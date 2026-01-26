Amarantus – zapomniane złoto Inków. Co to jest i dlaczego dietetycy zachwycają się jego właściwościami?

Amarantus, przez lata zapomniany, doczekał się ponownego odkrycia w latach 70. XX wieku i od tego czasu zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Uprawy tej kwitnącej na charakterystyczny amarantowy kolor rośliny można dziś spotkać w obu Amerykach, w Azji, Afryce, a także w Polsce. Najczęściej wykorzystywaną częścią amarantusa są drobne, jasnobrązowe nasiona, nieco większe od maku, które kryją w sobie prawdziwą skarbnicę składników odżywczych.

Właściwości i zalety amarantusa

Nasiona amarantusa są wyjątkowo bogate w błonnik – zawierają go niemal dwa razy więcej niż otręby owsiane – dzięki czemu wspierają prawidłową pracę jelit i trawienie. Spożycie zaledwie 100 g nasion pokrywa prawie 30% dziennego zapotrzebowania na wapń oraz ponad połowę zalecanej dziennej dawki żelaza. To czyni amarantus doskonałym wsparciem dla osób dbających o kości, układ krążenia i ogólną kondycję organizmu.

Dodatkowo amarantus jest naturalnym źródłem skwalenu – związku o właściwościach antyoksydacyjnych, który hamuje starzenie się komórek. Dlatego jest szczególnie polecany osobom z podwyższonym cholesterolem, cukrzycą czy zagrożeniem miażdżycą. Brak glutenu w nasionach sprawia, że mogą je bezpiecznie spożywać osoby z celiakią. Co więcej, amarantus zawiera więcej magnezu niż czekolada, dzięki czemu jest polecany osobom żyjącym w stresie oraz tym, którzy potrzebują wsparcia układu nerwowego.

Nie można też zapomnieć o wartościowych tłuszczach – jedno- i wielonienasyconych kwasach tłuszczowych, które wspierają serce, mózg i układ nerwowy. Dlatego szarłat jest zalecany dzieciom, rekonwalescentom, sportowcom, kobietom karmiącym oraz wszystkim, którzy chcą w naturalny sposób wzbogacić swoją dietę.

Produkty z amarantusa stają się coraz bardziej dostępne – od mąki i pieczywa, przez płatki śniadaniowe, po muesli. Można je znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością, a coraz częściej także w dużych supermarketach, co ułatwia wprowadzenie tego starożytnego superfood do codziennej diety.