Widzisz w menu "mlecz ze śledzia"? Nie wahaj się ani chwili. To rarytas, na który koneserzy polują cały rok

Sekret tkwiący w anatomii, czyli czym naprawdę jest mlecz rybi?

Większość z nas doskonale wie, czym jest ikra – to drobne jajeczka samic ryb, z których powstaje ceniony na całym świecie kawior. Co jednak z samcami? Ich kulinarnym odpowiednikiem jest właśnie mlecz, nazywany również mleczkiem. Z punktu biologii są to po prostu męskie gruczoły rozrodcze ryb, w których znajduje się płyn nasienny.

Brzmi to dla Ciebie szokująco? Zupełnie niepotrzebnie. Choć w pierwszej chwili część osób reaguje na tę informację niepewnością lub lekkim oporem, warto pamiętać, że jedzenie mlecza to tradycja stara jak samo rybołówstwo. Podczas gdy w Europie Środkowej bywa on nieco zapomniany, w innych zakątkach globu – na przykład w Japonii – analogiczny rarytas z dorsza lub łososia nosi nazwę shirako (co oznacza dosłownie „białe dzieci”) i osiąga w ekskluzywnych restauracjach zawrotne ceny. To najlepszy dowód na to, że obawy tkwią wyłącznie w naszych głowach, a nie w smaku.

Kremowa poezja na talerzu. Dlaczego warto go spróbować?

Głównym powodem, dla którego smakosze nie potrafią oprzeć się tej potrawie, jest jej niebywała konsystencja. Mlecz poddany właściwej obróbce termicznej diametralnie zmienia swoją strukturę. Z zewnątrz staje się chrupiący, natomiast jego wnętrze nabiera konsystencji delikatnego, aksamitnego kremu o subtelnym, lekko maślanym smaku z delikatną nutą morską.

Najpopularniejszym i najbardziej spektakularnym sposobem podania mlecza ze śledzia jest smażenie go w chrupiącej panierce. Panierka z mąki, jajka i bułki tartej (lub japońskiej panko) doskonale kontrastuje z rozpływającym się w ustach środkiem.

Dlaczego warto dać mu szansę? Mlecz to nie tylko doznanie sensoryczne, ale też prawdziwa bomba odżywcza:

bogate źródło pełnowartościowego białka , które jest łatwo przyswajalne przez nasz organizm;

, które jest łatwo przyswajalne przez nasz organizm; skarbnica zdrowych tłuszczów , w tym cennych dla serca i mózgu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3;

, w tym cennych dla serca i mózgu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3; kopalnia minerałów i witamin, zwłaszcza cynku, potasu, fosforu oraz witaminy D i tych z grupy B.

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Jak rozpoznać i zamówić idealny mlecz ze śledzia?

Kiedy następnym razem zauważysz to danie w menu dobrej smażalni lub restauracji rybnej, nie omijaj go wzrokiem. Tradycyjny, świeży mlecz ze śledzia bywa dostępny sezonowo – koneserzy polują na niego zwłaszcza w okresie tarła ryb, kiedy surowiec jest najbardziej jędrny i delikatny.

Zwróć uwagę na sposób przygotowania. Klasyczny, smażony na złocisto i podany z delikatnym skropieniem z cytryny to absolutny klasyk, który natychmiast rozwieje wszelkie wątpliwości. Nie daj się powstrzymać kulinarnym mitom ani początkowej rezerwie. Przełamanie barier w kuchni to najlepsza droga do odkrywania smaków, które mogą okazać się Twoim nowym, ulubionym kulinarnym odkryciem.

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