Tłusty czwartek na diecie? To możliwe dzięki pączkom twarogowym

Zapomnij o wyrzutach sumienia w tłusty czwartek! Istnieje sposób, by cieszyć się smakiem pączków bez łamania diety i znalazła go tiktokerka SarkaMoritz. Sekretem są pączki pieczone, a nie smażone w głębokim tłuszczu. To sprawia, że są znacznie lżejsze i mniej kaloryczne, a przy tym wciąż smaczne.

Sekret tkwi w twarogu i słodkim zamienniku cukru. Twaróg nadaje im wilgotności i delikatności. Zamiast tradycyjnego cukru, do osłodzenia ciasta używa się erytrytolu, czyli popularnego słodzika bez kalorii. To właśnie te dwa składniki sprawiają, że deser jest idealny dla osób dbających o linię.

Jak przygotować idealne ciasto na fit pączki?

Przygotowanie ciasta jest banalnie proste i zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy połączyć kilka składników, by uzyskać idealną masę. Oto instrukcja krok po kroku:

W dużej misce umieść twaróg, jajko, ekstrakt waniliowy oraz erytrytol. Dokładnie wszystko wymieszaj lub zagnieć. Następnie dodaj suche składniki: mąkę pszenną, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Ponownie zagnieć ciasto do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeśli masa klei się do rąk, można je lekko oprószyć mąką. Z gotowego ciasta uformuj małe, równe kuleczki.

Piecz zamiast smażyć. Najważniejsza zasada zdrowych pączków

Uformowane pączki układamy na blaszce. Aby uzyskały apetyczny, złocisty kolor, każdą kuleczkę należy delikatnie posmarować niewielką ilością oleju. Tak przygotowane wędrują prosto do piekarnika.

Gdy pączki będą już upieczone, czas na ostatni szlif. Jeszcze ciepłe pączki obtocz w zmielonym na puder erytrytolu. Taki zabieg sprawi, że będą wyglądały i smakowały jak tradycyjne pączki z cukrem pudrem, ale bez zbędnych kalorii.

Zobacz, jak zrobiła to tiktokerka: