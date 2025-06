Botwinka jak u babci – najlepsze przepisy na zupę z młodych buraków

Botwinka to pierwszy smak wiosny – lekka, świeża i pełna koloru. To młode buraczki z delikatnymi listkami, które idealnie nadają się na aromatyczne zupy, które rozgrzewają lub orzeźwiają – w zależności od sposobu podania. Botwinkę można ugotować na wiele sposobów, ale te trzy przepisy to prawdziwe klasyki, które zawsze się udają. Sprawdź, jak wyczarować zupę z młodych buraków, która smakuje jak u babci – albo jeszcze lepiej!

Autor: Shutterstock Zupa z młodych buraczków, czyli botwinki to klasyka, która może mieć wiele pysznych wydań

Gdy tylko w sklepach pojawi się botwina, grzechem byłoby z niej nie skorzystać. Młode buraki z nacią to bogactwo antyoksydantów, witamin i minerałów. Polecamy pyszną botwinkę, jaką od wieków podawano na polskich stołach. Można ją jeść z ugotowanymi jajkami lub młodymi ziemniaczkami. Można z mięsem, można bez. Jak ugotować botwinkę? Oto kilka przepisów na botwinę z młodych buraczków.

Botwinka po staropolsku

W przepisach ze starych książek kucharskich autorzy zalecają gotowanie botwinki na wywarze na kościach cielęcych. Rosół cielęcy można ugotować na żeberkach, szpondrze lub innej części z kością. Tak przygotowana botwinka po staropolsku jest esencjonalna i bardzo smaczna.

Wegetariańska botwinka z ziemniakami i jajkiem

Botwinka z ziemniakami i jajkiem to pyszna zupa sezonowa. Można ją przygotować tylko wiosną i latem, gdy dostępne są młode buraki z nacią. Bogata w wartości odżywcze zupa ukoi nasze żołądki i dusze. Dodatek naturalnego zakwasu buraczanego i śmietany dostarczą naszemu układowi pokarmowemu pożytecznej flory bakteryjnej. Wypróbuj przepis na odżywczą zupę. Jest botwinka, jest życie!

Chłodnik litewski z botwinką

Chłodnik litewski z botwinką na bazie maślanki z obowiązkowym jajkiem na twardo to jedna z najlepszych letnich zup. W gorące wiosenno-letnie dni nie tylko warto zadbać o zdrową dietę, lecz także powalczyć nieco ze skutkami upałów. Dlatego chłodniki to dania idealne na upalne dni.

