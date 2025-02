Typowe angielskie śniadanie – sycąca klasyka! Co ląduje na porannym talerzu Brytyjczyków?

Typowe angielskie śniadanie to prawdziwa uczta – treściwe, sycące i pełne smaków. Jedna porcja jest tak obfita, że spokojnie mogłaby zastąpić dwa, a nawet trzy posiłki! To klasyczny przykład śniadania białkowo-tłuszczowego, w którym węglowodany odgrywają jedynie drugoplanową rolę. Co dokładnie ląduje na talerzu Brytyjczyków o poranku?

Autor: Shutterstock Typowe angielskie śniadanie jest bardzo różnorodne.

Spis treści

Typowe anielskie śniadanie to pełnowartościowy posiłek, który składa się z wielu różnorodnych składników. Niemal każdy z nich mógłby stanowić samodzielny niewielki posiłek. W angielskim śniadaniu dominują białka i tłuszcze, węglowodany są dodatkiem i występują jedynie w postaci tostów. Na talerzu z typowo angielskim śniadaniem nie może zabraknąć: jajek, kiełbasek, bekonu, grillowanych pomidorów i pieczarek, porcji fasolki w sosie pomidorowym i kilku plasterków podsmażonego angielskiego puddingu. Do tego podaje się tosty z masłem i kawę z mlekiem.

1. Angielskie śniadanie: jajka sadzone

Angielskie śniadanie nie obędzie się bez jajek, najlepiej sadzonych. Takie idealne powinno mieć znakomicie ścięte białko i płynne, aksamitne żółtko. Jak przygotować takie jajka, podpowiadamy tutaj: Jak usmażyć idealne sadzone jajko ze ściętym białkiem i płynnym żółtkiem?. Jajka dają uczucie sytości i energię na wiele godzin. Są znakomitym źródłem białka i substancji odżywczych. Jajko na śniadanie to najlepszy wybór. Jeśli nie przepadasz za jajkami sadzonymi możesz je w angielskim śniadaniu zastąpić porcją jajecznicy.

W galerii znajdziesz 12 najlepszych przepisów na jajka na śniadanie

2. Angielskie śniadanie: fasolka w sosie pomidorowym

Fasolka to kolejne znakomite źródło białka - tym razem roślinnego. Biała fasola w delikatnym pomidorowym sosie zawsze znajduje się na talerzu z angielskim śniadaniem, choć zazwyczaj jest to niestety fasolka z puszki, a nie przygotowana samodzielnie. Tymczasem fasolkę można z łatwością przygotować w domu i zawekować, dzięki czemu będzie pod ręką zawsze, ilekroć najdzie nas ochota na angielskie śniadanie.

Sprawdź: Biała fasola w sosie pomidorowym

3. Angielskie śniadanie: smażony bekon i/lub kiełbaski

Chrupiący smażony bekon powinien koniecznie znaleźć się obok sadzonych jajek. Bekon nie powinien być bardzo tłusty, im chudszy, tym lepiej. Plastry bekonu powinny być cieniutkie, dzięki czemu w czasie smażenia nabiorą chrupkości i będą przypominać nieco bekonowe chipsy. I o to chodzi. Jeśli nie przepadasz za bekonem możesz je zastąpić smażonymi lub grillowanymi kiełbaskami.

Autor: Shutterstock Białą kiełbasę można nie tylko gotować - doskonale smakuje również smażona

4. Grillowane/smażone pieczarki i pomidory

Pomidory do angielskiego śniadania kroi się na pół w poprzek i grilluje lub smaży przez chwilę na patelni, aby miejsce przecięcia nabrało charakterystycznego "przypalonego koloru" i delikatnego aromatu. Więc w rzeczywistości nie są one usmażone, a jedynie muśnięte wysoka temperaturą. Przyprawia się je jedynie solą i pieprzem. Pieczarki powinny być przekrojone na ćwiartki i usmażone na niewielkiej ilości tłuszczu.

5. Black pudding

Zestaw podstawowy angielskiego śniadania zamyka black pudding. Jest to rodzaj popularnej na Wyspach Brytyjskich wędliny, przygotowywanej z wieprzowej lub wołowej krwi. To coś pomiędzy naszą kaszanką, a salcesonem. Plaster podsmażonego czarnego puddingu wieńczy każdy talerz z tradycyjnym angielskim śniadaniem.

Autor: Shutterstock Black pudding to popularna na Wyspach Brytyjskich wędlina z wieprzowej lub wołowej krwi, przypominająca polską kaszankę.

6. Tosty

Do angielskiego śniadanie podaje się również pieczywo. Najczęściej są to tosty przygotowane z białego pieczywa tostowego z odrobiną świeżego masła.

Autor: Shutterstock Tosty z grilla na deser? Czemu nie!