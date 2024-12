Najlepsze potrawy na kaca – co zjeść i wypić, by szybko wrócić do formy?

Poranek po intensywnej zabawie bywa trudny, ale odpowiednie jedzenie może zdziałać cuda. Poznaj sprawdzone potrawy, które pomogą Ci zwalczyć kaca i odzyskać energię. Smaczne, sycące i bogate w składniki odżywcze – oto najlepsze pomysły na kulinarną ulgę dzień po imprezie!

Czasem pijąc alkohol przeholujemy i na drugi dzień czujemy się koszmarnie, boli nas głowa, dokucza pragnienie, wszystko staje się trudne. Jednak błędem jest unikanie picia i jedzenia. Aby uruchomić metabolizm organizmu, aby sam uporał się ze skutkami nadużycia alkoholu, należy coś wypić i coś zjeść.

Kac - objawy

Ból głowy, mdłości, pragnienie, obniżenie możliwości intelektualnych, trudności z wykonywaniem prostych czynności na kacu powodują, że obiecujemy sobie solennie, że już nigdy więcej nie przekroczymy miary w piciu alkoholu. Jednak obietnice nic nie dadzą, jeśli nie zachowamy rozsądku. Przede wszystkim się nie upijajmy, bo wtedy tracimy kontrolę nad spożywaniem alkoholu.

Jak się nie upić?

To zależy od płci, wagi ciała, wieku, ogólnego stanu zdrowia. Przeciętna kobieta może np. wypić 5 standardowych porcji podczas imprezy. Każ­da z nich to 10 g czy­ste­go al­ko­ho­lu (200 ml pi­wa, 100 ml wi­na lub 25 ml wód­ki).

Roz­łóżmy pi­cie w cza­sie, ina­czej je­go skut­ki sku­mu­lu­ją się. Wą­tro­ba roz­kła­da al­ko­hol po­wo­li (ok. 8-12 g na go­dzi­nę). Róbmy zatem przerwy od 20 do 30 minut pomiędzy drinkami. Warto też każdy drink popić 1 szklanką wody mineralnej lub soków bez dodatku alkoholu. W ten sposób unikniemy odwodnienia i nieco zmniejszymy skutki picia alkoholu.

Nie mieszajmy trunków i uważajmy na koktajle z sokami owocowymi. Nie czuć w nich alkoholu, dlatego łatwo się nimi upić. Nigdy nie pijmy na pusty żołądek. Pożywienie, zwłaszcza tłuste, spowalnia przyswajanie alkoholu, zmniejsza więc ryzyko, że stracimy umiar w piciu.

Co robić dzień po?

Po przebudzeniu wypij 1-2 szklanki wody mineralnej, aby nawodnić organizm. Alkohol bowiem za­bu­rza wy­dzie­la­nie wa­zo­pre­sy­ny, hor­mo­nu wydzielanego przez przysadkę mózgową, który zapobiega nadmiernemu wydalaniu wody wraz z moczem. Dlatego tracimy jej zbyt dużo, gdy pijemy trunki i następnego dnia dokucza nam pragnienie. Zjedz lekkie śniadanie. Alkohol podrażnia żołądek, nie funduj mu więc ciężkostrawnego posiłku. Na śniadanie warto zjeść jajka, ponieważ zawierają cysteinę (aminokwas), która przyspiesza metabolizm i działa odtruwająco (alkohol to dla organizmu trucizna!). Jedz w ciągu dnia często, ale posiłki powinny być niewielkie. Dobrze by było, aby jednym z nich był rosół, bo tak jak jaja, bogaty jest w cysteinę. Pij dużo soków owocowych i warzywnych. Na skutek moczopędnego działania alkoholu tracisz nie tylko wodę, ale także minerały i witaminy, co pogłębia objawy kaca. Samopoczucie poprawią np. sok pomidorowy (zawiera dużo potasu oraz magnez), z kapusty kiszonej (bogaty jest w wapń, witaminę C,) z owoców cytrusowych (obfitują w witaminę C). Sięgnij po coś słodkiego, ponieważ alkohol powoduje duże starty glukozy, na które szczególnie wrażliwy jest mózg. Mogą więc pojawić się objawy hipoglikemii (niedocukrzenia): drżenie ciała, kłopoty z koncentracją, przyspieszone tętno. Nie sięgaj jednak po batoniki czy czekoladę. Są ciężkostrawne i zawierają tłuszcz, który spowalnia przyswajanie glukozy. Lepiej posmaruj bułkę miodem, dżemem lub konfiturą. Ulgę przyniesie ci także zjedzenie ki­szo­ne­go ogór­ka lub ka­pu­sty – do­star­czą du­żą ilość wi­ta­mi­ny C (działa odtruwająco, i zmniej­szą do­le­gli­wo­ści żo­łąd­ko­we.

Elektrolity do picia

Organizm nasączony alkoholem potrzebuje przede wszystkim płynów. Wody oraz elektrolitów, które przywrócą zaburzoną gospodarkę wodną organizmu.

Najlepsze napoje to te, które są bogate w kwasy pobudzające układ pokarmowy oraz sole mineralne dla wyrównania bilansu utraconych elektrolitów.

Niezastąpiony jest sok pomidorowy bogaty w potas, który tracimy najszybciej. Jednak sam sok z tomatów to za mało. Powinniśmy wzbogacić go w przyprawy, które uruchomią ospały metabolizm i przyspieszą oczyszczanie organizmu z metabolitów przemiany alkoholu.

Pikantny koktajl pomidorowy

Niektórzy doświadczeni kacem smakosze wolą od koktajlu z soku pomidorowego nasz poczciwy żurek. Ta kwaśna zupa pełna naturalnych elektrolitów również może być panaceum na dolegliwości zespołu dnia następnego.

Żurek na kaca

Rosjanie, którzy jak wszystkim wiadomo, mają swoiste doświadczenie w opilstwie, uważają, że nic tak nie regeneruje jak rosolnik, czyli zupa ogórkowa. Rosolnik zawdzięcza swój kwaśny, pobudzający smak, dodatkowi roztworu z kiszenia ogórków. Ten naturalny napój to elektrolity w czystej postaci.

Rosolnik - rosyjska ogórkowa na kaca

Nie zapominajmy również o rosole, który jest nie tylko napojem izotonicznym, ale dostarcza wielu innych niezbędnych składników odżywczych.

Rosół domowy - klasyczny przepis

Okład na żołądek

Gdy już uzupełnimy elektrolity, należy zadbać o dostarczenie organizmowi białek do odbudowy uszkodzonych alkoholem struktur organizmu. Najlepsze do tego są wszystkie dania z jajek. Koniecznie lekko ściętych. Takie jajka będą okładem na nasz zmaltretowany żołądek.

Zacznijmy dzień od jajecznicy z pomidorami - śniadaniem pełnym łatwo przyswajalnych białek i niezbędnego potasu.

Jajecznica z pomidorami

Imprezowicze, bywający w Izraelu, twierdzą, że najlepsza na drugi dzień po zakrapianej balandze jest szakszuka, czyli bałagan na talerzu z lekko ściętych jajek oraz pikantnego pomidorowego sosu.

Szakszuka na śniadanie po zakrapianej imprezie

Lekarze i dietetycy polecają także owsiankę, które jest dobrym źródłem wolno uwalniających się cukrów. Wzbogaćmy ją o banany i migdały - dostarczą potasu i magnezu.

Owsianka z bananem i migdałami

