzyb jest jadalny i ma pyszny, łagodny i delikatny smak, który może przypominać pieczarki. Najsmaczniejsze są młode grzyby o białym kolorze i twardym miąższu. Jest on biały i ma konsystencję podobną do znanego wegańskiego przysmaku, czyli tofu.

Jak przyrządzić czasznicę?

Z jednego olbrzymiego okazu można przygotować mnóstwo pysznych i aromatycznych potraw, które przypadną do smaku nie tylko fanom grzybów. Grzyba jest jadalny i świetnie smakuje i na surowo, i na ciepło. Odpowiednio przygotowany gigantyczny grzyb odwdzięczy się obłędnym smakiem. Co więc można zrobić z czasznicy olbrzymiej?

Carpaccio z czasznicy

Pokrojoną na cienkie plasterki czasznicę układa się na talerzu lub desce, doprawia solą i pieprzem, skrapia oliwą z oliwek i posypuje parmezanem. Do carpaccio można podać plastry szynki długodojrzewającej lub różne sery. Carpaccio jest ciekawym daniem na imprezę lub kolację.

Sałatka z czasznicy

Pokrojoną w kostkę czasznicę należy skropić sosem na bazie śmietany z dodatkiem musztardy i soku z cytryny. Sałatkę warto wzbogacić innymi składnikami, takimi jak pokrojona w kostkę szynka, ser czy kolorowe warzywa. Sałatka sprawdzi się na drugie śniadanie, lunch lub kolację.

Sznycle z czasznicy

Grzyb należy pokroić na plastry o grubości około 3 cm, doprawić solą i pieprzem, obtoczyć w jajku i bułce tartej, a następnie usmażyć na patelni na maśle na złoty kolor. To świetnie danie na obiad. Można podać je z ziemniakami lub kaszą oraz surówką.

Sos grzybowy z czasznicy

Pokrojoną w kostkę czasznicę podsmaża się na patelni, a następnie dusi. Wlewa się mieszankę mleka z mąką oraz śmietanę i gotuje, aż sos zgęstnieje. Na koniec sos warto doprawić solą, pieprzem, a także dodać posiekane świeże zioła. Taki gulasz sos uświetni potrawy mięsne i wegetariańskie.

Pizza z czasznicy

Duży plaster czasznicy smaruje się sosem pomidorowy i układa się różnie składniki do farszu jak starta mozzarella, warzywa czy szynka, a następnie piecze w piekarniku. To smaczne danie idealnie sprawdzi się na diecie odchudzającej.

Zobacz galerię i dowiedz się, jak odróżnić grzyby jadalne od trujących. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o grzybach.

