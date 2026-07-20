Zamawiasz halibuta nad polskim morzem? Prawda o tej rybie może Cię zaskoczyć

Anna Wojnowska
2026-07-20 14:58

Słońce, szum fal i zapach smażonej ryby – to dla wielu kwintesencja urlopu nad Bałtykiem. Na tablicach nadmorskich smażalni króluje on: halibut, nierzadko zachwalany jako rarytas „prosto z kutra”. Zanim jednak ulegniesz tej pokusie i zapłacisz niemałą kwotę, musisz poznać zaskakującą prawdę. Ta popularna ryba kryje sekret, o którym właściciele restauracji woleliby nie mówić.

Smażona ryba z frytkami i surówką na talerzu. O pochodzeniu halibuta w smażalniach przeczytasz na Beszamel.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Zamawiasz halibuta nad polskim morzem? Prawda o tej rybie może Cię zaskoczyć

Lodowate głębiny kontra płytki Bałtyk. Dlaczego halibut tu nie mieszka?

Wyobrażenie, że zamawiany nad polskim morzem halibut został o świcie wyciągnięty z wody przez lokalnego rybaka, to czysta iluzja. Halibut to ryba głębinowa i wybitnie zimnolubna. Jej naturalnym środowiskiem są lodowate, czyste i przede wszystkim głębokie wody północnego Atlantyku oraz Oceanu Arktycznego. Te imponujące drapieżniki z rodziny płastugowatych najlepiej czują się na głębokościach od 200 do nawet 2000 metrów, gdzie temperatura wody oscyluje wokół zaledwie 4 stopni Celsjusza. Bałtyk jest dla nich za ciepły, za mało słony i zdecydowanie za płytki. Choć historia odnotowała pojedyncze, wręcz sensacyjne przypadki zbłąkanych osobników w naszych wodach, prawdopodobieństwo, że taki rarytas trafił na Twój talerz, jest równe zeru.

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Skoro halibut nie żyje w Bałtyku, skąd bierze się w menu nadmorskich kurortów? Odpowiedź kryje się w globalnym eksporcie. Serwowany w smażalniach halibut (najczęściej grenlandzki, zwany też niebieskim) pochodzi z dalekiej Północy. Droga tej ryby na polski stół jest długa i skomplikowana. Proces jej transportu i przygotowania wygląda następująco:

  • natychmiast po wyłowieniu ryby są patroszone i głęboko mrożone bezpośrednio na statkach;
  • w postaci zamrożonych bloków podróżują tysiące kilometrów do chłodni dystrybucyjnych;
  • w magazynach mogą spędzić od kilku do nawet kilkunastu miesięcy;
  • tuż przed podaniem w smażalni są rozmrażane lub wrzucane bezpośrednio na gorący, głęboki olej.

Eksperci ds. żywienia uspokajają – nowoczesne, głębokie mrożenie (często metodą IQF, czyli zamrażania pojedynczych sztuk bez zbędnej glazury lodowej) doskonale zabezpiecza walory odżywcze. Halibut to wciąż wartościowa, bogata w białko i kwasy omega-3 ryba. Jednak sprzedawanie jej jako świeżej prosto z morza to zwykły chwyt marketingowy. Płacisz wysoką cenę za iluzję świeżości, podczas gdy dokładnie ten sam mrożony produkt możesz kupić w markecie blisko swojego domu.

Chrupiąca ryba smażona
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Jeśli spędzasz urlop nad polskim morzem i chcesz spróbować ryby, która rzeczywiście pochodzi z lokalnego połowu, porzuć importowane gatunki. Zamiast halibuta, norweskiego łososia z hodowli czy azjatyckiej pangi, postaw na bałtyckie klasyki. Szukając autentycznych, lokalnych smaków, warto zwrócić uwagę na:

  • flądrę (stornię lub gładzicę) – pysznego, niskokalorycznego i taniego klasyka polskiego wybrzeża;
  • śledzia oraz szprota – ryby bogate w zdrowe kwasy tłuszczowe, łowione na bieżąco;
  • turbota – wykwintną płastugę o zwartym, białym mięsie, dostępną po zakończeniu okresu ochronnego;
  • sandacza – drapieżnika łowionego w przybrzeżnych zalewach i ujściach rzek.

Przed złożeniem zamówienia nie wahaj się pytać obsługi o pochodzenie surowca. Odpowiedzialny restaurator bez problemu powie Ci, które pozycje z menu przyjechały z lokalnego portu, a które z dalekiej Grenlandii. Dzięki temu podejmiesz świadomą decyzję i poczujesz prawdziwy smak Bałtyku.

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