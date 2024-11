Tak organizm reaguje, kiedy zjesz seler naciowy. Dowiedz się, jakie ma właściwości

Jest chrupiący i zawiera sporą dawkę witamin i minerałów. Ma szerokie zastosowanie w przepisach kulinarnych. Można go jeść na surowo i dodawać do potraw na ciepło. Seler naciowy, bo to o nim właśnie mowa, zyskał już miano superfood. Jakie właściwości ma seler naciowy i co można z niego zrobić?

Jakie właściwości ma seler naciowy?

Seler naciowy ma postać długich zielonych łodyg zakończonych drobnymi listkami. Bez problemu można go kupić w wielu sklepach spożywczych. Jest dostępny przez cały rok. Warto wiedzieć, że seler naciowy jest warzywem bogatym w wiele prozdrowotnych substancji odżywczych. To źródło witamin z grupy B oraz A, C i K. Zawiera kwas foliowy, błonnik pokarmowy, potas, magnez i wapń. Seler naciowy jest bogaty w antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki, zapobiegają wielu chorobom i opóźniają efekty starzenia się organizmu. Ma właściwości przeciwzapalne, antynowotworowe, przeciwzakrzepowe i przeciwmiażdżycowe.

Na co działa seler naciowy?

Seler naciowy pozytywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Od lat wykorzystywany jest w medycynie naturalnej. Korzystnie działa na układ krążeniowo-naczyniowy, poprawia przepływ krwi i pomaga obniżyć ciśnienie. Może zmniejszyć ryzyko zachorowania na miażdżycę i inne choroby serca.

Seler naciowy i sok z tego warzywa mają dobry wpływ na układ pokarmowy. Wspierają przemianę materii, przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej, usuwają toksyny z organizmu i usprawniają perystaltykę jelit. Ze względu na te właściwości seler naciowy polecany jest na diecie odchudzającej. To niskokaloryczne warzywo. Porcja o wadze 100 g to tylko 14 kcal. Bez obaw mogą spożywać go cukrzycy i osoby zmagające się z insulinoodpornością. Ma niski indeks glikemiczny, który wynosi 15.

Na co jeszcze pomaga seler naciowy? Regularne spożywanie selera naciowego korzystnie wpływa na wzrok, poprawia wygląd skóry, włosów oraz paznokci. Nazywany „warzywem miłości” seler naciowy zalicza się do naturalnych afrodyzjaków.

Jak najlepiej spożywać seler naciowy?

Seler naciowy jest doskonałym składnikiem wielu różnych potraw. Zaletą tego warzywa jest to, że można je jeść po obróbce termicznej i na surowo. Jak jeść seler naciowy na surowo? To smaczna i zdrowa przekąska. Wystarczy pokroić seler naciowy w słupki i podać z dipem, hummusem lub pastą warzywną. Sprawdzi się też w różnych sałatkach. W formie surowej jest także idealnym składnikiem zdrowych koktajli i smoothies.

Seler naciowy jest też znakomitym składnikiem potraw na ciepło. To dobry dodatek do zup, warzywnych zapiekanek i potraw mięsnych.

Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy z selerem naciowym w roli głównej. To łatwe receptury, a dania przyrządzone według nich są smaczne i zdrowe.

Zobacz galerię i poznaj więcej przepisów na potrawy z selera naciowego. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o zielonych warzywach, które cenione są za swoje prozdrowotne właściwości.

