Nowalijki - zdrowie czy trucizna? Jak wybierać i przechowywać młode warzywa

15:02

Na wiosnę organizm potrzebuje zwiększonych ilości witamin i minerałów. Przyjęło się więc, że nowalijki służą zdrowiu i uzupełniają braki składników odżywczych po zimie. Kilka lat temu zaczęło się jednak mówić o tym, że faszerowane chemikaliami wczesne warzywa raczej nam szkodzą, niż służą. Co zrobić, aby na nasze stoły trafiały tylko te zdrowe warzywa?

Autor: Shutterstock Zobacz, jak kupować i przechowywać nowalijki, aby były zdrowe i pyszne.

Spis treści

Sezon na nowalijki

Wciąż nie brak opinii, że nowalijki nie są takie zdrowe, jak mogłoby się wydawać. Mogą zawierać wiele szkodliwych substancji, które przedostają się do nich z nawozów, jakimi są faszerowane. Niektórzy straszą, że nowalijka to koktajl składający się z toksycznych pierwiastków i związków chemicznych, a najgorsze z nich to azotany i azotyny. Mogą być niebezpieczne zwłaszcza dla małych dzieci i osób starszych, które mają osłabiony układ odpornościowy. Jednak nowalijki, czyli młode warzywa szklarniowe, wcale nie muszą truć. Po pierwsze, jeśli są hodowane zgodnie z normami, są zdrowe. Po drugie zaś wiele też zależy od ich przechowywania i obróbki.

Jak wybierać nowalijki?

Aby mieć pewność, że kupowane przez nas nowalijki nie zrujnują nam zdrowia, podczas zakupów należy przestrzegać pewnych zasad. Czasami lepiej przepłacić i pęczek rzodkiewek kupić w sklepie ekologicznym, a nie w supermarkecie. Warzywa pochodzące z upraw ekologicznych zawierają ponadto najwięcej składników odżywczych. W takim sklepie można też zażyczyć sobie okazania certyfikatu potwierdzającego, że nowalijki zostały wyhodowane bez dodatków sztucznych nawozów. Mając do wyboru monstrualnych rozmiarów ogórka i dużo skromniejszy egzemplarz, lepiej wybierać ten drugi. Oznacza to, że do jego wyprodukowania użyto mniej sztucznych dodatków.

Jak przechowywać nowalijki?

Pyszne i zdrowe nowalijki należy odpowiednio przechowywać. Niewskazane jest przechowywanie nowalijek w torebkach foliowych. Zawarte w nich azotany szybciej przekształcają się w szkodliwe azotyny. Każde warzywo należy przed spożyciem bardzo dokładnie umyć i osuszyć. Szczególnie ważne jest to w przypadku warzyw liściastych jak sałata, botwinka czy szpinak. Podczas mycia część szkodliwych zostanie wypłukana.

Jak więc prawidłowo przechowywać nowalijki? Należy zastosować się do kilku wskazówek, aby cieszyć się smakiem młodych warzyw przez dłuższy czas. Nowalijki najlepiej przechowywać je w lodówce, ponieważ młode warzywa lubią chłód. Sprawdzi się szuflada na warzywa. Umyte i osuszone nowalijki warto zawinąć w wilgotny ręcznik papierowy lub ściereczkę. Dzięki temu dłużej będą świeże i nie zwiędną.

Nie należy jeść warzyw, które już nie wyglądają świeżo. To oczywiście dotyczy nie tylko nowalijek, ale ich zwłaszcza. To dlatego, że gnicie uruchamia w warzywie wiele niekorzystnych procesów, co skutkuje pojawieniem się nowych, bardziej szkodliwych związków. Takie nowalijki są niebezpieczne dla zdrowia, a ich zjedzenie może mieć bardzo przykre konsekwencje.

Nowalijki - sprawdzone przepisy na młode warzywa

Poniżej znajdziecie kilka prostych i szybkich przepisów z nowalijkami w roli głównej. Zobaczcie, jakie pyszne dania można z nich przygotować.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne i zdrowe sałatki idealne na wiosnę.

Beszamel: Nowalijki – czy warto je jeść?