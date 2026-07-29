Smakuje jak najlepsze frytki i je się ją w całości. Ta mała rybka to letni rarytas nad Bałtykiem

Smażony dorsz to mit? Czas na prawdziwy rarytas z Mierzei Wiślanej

Spędzając urlop nad polskim morzem, niemal automatycznie ustawiamy się w kolejkach po smażonego dorsza czy halibuta. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że spora część tych ryb trafia na nasze talerze z zamrażalników, nierzadko po przebyciu tysięcy kilometrów z odległych oceanów. Tymczasem prawdziwy, lokalny rarytas jest na wyciągnięcie ręki, choć zupełnie nie przypomina tradycyjnego, grubego filetu. To stynka (łac. Osmerus eperlanus) – maleńka, srebrzysta rybka, która od pokoleń zachwyca rodowitych mieszkańców okolic Mierzei Wiślanej, Zatoki Gdańskiej oraz Mazur.

Stynka to ryba o niezwykłych właściwościach sensorycznych. Najbardziej zaskakującą cechą świeżo złowionych osobników jest ich zapach. Zamiast typowo rybnej woni, surowa stynka roztacza intensywny, niezwykle orzeźwiający aromat świeżego ogórka. Ten unikalny zapach ulatnia się dopiero podczas obróbki termicznej, ustępując miejsca delikatnemu, lekko maślanemu smakowi.

Chrupiące „rybne frytki”, które jesz w całości – z korzyścią dla zdrowia

W nadmorskich smażalniach stynka serwowana jest w bardzo charakterystyczny sposób. Rybki, które rzadko przekraczają wielkość małego palca, obtacza się jedynie w cienkiej warstwie mąki i wrzuca na głęboki, mocno rozgrzany tłuszcz na zaledwie 2-3 minuty. Efekt? Powstaje genialna, chrupiąca przekąska, którą je się dokładnie tak jak frytki – w całości, bez żmudnego filetowania czy obawy o ości.

Choć jedzenie ryb razem z głową, ogonem i kręgosłupem może budzić u niektórych opór, nauka nie pozostawia złudzeń: to niezwykle zdrowy nawyk. Pod wpływem wysokiej temperatury drobny szkielet stynki staje się całkowicie miękki i wręcz niezauważalny podczas jedzenia, a nasz organizm zyskuje potężne wsparcie. Dietetycy i lekarze zwracają uwagę na wyjątkowe walory odżywcze tej metody serwowania:

potężna dawka wapnia i fosforu , które znajdują się w miękkich ościach i są kluczowe dla zdrowia naszych kości oraz zębów;

, które znajdują się w miękkich ościach i są kluczowe dla zdrowia naszych kości oraz zębów; bogactwo kwasów tłuszczowych omega-3 , wspierających pracę mózgu, układu krążenia oraz wzmacniających odporność;

, wspierających pracę mózgu, układu krążenia oraz wzmacniających odporność; wysoka zawartość łatwo przyswajalnego białka , niezbędnego do prawidłowej regeneracji mięśni;

, niezbędnego do prawidłowej regeneracji mięśni; cenne źródło jodu i witaminy D, których tak często brakuje w naszej codziennej diecie.

W galerii poniżej znajdziesz najlepsze przepisy na ryby serwowane na obiad

14

Gdzie szukać i jak rozpoznać prawdziwą stynkę?

Stynka to gatunek niezwykle wrażliwy na zanieczyszczenia i ocieplenie klimatu, dlatego preferuje wyłącznie czyste, zimne i dobrze natlenione wody. Choć jej populacja w ostatnich latach maleje, w sezonie letnim wciąż można ją znaleźć w menu tradycyjnych smażalni na Mierzei Wiślanej, w Zatoce Gdańskiej oraz na Suwalszczyźnie. Szukając autentycznych smaków wakacji, warto omijać miejsca oferujące wyłącznie popularne, importowane ryby w grubej panierce. Wybór stynki to nie tylko wsparcie dla lokalnego rybołówstwa, ale przede wszystkim niezapomniane doświadczenie kulinarne, które pozwala poczuć prawdziwy, dawny klimat Bałtyku. Następnym razem, zamiast kolejnego mrożonego filetu, zamów talerz chrupiących, pachnących latem rybek i przekonaj się, jak smakuje tradycja.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie