Dlaczego gęś jest najlepsza na św. Marcina?

14:27

Cykl hodowlany gęsi zaczyna się wiosną i kończy późną jesienią, kiedy to jej mięso jest najsmaczniejsze. Nie bez powodu polskie przysłowie mówi: „Najlepsza gęsina na świętego Marcina” – czyli 11 listopada. Czy wiesz, że gęś uchodzi za najbardziej szlachetne mięso wśród drobiu? Jest to także niewątpliwie mięso bardzo zdrowe.

Autor: Shutterstock Gęsina jest jednym ze zdrowszych rodzajów mięsa, choć w Polsce wciąż mało popularnym

Gęsina - dlaczego warto jeść mięso z gęsi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Dawniej niemal cała Polska w okresie jesienno-zimowym zajadała się daniami z gęsi. Na naszych stołach pojawiły się one już w XVII wieku, w staropolskiej kuchni gęś była obowiązkową pozycją w menu - pieczona z różnymi dodatkami, wędzona, gęsi pasztet i smalec.

Dlaczego gęś?

Gęsie mięso jest ciemne, bardzo delikatne w smaku, po upieczeniu pięknie pachnie. Dobrze jest wiedzieć, że gęsina jest jednym ze zdrowszych rodzajów mięsa. Zawiera dużo cennego białka oraz cały zestaw witamin i związków mineralnych, między innymi fosfor, żelazo i magnez. Choć mięso nie należy do chudych, ma jednak dość korzystny skład tłuszczów – sporo jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest więc dużo zdrowsze niż na przykład wieprzowina.

Hodowla gęsi trwa minimum 16 tygodni i jest to hodowla ekologiczna. Gąski od wiosny do jesieni wypasają się na świeżym powietrzu, ptaki karmi się często owsem, stąd nasze gęsi są nazywane „owsianymi”. Póki co (i oby jak najdłużej) nie da się gęsi hodować przemysłowo, tak jak kurczaków czy indyków.

Zobacz także: Polska gęś owsiana - dlaczego jest lepsza od innych gęsi?

Nie wszyscy też wiedzą, że w hodowli gęsi jesteśmy potęgą. Jednak nie doceniamy walorów tego mięsa i nasza gęsina trafia przede wszystkim na stoły zachodniej Europy, szczególnie w Niemczech i Francji, gdzie rocznie eksportujemy 20 tys. ton tego mięsa (dotychczasowe spożycie gęsiny w Polsce wynosi 700 ton). Nasi zachodni sąsiedzi przepadają za gęsiną, a tę polską niezwykle cenią ze względu na walory smakowe. Może czas powrócić do dawnych smaków i tradycji?

Akcja „Najlepsza gęsina na św. Marcina”

Do takiego powrotu do tradycji od jakiegoś czasu namawia bardzo samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, aspirujący do uzyskania tytułu centrum polskiej gęsiny i promujący akcję „Najlepsza gęsina na św. Marcina”. Właśnie z tego regionu pochodzi ponad 90% hodowanych w Polsce gęsi. Akcja potrwa do 15 grudnia, ale jej kulminacja będzie miała miejsce właśnie 11 listopada. Do akcji co roku włącza się bowiem kilkaset restauracji z całej Polski, które od 11 listopada w menu będą miały gęsinę. Poprzednie edycje akcji przyciągnęły tysiące smakoszy, a wytypowane restauracje były oblegane.

Przygotuj gęsinę w domu - to nie jest bardzo trudne

Zawsze też można samemu spróbować na przykład upiec gęś. I nie martwmy się, że trudno jest kupić gęś świeżą. Podobno mięso zmrożone jest jeszcze lepsze i bardziej skruszałe. A jak twierdzi znany kucharz Artur Moroz, koordynator akcji promującej gęś w restauracjach: kto raz spróbuje gęsiny, nie będzie mógł bez niej żyć.

Najlepsze przepisy na gęsinę

Jak upiec gęś? Porady Agaty Wojdy

Gęś pieczona z jabłkami - najstarszy polski przepis kulinarny

Pieczona gęś nadziewana mięsem mielonym i grzybami

Pieczona gęś faszerowana kiszoną kapustą

Zajrzyj też do naszej galerii poniżej, znajdziesz tam więcej przepisów z gęsiną w roli głównej

CzeM