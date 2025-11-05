Polska gęś owsiana: najzdrowsza z gęsi i prawdziwa duma polskiej kuchni

2025-11-05 14:02

Polska gęś owsiana to prawdziwy skarb rodzimej kuchni. Hodowana w naturalny sposób i karmiona owsem, zachwyca delikatnym smakiem oraz wyjątkową soczystością mięsa. Jest nie tylko pyszna, ale i zdrowa – bogata w białko, żelazo i nienasycone kwasy tłuszczowe. Poznaj bliżej sekrety gęsi owsianej i sprawdź, dlaczego warto po nią sięgać częściej.

Autor: Dar1930/ Shutterstock Polska gęś owsiana charakteryzuje się znakomitym mięsem - zarówno pod względem smaku, jak i walorów zdrowotnych

Polska gęś owsiana - same zalety, zero wad

Polska gęś owsiana to produkt, z którego naprawdę możemy być dumni. Hodowana w tradycyjny sposób, karmiona głównie owsem i wypasana na świeżym powietrzu, wyróżnia się delikatnym, soczystym mięsem o wyjątkowym smaku. Co ważne – to mięso nie tylko doskonale smakuje, ale też ma znakomite właściwości odżywcze: jest bogate w białko, witaminy i zdrowe tłuszcze nienasycone.

W Polsce gęś owsiana ma długą tradycję i uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. To jeden z naszych najbardziej cenionych produktów eksportowych, doceniany za naturalny sposób hodowli i wysoką jakość mięsa. Warto więc sięgać po nią częściej – to połączenie tradycji, zdrowia i prawdziwego, polskiego smaku.

Polska gęś owsiana hodowana jest według ściśle określonych zasad, karmiona jest prawie wyłącznie paszami zielonymi, a przez 3 ostatnie z 14-17 tygodni tylko owsem, co powoduje, że mięso jest wyjątkowo zdrowe i smaczne. W odróżnieniu od gęsi tuczonych przemysłowo, polska gęś owsiana rośnie wolniej i w znacznie bardziej naturalnych warunkach. Jej mięso ma subtelniejszy smak, delikatniejszą strukturę i mniejszą zawartość tłuszczu. Dzięki diecie opartej głównie na ziarnach owsa zawiera więcej cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin z grupy B. To sprawia, że jest nie tylko smaczniejsza, ale i zdrowsza — idealny wybór dla osób, które szukają jakości i autentycznego smaku polskiej tradycji.

Mięso gęsi owsianej zawiera tylko do 5 proc. tłuszczu, 23 proc. białka, dużo witamin i żelaza. Ma też korzystny skład kwasów tłuszczowych - ok. 70 proc. łatwo przyswajalnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, i niską zawartość cholesterolu - do 30 mg/100 g tkanki.

Dla porównania mięso wieprzowe ma prawie 30 proc. tłuszczu. Gęś owsianą zaliczamy do zdrowej żywności. Decydują o tym jej właściwości genetyczne, odpowiednia metoda tuczenia i chowu i trzymanie we właściwych warunkach środowiska. Tuszka gęsi owsianej waży przeciętnie od 5 do 7 kg. Aby ją przyrządzić, wystarczy natrzeć mięso solą oraz majerankiem i upiec.

Galeria: Gęś, co zrobić z gęsiny - 11 przepisów nie tylko na 11 listopada

Gęś pieczona nadziewana jabłkami: przepis na świąteczny obiad
Zobacz galerię 11 zdjęć
Gęsina - dlaczego warto jeść mięso z gęsi
Beata Lekszycka
Anna Śmiałek
