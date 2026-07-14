Chcesz zjeść świeżego dorsza nad morzem w lipcu? Kucharz tylko się uśmiechnie. Wiemy, co naprawdę jesz

Dlaczego świeży dorsz w lipcu to mit? Poznaj fakty

Głównym powodem, dla którego nie zjesz świeżego dorsza z Bałtyku w lipcu, są rygorystyczne przepisy ochronne oraz katastrofalny stan populacji tego gatunku. Od lat Komisja Europejska wprowadza drastyczne ograniczenia, w tym całkowity zakaz ukierunkowanych połowów komercyjnych dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Co więcej, w okresie letnim obowiązuje tzw. okres ochronny, który przypada na czas tarła tych ryb.

Oznacza to, że kutry nie mogą wypływać po ten gatunek, a to, co trafia na patelnie, ma zupełnie inne pochodzenie. Jeśli właściciel smażalni zapewnia Cię, że jego dorsz bałtycki został złowiony dzisiaj o świcie, najpewniej mija się z prawdą z powodu:

całkowitego zakazu połowów , który uniemożliwia legalne pozyskanie tej ryby na cele komercyjne i rekreacyjne;

, który uniemożliwia legalne pozyskanie tej ryby na cele komercyjne i rekreacyjne; ochrony okresu tarła , trwającego w miesiącach letnich, kiedy ryby potrzebują spokoju, aby odtworzyć przetrzebioną populację;

, trwającego w miesiącach letnich, kiedy ryby potrzebują spokoju, aby odtworzyć przetrzebioną populację; katastrofalnego stanu ekologicznego Bałtyku, przez który tutejsze dorsze są chude, schorowane i rzadko osiągają wymiary handlowe.

W efekcie bałtycki dorsz praktycznie zniknął z legalnego, świeżego obrotu w sezonie wakacyjnym.

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Co naprawdę ląduje na twoim talerzu (i co warto wybrać)?

Skoro bałtycki dorsz jest niedostępny, co właściwie jemy w nadmorskich restauracjach? Kucharze i właściciele smażalni nie mają wyjścia – muszą korzystać z alternatyw. Najczęściej na Twój talerz trafia dorsz atlantycki.

Ta ryba jest poławiana w lodowatych, czystych wodach wokół Norwegii czy Islandii. Ponieważ transport świeżej ryby z tak daleka byłby nieopłacalny, dorsz ten jest mrożony bezpośrednio na statkach-przetwórniach tuż po złowieniu. I to jest bardzo dobra wiadomość dla twojego zdrowia! Taki proces pozwala zachować pełnię wartości odżywczych, delikatną strukturę mięsa i doskonały smak. Druga opcja to dorsz bałtycki, który został zamrożony wiele miesięcy wcześniej.

Jeśli jednak podczas urlopu zależy Ci na zjedzeniu ryby naprawdę świeżej i lokalnej, zamiast dorsza wybierz:

flądrę (stornię) , czyli prawdziwą królową letniego Bałtyku, która w lipcu jest najsmaczniejsza i poławiana na bieżąco;

, czyli prawdziwą królową letniego Bałtyku, która w lipcu jest najsmaczniejsza i poławiana na bieżąco; turbota , uchodzącego za jedną z najszlachetniejszych i niezwykle smacznych ryb z polskich łowisk;

, uchodzącego za jedną z najszlachetniejszych i niezwykle smacznych ryb z polskich łowisk; śledzia lub szprota, które są bogate w kwasy omega-3, tanie i dostępne prosto z lokalnych kutrów.

Wybierając te gatunki, masz gwarancję świeżości, wspierasz zrównoważone rybołówstwo i nie dajesz się nabrać na marketingowe sztuczki o „dzisiejszym dorszu”.

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