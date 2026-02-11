Ile kalorii ma pączek z Biedronki?

Zanim zdecydujesz, który pączek wyląduje w Twoim koszyku, warto wiedzieć, że ich kaloryczność waha się od niecałych 200 do nawet 400 kcal za sztukę. Najmniej kaloryczną opcją jest zazwyczaj pączek twarogowy, który w 55-gramowej porcji dostarcza około 180 kcal. Klasyczny pączek z marmoladą i pudrem (65 g) to już około 226 kcal, a jego odpowiednik z lukrem (75 g) ma blisko 250 kcal.

Pączek z nadzieniem karpatkowym Biedronka kcal

Miłośnicy kremowych nadzień muszą liczyć się z większą dawką kalorii. Pączek z nadzieniem karpatkowym lub podobnym, o smaku waniliowym, to już znacznie większy wydatek energetyczny. Sztuka o wadze około 95 gramów może dostarczyć nawet 389 kcal. To niemal tyle samo, co solidny posiłek.

Czytaj także: Oponki serowe z piekarnika – pyszne, lekkie i bez smażenia! Idealna fit alternatywa dla smażonych

Pączek long Biedronka kcal

Nowoczesne, podłużne pączki, tzw. "long", kuszą nie tylko kształtem, ale i bogatym wnętrzem. Wersja z nadzieniem pistacjowym, ważąca 90 gramów, to kaloryczność rzędu 380-400 kcal. Jego spora gramatura i obfite nadzienie sprawiają, że jest to jedna z najbardziej sycących i kalorycznych propozycji w ofercie dyskontu.

Pączek Wedel Biedronka kcal

W ofercie sklepu można znaleźć również pączki sygnowane marką E.Wedel. Wariant z kremem czekoladowym (85 g) dostarcza około 352 kcal. Jest to propozycja dla fanów intensywnie czekoladowych smaków, którzy nie liczą kalorii zbyt skrupulatnie.

Zestawienie kaloryczności popularnych pączków z Biedronki:

Pączek twarogowy (55 g): ok. 180 kcal

Pączek z marmoladą i pudrem (65 g): ok. 226 kcal

Pączek z marmoladą i lukrem (75 g): ok. 250 kcal

Pączek E.Wedel z kremem czekoladowym (85 g): ok. 352 kcal

Pączek "dubajski" (100 g): ok. 375 kcal

Pączek z nadzieniem karpatkowym/waniliowym (95 g): ok. 389 kcal

Pączek Long pistacjowy (90 g): 380-400 kcal

Czytaj także: Pączki z frytkownicy beztłuszczowej – puszyste, lżejsze i bez smażenia

Co kryje się w składzie pączków z Biedronki?

Analizując składy pączków z popularnych dyskontów, trzeba pamiętać, że są to produkty przemysłowe, tworzone z myślą o masowej sprzedaży. Ich receptury znacznie różnią się od domowych wypieków. Na liście składników, oprócz mąki pszennej, jaj i drożdży, często znajdują się:

cukier pod różnymi postaciami, w tym syrop glukozowo-fruktozowy,

tłuszcze roślinne, w tym utwardzony olej palmowy,

emulgatory, stabilizatory i substancje zagęszczające, które zapewniają puszystość i przedłużają świeżość produktu,

sztuczne aromaty.

Warto również wiedzieć, że nazwa pączka może sugerować konkretny smak, nawet jeśli zawartość danego składnika (np. pasty pistacjowej) w nadzieniu jest niewielka.

W galerii poniżej znajdziesz zdjęcia z kultowej warszawskiej cukierni "Zagoździński"

20

Tak powstają pączki na tłusty czwartek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.