Moje kopytka są pyszne i nie rozpadają się w czasie gotowania. Zawsze stosuję te patenty z epoki PRL-u

2025-09-15 10:36

Kopytka, czyli pyszne kluski ziemniaczane w oryginalnym kształcie, to polska klasyka. To uniwersalne danie, które przygotowuje się z tanich składników w prosty sposób. Warto jednak wiedzieć, jak zrobić kopytka, żeby nie rozpadły się w czasie gotowania. Poznajcie sprawdzone triki z PRL-u, dzięki którym kopytka są pyszne, miękkie i nigdy się nie rozpadają.

co zrobić, aby kopytka się nie rozpadły
Autor: Shutterstock Najlepszy przepis na kopytka pochodzi z czasów PRL-u. Są pyszne, miękkie i nigdy się nie rozpadają.

Czym są kopytka?

Kopytka to tradycyjne danie kuchni polskiej. Popularne są także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Są to małe kluski w charakterystycznym kształcie rombów. Kopytka robi się z gotowanych ziemniaków, mąki i jajka. Często goszczą na naszych stołach, zawsze smakują i nie są trudne do samodzielnego przygotowania. Podaje się je z wytrawnymi dodatkami jak sosy czy mięso. Świetnie smakują także na słodko podane ze śmietaną, cukrem i owocami.

Dlaczego kopytka się rozwalają?

Chociaż przepis na kopytka nie jest skomplikowany, może zdarzyć się, że ziemniaczane kluski rozpadną się w czasie gotowania. Co jest tego powodem? Jak się okazuje, przyczyn może być kilka. Najczęściej jest to spowodowane nieprawidłowym proporcją składników lub niewłaściwym przygotowaniem ciasta.

  • Zbyt dużo ziemniaków – ziemniaki zawierają sporo skrobi, a zbyt duża jej ilość w cieście sprawia, że kopytka stają się za miękkie i łatwo się rozpadają.
  • Zbyt mało mąki – mąka jest spoiwem, które utrzymuje kopytka w całości. Zbyt mała jej ilość powoduje, że kopytka nie mają odpowiedniej struktury i rozpadają się w czasie gotowania.
  • Zbyt dużo jajek – dodają elastyczności, ale w nadmiarze ciasto jest zbyt miękkie i rozwala się.
  • Zbyt długie wyrabianie ciasta – powoduje, że w cieście jest za dużo glutenu, a kopytka stają się twarde i gumowate.
  • Zbyt gwałtowne gotowanie – wrzucanie do gorącej wody zbyt dużej liczby klusek może być powodem, dla którego kopytka się sklejają i rozpadają.

Co zrobić, żeby kopytka się nie rozpadały?

Aby przygotować pyszne i miękkie kopytka, które nie rozpadną się w czasie gotowania, wystarczy zastosować się do kilku prostych rad. Patenty, które znajdziecie poniżej, pochodzą z czasów PRL-u, kiedy gotowanie domowych kopytek doprowadzono do perfekcji. Warto je poznać i zastosować podczas robienia ciasta na kluski i gotowania kopytek.

  • Odpowiednie proporcje ziemniaków do mąki – zwykle na 1 kg ugotowanych ziemniaków przypada około 200-300 g mąki.
  • Ziemniaki – do kopytek najlepsze są ziemniaki typu C o mączystej konsystencji i małej zawartości wody. Sprawdzą się też ziemniaki z poprzedniego dnia, które zdążyły trochę przeschnąć i są mniej wilgotne. Należy je rozgnieść praską. Blendowanie czy miksowanie nie jest wskazane.
  • Mąka – do kopytek najlepsza jest mąka pszenna typ 500 lub 550. Należy dodawać ją stopniowo, kontrolując konsystencję ciasta. Ciasto powinno być zwarte, ale nie twarde. Można też użyć mieszanki mąki pszennej i ziemniaczanej, która nie zmieni ich struktury i sprawi, że kopytka nie rozpadną się w czasie gotowania.
  • Jajko – na 1 kg ziemniaków wystarczy dodać tylko jedno jajko.
  • Wyrabianie ciasta – składniki należy wyrabiać tylko do połączenia.
  • Gotowanie – kopytka należy gotować partiami na wolnym ogniu. Do wody można wlać odrobinę oleju, co zapobiegnie sklejaniu się klusek i ich rozpadaniu. Od czasu do czasu należy je delikatnie zamieszać, aby nie przywarły do dna. Czas gotowania liczy się od momentu, od którego kopytka wypłyną na powierzchnię wody.

Kopytka – sprawdzone przepisy

Poniżej znajdziecie proste i szybkie przepisy na pyszne domowe kopytka. Podczas ich przygotowania możecie skorzystać ze starych patentów z czasów Polski Ludowej, dzięki którym kopytka zawsze się udadzą, nie rozpadną się podczas gotowania i będą smakować wyśmienicie.

Zobacz galerię i poznaj inne proste przepisy na pyszne domowe kluski z ziemniaków. Poniżej znajdziesz także szybki quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o ziemniakach.

Ziemniaki! Dlaczego warto je jeść? Co można zrobić z ziemniaków?
Szare kluski z blendera: tylko 3 składniki na śląski specjał
Zobacz galerię 9 zdjęć
Beszamel SE Google News
Quiz. Ziemniaki, pyry, kartofle. Każdy Polak powinien to wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Skąd pochodzą ziemniaki?
Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska

To Cię Zainteresuje

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę