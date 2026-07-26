Kuchnia pomorska to nie tylko ryby. Tych regionalnych potraw nie ma we wszystkich menu

Anna Wojnowska
2026-07-26 7:29

Gdy myślimy o kulinarnym Pomorzu, przed oczami staje nam smażona flądra, wędzony węgorz czy tradycyjny śledź. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwa, tradycyjna kuchnia tego regionu kryje głęboko zakorzenione, lądowe tajemnice, o których turyści rzadko słyszą. Dlaczego te unikalne smaki zniknęły z większości popularnych menu i co tracisz, omijając je podczas urlopu?

Pieczone udo gęsi z ziemniakami i surówką na drewnianym stole. O tradycyjnej kuchni Pomorza przeczytasz na Beszamel.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Kuchnia pomorska to nie tylko ryby. Tych regionalnych potraw nie ma we wszystkich menu

Ziemia zamiast morza. Dlaczego dawne Pomorze pachniało gęsiną i brukwią?

Powszechne przekonanie o tym, że na Pomorzu od wieków jadano wyłącznie ryby, to jeden z najtrwalszych mitów naszej turystyki. W rzeczywistości nadmorski klimat bywał kapryśny, a sztormy często uniemożliwiały rybakom wyjście w morze. Co więcej, rdzenni mieszkańcy głębi lądu – Kaszubi czy Kociewiacy – musieli na co dzień mierzyć się z nieurodzajnymi, piaszczystymi glebami. Ich przetrwanie zależało od upraw roślin i hodowli zwierząt odpornych na trudne warunki pogodowe i... mało wymagających, a nie od okazjonalnych połowów delikatnych ryb w morzu i jeziorach. Te stanowiły oczywiście cenne uzupełnienie diety, ale nie mogły być jej podstawą.

Kluczem do przetrwania mroźnych miesięcy stała się żółta brukiew, na Kaszubach nazywana wrëkami. To niezwykle pożywne warzywo korzeniowe potrafiło znieść pierwsze przymrozki, dostarczając cennego źródła energii. Drugim filarem lokalnej gospodarki była gęsina. Gęsi doskonale radziły sobie na ubogich pastwiskach, a ich kaloryczny tłuszcz był dla ludzi bezcennym źródłem siły. Z połączenia tych dwóch skromnych składników narodziła się jedna z najbardziej fascynujących i esencjonalnych kuchni w Polsce, która dziś wraca do łask jako kulinarny rarytas.

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Zapomniane rarytasy, które musisz wpisać na swoją kulinarną mapę

Tradycyjne potrawy Pomorza rzadko trafiają do masowych jadłodajni przy nadmorskich deptakach, ponieważ ich przygotowanie wymaga czasu, cierpliwości i doskonałej znajomości lokalnych receptur. Jeśli chcesz poczuć autentyczny smak regionu, musisz wiedzieć, czego szukać w karcie. Twoje podniebienie z pewnością zaskoczą potrawy o unikalnych, historycznych profilach smakowych.

Podczas kulinarnych poszukiwań warto polować na tradycyjne dania, takie jak:

  • brukwianka na gęsinie, czyli gęsta, niezwykle sycąca zupa z żółtej brukwi gotowana na esencjonalnym wywarze z gęsiego mięsa, obficie doprawiana majerankiem i cząbrem;
  • ferkase (kaszubskie frykasy), czyli delikatne, gotowane mięso drobiowe serwowane w aksamitnym, słodko-kwaśnym sosie z dodatkiem rodzynek, podawane tradycyjnie podczas ważnych uroczystości rodzinnych;
  • ruchanki, czyli puszyste, drożdżowe racuchy smażone na rozgrzanym tłuszczu, które niegdyś wypiekano z resztek ciasta chlebowego bezpośrednio po żniwach.

W galerii poniżej znajdziesz najlepsze przepisy na ryby serwowane na obiad

Chrupiąca ryba smażona
Galeria zdjęć 14

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Gdzie szukać autentyczności? Omiń turystyczny zgiełk

Aby spróbować prawdziwej pomorskiej kuchni, musisz zejść z utartych, nadmorskich szlaków. Klasyczne smażalnie rzadko serwują te potrawy. Najlepszym drogowskazem dla wymagającego smakosza jest oficjalny Szlak Kulinarny Pomorza oraz dynamicznie rozwijająca się Pomorska Ścieżka Smaków. To unikalne inicjatywy zrzeszające lokalnych producentów i restauratorów, którzy nie uznają kulinarnych kompromisów.

Prawdziwych, przekazywanych z pokolenia na pokolenia smaków szukaj w klimatycznych, wiejskich karczmach regionalnych, rodzinnych pensjonatach oraz gospodarstwach agroturystycznych na terenie Kaszub. Odwiedzając te miejsca, zwracaj uwagę na certyfikat Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. To najlepsza gwarancja, że na Twoim talerzu wylądują składniki pochodzące prosto od lokalnych rolników, przygotowane z pełnym szacunkiem do historycznych receptur.

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