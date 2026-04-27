Rośnie na Twoim podwórku, a może być nadzieją? Przełomowe badania o mniszku i raku płuc

Mniszek lekarski - właściwości

Mniszek należy do roślin oczyszczających organizm i wzmacniających jego odporność – zapobiega awitaminozie i alergii, obniża poziom cholesterolu. Najwięcej substancji biologicznie aktywnych znajduje się w korzeniach. I właśnie z korzeni oraz z liści przyrządza się herbatkę.

Korzenie mniszka działają żółciopędnie, żółciotwórczo, moczopędnie, poprawiają pracę układu pokarmowego, obniżają poziom cukru i poziom cholesterolu we krwi. Zaleca się je przy dolegliwościach wątroby, ale pod warunkiem, że drogi żółciowe są drożne, bowiem przy kamicy pęcherzyka żółciowego mogą się nasilić związane z nią dolegliwości. Dobrze jest natomiast stosować mniszek lekarski po przebytej żółtaczce i przy marskości wątroby.

Zarówno korzenie, jak i liście oraz łodygi mniszka wspomagają wszelkie kuracje oczyszczające organizm z toksyn i złogów oraz wzmacniają organizm – dlatego warto po nie sięgnąć przed zimą, jeszcze przed sezonem przeziębieniowo-grypowym. Z powodu działania oczyszczającego herbata z mniszka polecana jest również osobom z problemami skórnymi. A poprzez działanie moczopędne napar z liści i korzenia mlecza pomaga pozbyć się z organizmu zbędnych płynów, dlatego stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Mlecz - zbiory

Kwiatostany mleczu zbieramy po całkowitym rozwinięciu. Korzenie wykopujemy jesienią. Suszymy w przewiewnym, ocienionym miejscu.

Mlecz - zastosowanie

Odwar: 1 łyżeczkę rozdrobnionych korzeni zalewamy szklanką wody, gotujemy 5 - 10 minut. Po odcedzeniu pijemy 2 -3 razy dziennie po 1/2 szklanki przed jedzeniem.

Herbatka z mniszka: 1 łyżkę kwiatów zalewamy 2 szklankami wody, gotujemy 20 minut. Po odcedzeniu pijemy 2 razy dziennie po szklance.

Okłady: posiekane liście i kwiaty zalewamy niewielką ilością wody, zagotowujemy, ciepłą papkę nakładamy na gazę i okładamy nią chore miejsca.

Sok: świeże liście i łodygi przepuszczamy przez sokowirówkę, zażywamy 2 - 4 łyżki stołowe soku dziennie.

W kuchni: świeże liście mlecza dodajemy do sałatek. Wysuszony, sproszkowany korzeń stosować można jako substytut kawy, a z liści i kwiatów mlecza można zrobić wino mniszkowe.

