QUIZ. Jedzenie na literę I. Kto zdobędzie minimum 8 punktów, jest mistrzem!

Jakie jest jedzenie na literę I?

Litera I w świecie kulinariów to nie tylko nazwy konkretnych potraw, ale przede wszystkim źródło inspiracji. Jest jak iskra, która rozpala kreatywność w każdym kucharzu. Na I zaczyna się wiele pysznych potraw i produktów. Kawa zbożowa Inka ceniona jest za smak oraz korzystny wpływ na zdrowie. Izaura to wyborny sernik, który podbije każde podniebienie. Imbirem często doprawia się dania kuchni azjatyckiej, a także dodaje się do słodkich wypieków. To tylko niektóre przykłady potraw i składników zaczynające się na dziewiątą literę alfabetu.

Quiz o jedzeniu na literę H

Gwiazdą tego szybkiego quizu kulinarnego jest litera I. Jak smakuje indyk? Czym jest drink Ipanema? Do czego służy imbryk? Sprawdźcie swoją wiedzę i rozwiążcie ten szybki quiz o potrawach i produktach zaczynających się na I. Łatwo nie będzie, a nad odpowiedziami warto się chwilę zastanowić. Powodzenia!

Imbir jest zdrowy i pyszny. Jak zrobić rozgrzewającą herbatę z imbirem? Zobacz wideo Beszamel.pl