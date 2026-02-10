Nowości na tłusty czwartek w Biedronce. Pączek tiramisu i Rafaello

W ofercie Biedronki pojawiło się aż kilka zupełnie nowych propozycji pączków, które kuszą nietypowymi połączeniami smakowymi. Każdy z nich ma wyróżniać się obfitym nadzieniem i starannym wykończeniem. Od firmy Stokson znajdziemy smaki:

Pączek miód-malina charakteryzuje się intensywnie malinowym smakiem, który przełamany jest delikatną, miodową nutą.

charakteryzuje się intensywnie malinowym smakiem, który przełamany jest delikatną, miodową nutą. Pączek kokosowy to faworyt wielu osób, a jego smak przywodzi na myśl popularne praliny Rafaello.

to faworyt wielu osób, a jego smak przywodzi na myśl popularne praliny Rafaello. Pączek karmel z solą to propozycja dla miłośników kontrastów. Słodycz karmelu została tu idealnie zbalansowana solą.

to propozycja dla miłośników kontrastów. Słodycz karmelu została tu idealnie zbalansowana solą. Pączek o smaku tiramisu to ukłon w stronę włoskiego deseru. Jego smak dobrze oddaje charakterystyczny aromat kawy i serka.

to ukłon w stronę włoskiego deseru. Jego smak dobrze oddaje charakterystyczny aromat kawy i serka. Pączek jagodowy z czarnym bzem to ostatnia z nowości. Klasyczny smak jagód został tu podkręcony przez orzeźwiający czarny bez.

Ale to nie wszystko. Na sklepowych półkach znajdziemy też inne smaki, w tym truskawka z mascarpone czy pączek z kremem korzennym i ciasteczkami, nawiązujący do znanego smaku kremu Lotus.

Lidl odpowiada. Od pączka popcornowego po smak wina musującego

Lidl przygotował na tłusty czwartek niezwykle szeroką i oryginalną ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Obok klasyków pojawiły się smaki, które mogą naprawdę zaskoczyć.

Wśród najbardziej intrygujących propozycji znajdziemy pączka o smaku popcornowym, a także pączka inspirowanego smakiem wina musującego. Pojawiły się również bardziej deserowe opcje, takie jak krem brûlée, krówkowy czy American cheesecake, który był hitem już w poprzednim roku.

Fani nietypowych połączeń mogą sięgnąć po pączka o smaku karmelu z mango, o nadzieniu sernikowym, o smaku krówkowym, z białym makiem lub pączka red velvet.

Sieć nie zapomniała także o powracających faworytach. Ponownie dostępny jest pyszny pączek kokosowy oraz ten z nadzieniem mascarpone. Ciekawostką może być pączek o smaku napoju Zbyszko 3 cytryny oraz Zbyszko 3 grejfruty, który wydaje się być absolutną nowością. Ofertę uzupełniają klasyki, takie jak pączek z powidłami śliwkowymi, marmoladą różaną z pomarańczą czy nadzieniem adwokatowym.

Kaufland kusi słonym pączkiem z precelkami

W Kauflandzie oferta na tłusty czwartek jest bardzo szeroka i zróżnicowana cenowo, dzięki czemu każdy znajdzie coś na swoją kieszeń. Ceny wahają się od około 2 do 9 złotych. Na uwagę zasługuje fakt, że pączki są pakowane w osobne, papierowe woreczki.

Sieć postawiła na smaki, które zyskały popularność w internecie. Można tu znaleźć między innymi pączka dubajskiego, malinowego czy z nadzieniem Milka z orzechami.

Jeśli chodzi o nieco dziwniejsze smaki, Kaufland proponuje wypieki z nadzieniami o smakach: piña colada, kajmak, słony karmel i precelki, lawenda. W sklepach znajdziemy również te inspirowane napojami Zbyszko - o smaku 3 cytryn i 3 grejpfrutów.

Pączki z Żabki. Smak matcha największym zaskoczeniem

Żabka również wprowadziła do swojej oferty nowe smaki pączków, stawiając na modne propozycje, takie jak matcha, red velvet czy acai. Ceny tych nowości są jednak stosunkowo wysokie i wynoszą od 5,50 do 7 zł za sztukę.

9