Kiedy gotuję botwinkę, trzymam się kilku zasad. Zupa nie traci koloru i smakuje znakomicie

14:56

Botwinka, czyli zupa z młodych buraczków, to danie pyszne i aromatyczne. Zachwyca pięknym kolorem i smakiem już od pierwszej łyżki. Czasem jednak zupa botwinkowa może nie do końca się udać. Jak więc gotować botwinkę, aby nie straciła swojego uroczego koloru? Aby sezonowe danie z młodych buraczków się udało, należy zastosować się do kilku wskazówek.

Autor: Shutterstock Tylko tak gotuj botwinkę. Zupa z młodych buraczków będzie miała piękny kolor i pyszny smak.

Spis treści

Czy botwinka jest zdrowa?

Botwinka to pyszna i zdrowa zupa, którą przyrządza się z młodych buraczków wraz z liśćmi. Jest to danie sezonowe często przyrządzane wiosną i latem, kiedy młode buraczki piętrzą się na bazarowych saganach i w sklepach. Zupa botwinkowa ma lekko kwaśny, orzeźwiający i delikatnie słodki smak. Ma piękny czerwono-różowy kolor, który pobudza kubki smakowe.

Botwinka ceniona jest nie tylko za pyszny smak i głęboki aromat, ale i wysoką zawartość składników odżywczych. To skarbnica witamin, takich jak C, A, K i z grupy B. Zawiera także sporą dawkę minerałów jak potas, magnez, żelazo, wapń i mangan. Jest bogata w błonnik, który daje uczucie sytości i reguluje trawienie, oraz antyoksydanty chroniące organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki i zmniejszające ryzyko chorób przewlekłych. Wspomaga produkcję czerwonych krwinek i poprawia krążenie. Botwinka jest niskokaloryczna i idealna na ciepłe dni. Dobrze jest włączyć ją do diety, szczególnie w sezonie na młode buraczki.

Jak ugotować botwinkę?

Przepisy na pyszną domową botwinkę można znaleźć w wielu książkach kulinarnych i w sieci. W sklepach i na bazarkach już pokazały się pęczki młodych buraczków, więc warto wybrać najlepszą recepturę i przyrządzić znakomitą zupę botwinkową. Ugotowanie w domu garnka smakowitej i aromatycznej zupy z młodych buraczków nie jest trudne. Wymaga jednak trochę cierpliwości. Podczas gotowania warto trzymać się przepisu i przestrzegać wszystkich zaleceń. To ważne, ponieważ wystarczy moment, aby coś poszło nie tak i zupa stanie się niesmaczna i straci swój apetyczny kolor.

Jak gotować botwinkę, aby nie straciła koloru?

Może zdarzyć się, że nawet najlepszy przepis na tę wiosenną zupę się nie uda i botwinka nie będzie się tak pięknie prezentować i dobrze smakować. Kolor zupy nie będzie głęboki, a smak i aromat odejdą w zapomnienie. Co zrobić w takiej sytuacji? Gotując młode buraczki, warto pamiętać o kilku zasadach. To uniwersalne wskazówki, które można zastosować w każdym przepisie na botwinkę.

Gotuj krótko

Długie gotowanie młodych buraczków może spowodować, że zupa straci piękny kolor. Gotuj je tylko do momentu, aż staną się miękkie, ale nie będą się rozpadać. Liście botwinki gotują się bardzo szybko, więc dodaj je kilka minut przed końcem gotowania.

Dodaj sok z cytryny lub ocet

To najpopularniejszy i najskuteczniejszy sposób, aby zupa botwinkowa zachowała swój oryginalny kolor. Wystarczy jedna łyżka soku z cytryny lub octu na litr zupy. Kwas stabilizuje antocyjany, czyli barwniki odpowiedzialne za czerwony kolor buraków. Dodaj go pod koniec gotowania, gdy buraki staną się miękkie. Sprawdzi się także kwas chlebowy.

Wybierz odpowiednie garnki

Używaj garnków ze stali nierdzewnej lub emaliowanych. Garnki wykonane z żelaza mogą reagować z barwnikami zawartymi w młodych buraczkach. Zupa straci swój czerwono-różowy kolor i stanie się brązowa i nieapetyczna.

Ostudź zupę

Po ugotowaniu jak najszybciej ostudź zupę. Możesz wstawić garnek do zimnej wody lub do lodówki. Szybkie schłodzenie pomaga zachować obłędny kolor, który wyróżnia to danie. Najlepiej, aby botwinka spędziła w chłodzie całą noc. Przez ten czas składniki się przegryzą, a zupa zyska głębszy smak i wyborny aromat, zachowując swoją oryginalną barwę.

Przepisy na botwinkę

Poniżej znajdziecie kilka łatwych i szybkich przepisów na zupę z młodych buraczków. To pyszne i zdrowe danie, które najlepiej smakuje wiosną i latem, kiedy pęczki botwinki dostępne są na bazarkach i w sklepach. Zobaczcie, jak prosto można ugotować wyśmienitą zupę z botwinki, która zachwyci smakiem i aromatem. Pamiętajcie, aby w czasie przyrządzania botwinki stosować się do tych kilku zasad.

Zobacz galerię i poznaj inne proste przepisy na pyszne zupy z botwinki. Poniżej znajdziesz także szybki quiz kulinarny, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o fioletowych warzywach i owocach.

Botwinka - przepis na zupę z młodych buraków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Fioletowe warzywa i owoce. Zaskocz wynikiem 5/10! Pytanie 1 z 10 Oberżyna, gruszka miłosna czy jajko krzewiaste to inne nazwy tego popularnego warzywa. O czym mowa? O ziemniakach. O bakłażanie. O botwince. Następne pytanie