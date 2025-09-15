Moje kopytka są pyszne i nie rozpadają się w czasie gotowania. Zawsze stosuję te patenty z epoki PRL-u

Kopytka, czyli pyszne kluski ziemniaczane w oryginalnym kształcie, to polska klasyka. To uniwersalne danie, które przygotowuje się z tanich składników w prosty sposób. Warto jednak wiedzieć, jak zrobić kopytka, żeby nie rozpadły się w czasie gotowania. Poznajcie sprawdzone triki z PRL-u, dzięki którym kopytka są pyszne, miękkie i nigdy się nie rozpadają.

Autor: Shutterstock Najlepszy przepis na kopytka pochodzi z czasów PRL-u. Są pyszne, miękkie i nigdy się nie rozpadają.

Czym są kopytka?

Kopytka to tradycyjne danie kuchni polskiej. Popularne są także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Są to małe kluski w charakterystycznym kształcie rombów. Kopytka robi się z gotowanych ziemniaków, mąki i jajka. Często goszczą na naszych stołach, zawsze smakują i nie są trudne do samodzielnego przygotowania. Podaje się je z wytrawnymi dodatkami jak sosy czy mięso. Świetnie smakują także na słodko podane ze śmietaną, cukrem i owocami.

Dlaczego kopytka się rozwalają?

Chociaż przepis na kopytka nie jest skomplikowany, może zdarzyć się, że ziemniaczane kluski rozpadną się w czasie gotowania. Co jest tego powodem? Jak się okazuje, przyczyn może być kilka. Najczęściej jest to spowodowane nieprawidłowym proporcją składników lub niewłaściwym przygotowaniem ciasta.

Zbyt dużo ziemniaków – ziemniaki zawierają sporo skrobi, a zbyt duża jej ilość w cieście sprawia, że kopytka stają się za miękkie i łatwo się rozpadają.

Zbyt mało mąki – mąka jest spoiwem, które utrzymuje kopytka w całości. Zbyt mała jej ilość powoduje, że kopytka nie mają odpowiedniej struktury i rozpadają się w czasie gotowania.

Zbyt dużo jajek – dodają elastyczności, ale w nadmiarze ciasto jest zbyt miękkie i rozwala się.

Zbyt długie wyrabianie ciasta – powoduje, że w cieście jest za dużo glutenu, a kopytka stają się twarde i gumowate.

Zbyt gwałtowne gotowanie – wrzucanie do gorącej wody zbyt dużej liczby klusek może być powodem, dla którego kopytka się sklejają i rozpadają.

Co zrobić, żeby kopytka się nie rozpadały?

Aby przygotować pyszne i miękkie kopytka, które nie rozpadną się w czasie gotowania, wystarczy zastosować się do kilku prostych rad. Patenty, które znajdziecie poniżej, pochodzą z czasów PRL-u, kiedy gotowanie domowych kopytek doprowadzono do perfekcji. Warto je poznać i zastosować podczas robienia ciasta na kluski i gotowania kopytek.

Odpowiednie proporcje ziemniaków do mąki – zwykle na 1 kg ugotowanych ziemniaków przypada około 200-300 g mąki.

Ziemniaki – do kopytek najlepsze są ziemniaki typu C o mączystej konsystencji i małej zawartości wody. Sprawdzą się też ziemniaki z poprzedniego dnia, które zdążyły trochę przeschnąć i są mniej wilgotne. Należy je rozgnieść praską. Blendowanie czy miksowanie nie jest wskazane.

Mąka – do kopytek najlepsza jest mąka pszenna typ 500 lub 550. Należy dodawać ją stopniowo, kontrolując konsystencję ciasta. Ciasto powinno być zwarte, ale nie twarde. Można też użyć mieszanki mąki pszennej i ziemniaczanej, która nie zmieni ich struktury i sprawi, że kopytka nie rozpadną się w czasie gotowania.

Jajko – na 1 kg ziemniaków wystarczy dodać tylko jedno jajko.

Wyrabianie ciasta – składniki należy wyrabiać tylko do połączenia.

Gotowanie – kopytka należy gotować partiami na wolnym ogniu. Do wody można wlać odrobinę oleju, co zapobiegnie sklejaniu się klusek i ich rozpadaniu. Od czasu do czasu należy je delikatnie zamieszać, aby nie przywarły do dna. Czas gotowania liczy się od momentu, od którego kopytka wypłyną na powierzchnię wody.

Kopytka – sprawdzone przepisy

Poniżej znajdziecie proste i szybkie przepisy na pyszne domowe kopytka. Podczas ich przygotowania możecie skorzystać ze starych patentów z czasów Polski Ludowej, dzięki którym kopytka zawsze się udadzą, nie rozpadną się podczas gotowania i będą smakować wyśmienicie.

Zobacz galerię i poznaj inne proste przepisy na pyszne domowe kluski z ziemniaków. Poniżej znajdziesz także szybki quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o ziemniakach.

