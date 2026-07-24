Polski street food ma długą historię. Nie kończy się na zapiekance i obwarzanku

Street food po polsku narodził się na dworcach, odpustach i jarmarkach

Zanim pojawiły się food trucki i burgery premium, uliczne jedzenie w Polsce miało zupełnie inny charakter. Kupowało się je przy dworcach kolejowych, na deptakach, odpustach, festynach, jarmarkach i w niewielkich budkach, które często działały przez dziesięciolecia w tym samym miejscu.

To były potrawy proste, sycące i niedrogie. Część z nich przetrwała do dziś niemal bez zmian, inne wróciły po latach jako kulinarne symbole swoich regionów.

Zapiekanka – królowa polskiego street foodu

Jeśli istnieje potrawa, która najlepiej symbolizuje polski street food, jest nią zapiekanka. Chrupiąca bagietka z pieczarkami, serem i ketchupem od końca lat 70. nie schodzi z ulic. Najsłynniejsze są oczywiście zapiekanki z krakowskiego Placu Nowego, ale podobne budki można znaleźć niemal w całej Polsce.

To właśnie zapiekanka jest jednym z najwyżej ocenianych polskich street foodów w rankingu TasteAtlas.

Bułka z pieczarkami – smak, którego nie da się pomylić

Dzisiaj spotyka się ją rzadziej, ale dla całego pokolenia była równie kultowa jak zapiekanka.

Nie była rozcinana jak hot dog. Sprzedawcy wydrążali miękisz z podłużnej bułki i szczelnie wypełniali ją drobno posiekanymi, mocno podsmażonymi pieczarkami z cebulą. Taki sposób przygotowania sprawiał, że farsz pozostawał gorący bardzo długo, a bułkę można było wygodnie zjeść w drodze.

Cebularz lubelski – regionalny przysmak z unijną ochroną

Lubelski cebularz z cebulą i makiem jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych regionalnych wypieków w Polsce. Choć można go kupić w wielu piekarniach, najlepiej smakuje jeszcze ciepły, kupiony prosto z ulicznego stoiska. To także produkt chroniony oznaczeniem geograficznym Unii Europejskiej.

Pasztecik szczeciński – legenda Pomorza Zachodniego

Szczecin ma swoją kulinarną ikonę. Drożdżowy pasztecik z mięsem lub pieczarkami, obowiązkowo podawany z kubkiem gorącego barszczu, od końca lat 60. pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów regionalnego street foodu.

Obwarzanek krakowski – symbol miasta

Niebieskie wózki z obwarzankami są dziś równie charakterystyczne dla Krakowa jak Sukiennice. Sprężysty wypiek posypany makiem, sezamem lub solą od pokoleń kupują zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Kogut z Kazimierza Dolnego – najsłynniejszy drożdżowy kogucik w Polsce

Spacer po kazimierskim rynku trudno wyobrazić sobie bez charakterystycznego koguta z ciasta drożdżowego. Wypiek formowany ręcznie od dziesięcioleci jest lokalnym symbolem miasta i jedną z tych przekąsek, które kupuje się bardziej z tradycji niż z głodu. Dla wielu osób to obowiązkowa pamiątka z wizyty w Kazimierzu Dolnym.

Kiełbasa z rusztu – smak wszystkich jarmarków

Moda na burgery i kuchnię świata nie zmieniła jednego. Na odpustach, dożynkach, festynach, kiermaszach i przydrożnych barach od co najmniej czterdziestu lat wygląda to niemal identycznie: papierowy talerzyk, porządnie przypieczona kiełbasa z grilla, kleks musztardy i kromka chleba. Nie jest efektowna ani modna, ale trudno znaleźć bardziej charakterystyczny obraz polskiego street foodu.

Oscypek z grilla – smak Podhala

Na Podhalu niepodzielnie króluje grillowany oscypek podawany z żurawiną. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu był przede wszystkim regionalnym serem pasterskim, dziś stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ulicznych przekąsek w polskich górach.

Maczanka krakowska – dawny klasyk wrócił na ulice

Maczanka krakowska przeżywa drugą młodość. Dawniej była prostym daniem podawanym w gospodach, dziś wróciła jako jeden z symboli krakowskiego street foodu. Mięso duszone w aromatycznym sosie trafia do chrupiącej bułki i coraz częściej pojawia się w food truckach oraz lokalach specjalizujących się w kuchni regionalnej.

Gofry – obowiązkowy smak wakacji

Choć trudno znaleźć je zimą, latem są niemal wszędzie. Nad Bałtykiem gofry z bitą śmietaną, owocami lub cukrem pudrem od lat należą do najchętniej kupowanych ulicznych przekąsek. Dla wielu osób zapach świeżo pieczonego gofra jest równie wakacyjny jak szum morza.

A gdzie kebab i hot dog?

Ranking TasteAtlas skupia się przede wszystkim na przekąskach wywodzących się z polskiej tradycji. Tymczasem współczesny obraz ulicznego jedzenia wygląda znacznie szerzej.

Kebab od wielu lat należy do najczęściej wybieranych szybkich dań w Polsce. Podobnie jest z hot dogiem, który wyszedł ze stacji paliw i trafił do food trucków, miejskich budek oraz lokali serwujących autorskie wersje tej przekąski.

Choć oba dania mają zagraniczne korzenie, na dobre zadomowiły się nad Wisłą i dziś są tak samo naturalnym elementem ulicznej gastronomii jak zapiekanka czy kiełbasa z rusztu.

Co jeszcze można dopisać? Kilka smaków, które zna każdy Polak

Lista polskiego street foodu nie jest zamknięta. W różnych regionach kraju znajdziemy jeszcze knyszę dolnośląską, precle poznańskie, pajdę chleba ze smalcem serwowaną podczas jarmarków, prażone orzechy sprzedawane na deptakach, pieczone kasztany pojawiające się jesienią w większych miastach, a zimą – gorącą pajdę z oscypkiem czy grzane sery. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych przekąsek jest jedno: mają smakować od razu, najlepiej na stojąco, jeszcze ciepłe i kupione prosto z ulicznego stoiska.

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