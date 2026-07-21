Zjadasz tę część smażonego dorsza? To błąd, który obciąża Twoją wątrobę i dostarcza toksyn

Dlaczego zjadanie skórki ryby to błąd? Wyjaśniamy mechanizm

Podczas smażenia dorsza w głębokim tłuszczu, to właśnie skórka ryby staje się największym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Choć kusi wyjątkową chrupkością, jej spożywanie niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Dzieje się tak z dwóch głównych powodów:

wchłaniania toksycznych związków z tłuszczu , ponieważ skóra działa jak gąbka i podczas smażenia w wysokiej temperaturze chłonie najwięcej utlenionych kwasów tłuszczowych oraz szkodliwych substancji, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA);

, ponieważ skóra działa jak gąbka i podczas smażenia w wysokiej temperaturze chłonie najwięcej utlenionych kwasów tłuszczowych oraz szkodliwych substancji, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA); kumulacji metali ciężkich i zanieczyszczeń, gdyż to właśnie w skórze oraz w przylegającej do niej podskórnej tkance tłuszczowej ryb najłatwiej odkładają się toksyny środowiskowe, w tym rtęć, ołów oraz dioksyny.

Eksperci ostrzegają, że regularne obciążanie organizmu taką dawką toksyn zmusza wątrobę do morderczej pracy detoksykacyjnej. Z czasem może to prowadzić do jej stłuszczenia, stanów zapalnych, a także zwiększać ryzyko innych poważnych chorób.

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Jakie jest lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie?

Nie musisz całkowicie rezygnować z ulubionego dorsza – to cenne źródło pełnowartościowego białka i witaminy D. Kluczem do zachowania zdrowia jest jednak zmiana sposobu jego przygotowania oraz nawyków przy talerzu. Eksperci ds. żywienia zalecają, aby:

zawsze usuwać skórkę przed zjedzeniem , jeśli ryba była smażona w tradycyjny sposób na głębokim oleju;

, jeśli ryba była smażona w tradycyjny sposób na głębokim oleju; wybierać bezpieczniejsze metody obróbki termicznej , takie jak pieczenie w pergaminie, gotowanie na parze lub duszenie, które nie wymagają użycia dużych ilości tłuszczu;

, takie jak pieczenie w pergaminie, gotowanie na parze lub duszenie, które nie wymagają użycia dużych ilości tłuszczu; używać stabilnych olejów o wysokiej temperaturze dymienia, na przykład rafinowanego oleju rzepakowego lub masła klarowanego, jeśli decydujesz się na delikatne smażenie na patelni.

Warto pamiętać, że chociaż ryby są fundamentem zbilansowanej diety, sposób ich przyrządzania decyduje o tym, czy posiłek nas odżywi, czy nam zaszkodzi. Wprowadzenie tych prostych zmian pozwoli Ci cieszyć się smakiem dorsza bez obaw o zdrowie Twojej wątroby.

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