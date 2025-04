Znakomite grillowane nóżki kurczaka. Najlepszy przepis na pysznego i soczystego kurczaka z grilla

Grillowane nóżki kurczaka to przysmak letnich imprez plenerowych. Jak grillować tylne ćwiartki kurczaka, aby nie były surowe, a tylko dobrze ugotowane przy kości? Oto przepis na idealne nóżki z grilla!

Spis treści

Dlaczego nóżki kurczaka są tak pyszne?

Mięso z nóżek kurczaka jest nieco ciemniejsze od filetu z piersi. Jest mniej zwięzłe i nie wysycha podczas obróbki cieplnej. Po upieczeniu jest niezwykle soczyste i po prostu pyszne. Pokryte skórką podczas ogrzewania cały czas zwilżane jest tłuszczem wytapianym z tkanki podskórnej. Pewnie dlatego pieczone nóżki kurczaka są uwielbiane przez wszystkich.

Wartość odżywcza kurczaków

Mięso kurczaka to przede wszystkim pełnowartościowe i lekkostrawne białko, które jest podstawowym i niezbędnym budulcem organizmu.

Warto podkreślić, że mięso kurczaka ma niską wartość energetyczną i jest polecane w diecie niskotłuszczowej. Tłuszcz praktycznie znajduje się jedynie pod skórą oraz wewnątrz jamy brzucha. Dlatego łatwo go usunąć, jeśli ktoś musi ograniczyć spożycie tłuszczy. Wyjątek stanowią specjalnie hodowane kastraty kury, takie jak kapłon (kastrowany kogut) oraz pularda (kastrowana kura). Mięso tych okaleczonych i specjalnie tuczonych kur przerośnięte jest tkanką tłuszczową.

W porównaniu z innymi gatunkami mięso kurczaka zawiera mniej kolagenu, który zapewnia tkance mięśniowej większą twardość. Dlatego też kurczaka można ugotować szybciej niż inne gatunki mięsa. Jeśli jednak potrzebujesz kolagenu, aby powstrzymać wiotczenie skóry, poprawić stan włosów i paznokci lub przechodzisz rekonwalescencję po urazie ciała, to kolagen znajdziesz w kurzych łapkach. Warto przygotować na nich odżywczą galaretkę z mięsem z udek.

Sekret dobrze upieczonych udek kurczaka

Cała tajemnica dobrze wypieczonych udek kurczaka tkwi we wcześniejszym marynowaniu oraz użyciu grilla z pokrywą. Dlaczego? Mięso zamknięte pod pokrywą otoczone jest ze wszystkich stron wysoką temperaturą, która przenika w głąb tkanki aż do kości.

Udka kurczaka należy grillować tak długo, aż będą w pełni upieczone przy kości. Pokrywa skraca ten czas i zapobiega mocnemu przypaleniu mięsa. Podczas grillowania warto użyć termometru do pieczenia mięsa.

Uwaga! Jedzenie niedopieczonego mięsa kurczaka jest niebezpieczne dla zdrowia. Surowe mięso kurczaka może być źródłem zakażenia pałeczkami bakterii Salmonella spp.

Jak przygotować marynatę do udek kurczaka?

Udka kurczaka należy zamarynować w solance na 12 godzin przed grillowaniem. Aromatyczne składniki solanki możesz modyfikować. Oprócz pieprzu możesz dodać zioła, czosnek, cebulę i inne przyprawy.

Składniki:

6-8 nóżek kurczaka

4 l wody

1 szklanka soli

2 łyżki stołowe cukru

2 łyżki stołowe ziaren czarnego pieprzu

Przygotowanie:

1. Z 4 l wody odlej 1 l i doprowadź go do wrzenia.

2. Dodaj do wrzącej wody sól, cukier i pieprz. Gotuj do rozpuszczenia soli i cukru.

3. Solankę wlej do pozostałej wody i wymieszaj.

4. Do roztworu dodaj surowe udka kurczaka.

5. Przykryj i wstaw do lodówki na 8-12 godzin.

6. Na drugi dzień wyjmij mięso z solanki i możesz je dowolnie przyprawić. Możesz również przygotować dodatkową marynatę do bezpośredniego grillowania. Ja w trakcie grillowania smaruję mięso piwem lub marynatą z wina, musztardy i miodu. Moje dzieciaki uwielbiają udka w marynacie BBQ, którą robię z dobrej jakości dżemu śliwkowego, keczupu oraz wędzonej papryki.

Jak grillować nóżki kurczaka?

Zacznij od rozgrzania grilla. Następnie przykryj go pokrywą na 10-15 minut, aby również się ogrzała.

Gdy grill się nagrzewa, wyjmij kurczaka z solanki, opłucz zimną wodą i dokładnie osusz ręcznikami papierowymi. W małej misce wymieszaj 4 łyżki musztardy, 4 łyżki oleju i 50 ml białego wina. Posmaruj skórę kurczaka sosem.

Umieść kurczaka na ruszcie nad żarem lub palnikami, przyprawioną stroną do dołu. I ponownie posmaruj sosem.

Przykryj grill i piecz do zrumienienia, czyli od 5 do 8 minut. Przewróć na drugą stronę, przykryj i piecz kolejne 5 minut.

Przenieś kurczaka na brzeg grilla, w nieco chłodniejszą strefę. Posmaruj kolejną warstwą sosu. Przykryj pokrywką i grilluj, aż temperatura wewnętrzna mięsa osiągnie 75°C. Termometr należy wbić w najgrubszą część nóżki. Z praktyki wiem, że oznacza to grillowanie pod pokrywą od 25 do 35 minut. Jeśli nie masz termometru do pieczenia mięsa, to po upływie 25 minut wyjmij jedną nóżkę, wbij nóż i zajrzyj, czy mięso jest upieczone.

Podawaj od razu, ale grillowane nóżki pyszne są również, gdy wystygną.

Uwaga! Nóżki można przygotować również w piekarniku. Ułóż udka kurczaka skórą do góry na blasze do pieczenia. Posmaruj nóżki sosem musztardowym. Piecz w piekarniku o temperaturze 180 stopni C, aż temperatura wewnętrzna osiągnie 75 stopni C, lub piecz po prostu od 45 do 50 minut.

