Kapusta stożkowa – dlaczego warto ją znać i jak wykorzystać kapustę „bawole serce” w kuchni

Anna Śmiałek
2026-03-16 11:09

Kapusta stożkowa, znana też jako kapusta bawole serce, to jedna z najbardziej uniwersalnych odmian kapusty — delikatna, chrupiąca i doskonale nadająca się do surówek, duszenia, pieczenia czy kiszenia. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze, jak ją najlepiej przyrządzać i dlaczego warto mieć ją w kuchni przez cały rok.

i

Autor: Andrearr/ Shutterstock Kapusta stożkowa pojawia się w handlu już w marcu. Kusi nie tylko oryginalnym kształtem, ale też doskonałym smakiem
Kapusta stożkowa — co to jest kapusta „bawole serce”?

Kapusta stożkowa, częściej w kulinariach określana jako kapusta bawole serce, to odmiana kapusty o wydłużonym, lekko stożkowatym kształcie i znacznie większym stosunku liści do głąba niż klasyczna kapusta głowiasta. Jej liście są grubsze, jędrniejsze, a jednocześnie delikatne i bardzo kruche — dzięki temu świetnie nadaje się do surówek, duszenia, a nawet pieczenia.

W nazwie „bawole serce” zawarta jest dokładna wskazówka wyglądu: duże, sercowate główki przypominające właśnie serce byka. Ta kapusta jest też znacznie słodsza i mniej gorzka w smaku niż zwykła biała kapusta — dlatego tak dobrze sprawdza się w potrawach, które bazują na naturalnej słodyczy warzywa, bez konieczności dodawania dużych ilości cukru czy octu.

Jak kapusta stożkowa różni się od innych odmian?

W przeciwieństwie do klasycznej kapusty głowiastej, bawole serce ma:

  • więcej liści wewnętrznych, więc mniej odpadów;
  • bardziej delikatną strukturę, która szybciej mięknie podczas obróbki;
  • słodszy smak i mniejszą gorycz;
  • mniejsze głąby, które są łatwiejsze do usunięcia.

Dzięki tym cechom kapusta stożkowa świetnie sprawdza się w:

  • sałatkach i surówkach,
  • daniach duszonych lub pieczonych,
  • gołąbkach o delikatniejszej teksturze,
  • potrawach inspirowanych kuchnią azjatycką.

Jak wybrać dobrą kapustę stożkową w sklepie?

Przy zakupie warto zwrócić uwagę na:

  • chropowatość liści – powinny być jędrne i nie zwiędłe;
  • waga główki – cięższa kapusta zwykle ma więcej soczystych liści;
  • brak uszkodzeń – żółte lub stłuczone liście mogą oznaczać, że warzywo nie jest świeże.

Jak przechowywać kapustę „bawole serce”?

Kapustę stożkową najlepiej trzymać:

  • w lodówce (dolna półka lub szuflada na warzywa),
  • w temperaturze ok. 2–4°C,
  • owiniętą w lekko wilgotny ręcznik papierowy lub folię perforowaną.

W takich warunkach świeża kapusta może wytrzymać nawet 1–2 tygodnie.

Co można z niej przygotować?

Kapusta stożkowa sprawdza się w wielu daniach:

  • Surówki – np. z marchewką i jogurtem, z octem i olejem
  • Duszona z boczkiem lub grzybami
  • Pieczona z przyprawami (tymianek, kminek, cytryna)
  • Gołąbki – z delikatnym farszem mięsno‑ryżowym
  • Azjatyckie stir‑fry – z imbirem, czosnkiem i sosem sojowym
  • Kiszonka – alternatywa dla klasycznej kiszonej kapusty

To wszechstronność sprawia, że kapusta stożkowa jest świetnym uzupełnieniem zarówno codziennych obiadów, jak i bardziej kreatywnych przepisów.

Jak sprawić, żeby kapusta była chrupiąca w surówce?

Jeśli chcesz, aby surówka z kapusty bawole serce była szczególnie chrupiąca, możesz:

  • zamoczyć poszatkowane liście na 10–15 minut w zimnej wodzie,
  • następnie dobrze odcisnąć wodę przed doprawieniem.

Dzięki temu kapusta zachowa świeżość i przyjemną teksturę, a smak surówki będzie pełniejszy.

Zastosowanie kulinarne 

Odmiany o stożkowym kształcie stanowią urozmaicenie asortymentu kapusty głowiastej, a w szczególności polecane są do spożycia w postaci surówek oraz na ciepło po krótkiej obróbce termicznej. 

Galeria zdjęć 19
kapusta stożkowa
wartości odżywcze
właściwości
przepisy