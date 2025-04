Jem na potęgę i chudnę z gracją. Ta nowalijka to moja tajna broń w walce z kilogramami

9:49

W poszukiwaniu zdrowych sposobów na odchudzanie, wiele osób sięga po różnorodne diety i suplementy. Często jednak zapomina się o prostych, ale niezwykle skutecznych rozwiązaniach dostępnych w naszych kuchniach. Jednym z nich jest rzodkiewka. To skromne warzywo może stać się kluczowym składnikiem diety wspomagającej odchudzanie.

Autor: Shutterstock Sezon na rzodkiewkę jest już w pełni. Poznaj dobroczynne działanie tej chrupiącej nowalijki.

Spis treści

Czas na rzodkiewkę!

Angielska nazwa rzodkiewki (radish) powstała z połączenia łacińskiego słowa radix oznaczającego korzeń i greckiego raphanus, czyli szybko pojawiający się. Rzeczywiście rzodkiewka wysiana do gleby kiełkuje najszybciej ze wszystkich warzyw. Dzięki niej skrzynki czy zagonki szybko zielenieją. Jest też jednym z pierwszych wiosennych warzyw pojawiających się w sprzedaży. Warto korzystać z jej obfitości, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy jest młoda i świeża, bo ma wiele właściwości prozdrowotnych i jest cennym źródłem składników odżywczych.

Rzodkiewka - kalorie i wartości odżywcze

Rzodkiewka jest niskokaloryczna. Porcja o wadze 100 g ma zaledwie 16 kalorii. Rzodkiewka jest bardzo dobrym źródłem błonnika pokarmowego. Nie zawiera tłuszczu, składa się głównie z węglowodanów (w sporej części z cukrów prostych) z domieszką białka. Rzodkiewka jest dobrym źródłem witaminy C w diecie. Zjadając ją, dostarczamy organizmowi także sporej ilości potasu, witaminy B6, wapnia, magnezu i sodu.

Rzodkiewka - właściwości

Dzięki dużej zawartości witaminy C, która jest znakomitym przeciwutleniaczem, rzodkiewka wpływa na odmłodzenie organizmu, regeneruje komórki i działa przeciwstarzeniowo. Z kolei zawarty w niej potas reguluje ciśnienie krwi, dlatego odpowiednia jego ilość w diecie zalecana jest nadciśnieniowcom. Dzięki dużej zawartości błonnika rzodkiewka pomaga przy problemach trawiennych i wspiera utrzymanie prawidłowej masy ciała. Działa żółciopędnie, stosowana jest więc przy problemach z wątrobą. Z kolei zawarte w rzodkiewce związki siarki pomagają wzmocnić włosy i paznokcie.

Rzodkiewka - odmiany

Myśląc rzodkiewka, w głowie pojawia się obraz niewielkich, okrągłych warzyw, o gładkiej czerwonej skórce i białym lekko ostrawym w smaku miąższu. Tymczasem gatunków rzodkiewki istnieje o wiele więcej. Różnią się one intensywnością smaku oraz wyglądem. Rzodkiewki mogą być całe czerwone, jak na przykład odmiany carmen i fiesta lub lub mieć białą końcówkę korzenia jak krakowianka. Opolanka z kolei ma wydłużony kształt i jest biało-różowa. Cały biały i wydłużony w kształcie jest sopel lodu, a redheart ma białą skórkę i różowy miąższ.

Rzodkiewka - kupowanie i przechowywanie

Pierwsze pęczki młodej rzodkiewki pojawiają się w sklepach i na bazarach już w kwietniu i maju. I choć wtedy najbardziej jesteśmy spragnieni świeżości młodych warzyw, należy uważać. Nowalijki uprawiane są w szklarniach i często mocno nawożone. Można się więc nimi rozczarować - zarówno smakiem, jak i właściwościami. Dlatego trzeba uważnie wybierać, to co kupujemy - o przenawozowaniu warzywa mogą świadczyć nadmiernych rozmiarów bulwy oraz zażółcenia na liściach. Lepiej wybrać te mniejsze, świeże i zielone, bez śladów gnicia i uszkodzeń. Rzodkiewkę można przechowywać kilka dni w lodówce, w przewiewnym naczyniu. Nie powinna być szczelnie zamknięta.

Rzodkiewka - zastosowanie w kuchni

Rzodkiewkę jada się przede wszystkim na surowo. Można ją chrupać jako przekąskę, lub podać z dipem lub jogurtem naturalnym. Jest znakomitym dodatkiem do sałatek ze świeżych warzyw, surówek, mizerii oraz wiosennych kanapek. Można również przygotować przetwory z rzodkiewki na zimę, czyli zamarynować ją w słoiku. Coraz częściej jest również wykorzystywana do dań ciepłych jak zupy i zapiekanki. Warto wiedzieć, że w kuchni można także wykorzystać liście rzodkiewki, zwłaszcza młode. Świetnie nadają się do zielonych koktajli, można z nich przygotować pesto lub zrobić dodatek do obiadu na ciepło. Mają gorzko-ostry, ale świeży smak i są nie mniej zdrowe niż bulwy.

Nie zapominajmy również o kiełkach rzodkiewki. Mają delikatny smak i wszystkie składniki odżywcze dojrzałej rośliny. Znakomicie smakują jako dodatek do kanapek i sałatek, spełniają tez funkcje dekoracyjne na talerzu.

Rzodkiewka - przepisy

Poniżej znajdziecie proste i sprawdzone przepisy na pyszne dania z chrupiącą rzodkiewką w roli głównej.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na rzodkiewkę. Poniżej znajdziesz także szybki quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o czerwonych warzywach i owocach.

Beszamel: Nowalijki – czy warto je jeść? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Czerwone owoce i warzywa. Polegniesz na 1 pytaniu! Pytanie 1 z 10 Dlaczego rzodkiewka jest ostra w smaku? Za ostry smak odpowiedzialna jest zawarta w niej siarka. Warzywo rosło razem z pieprzem. Nasiona rzodkiewki skrzyżowano z chili. Następne pytanie