Okra, znana też jako piżmian jadalny lub ketmia jadalna, to roślina pochodząca z Afryki, która zdobyła popularność w kuchniach całego świata, zwłaszcza na południu USA, w Indiach i na Bliskim Wschodzie. Wyglądem przypomina zieloną, prążkowaną papryczkę chili, ale jej smak jest łagodny i często porównywany do cukinii lub fasolki szparagowej. To prawdziwa, niskokaloryczna bomba odżywcza, która zasługuje na miejsce w Twojej diecie.

Jak okra wpływa na zdrowie?

Okra to znacznie więcej niż tylko egzotyczny dodatek do potraw. To niepozorne warzywo jest prawdziwym sprzymierzeńcem w walce z powszechnymi dolegliwościami. Dzięki wysokiej zawartości błonnika i unikalnej, żelowej substancji zwanej śluzem roślinnym, okra ma udowodniony wpływ na regulację poziomu cukru i cholesterolu we krwi.

Naturalny regulator cukru i cholesterolu. Badania potwierdzają, że okra ma pozytywny wpływ na regulację poziomu glukozy i cholesterolu we krwi. Dzieje się tak za sprawą unikalnej, żelowej substancji (śluzu) oraz dużej ilości błonnika rozpuszczalnego. Śluz spowalnia wchłanianie cukru w jelitach, zapobiegając jego gwałtownym skokom po posiłku, co jest kluczowe dla diabetyków. Z kolei błonnik wiąże cząsteczki "złego" cholesterolu (LDL) i pomaga usunąć je z organizmu, chroniąc serce i naczynia krwionośne.

Badania potwierdzają, że okra ma pozytywny wpływ na regulację poziomu glukozy i cholesterolu we krwi. Dzieje się tak za sprawą unikalnej, żelowej substancji (śluzu) oraz dużej ilości błonnika rozpuszczalnego. Śluz spowalnia wchłanianie cukru w jelitach, zapobiegając jego gwałtownym skokom po posiłku, co jest kluczowe dla diabetyków. Z kolei błonnik wiąże cząsteczki "złego" cholesterolu (LDL) i pomaga usunąć je z organizmu, chroniąc serce i naczynia krwionośne. Tarcza dla żołądka i jelit. Śluzowata konsystencja okry działa jak naturalny opatrunek na błonę śluzową układu pokarmowego. Może przynosić ulgę osobom cierpiącym na wrzody żołądka i stany zapalne. Dodatkowo, błonnik wspiera pracę jelit, zapobiega zaparciom i odżywia dobre bakterie, działając jak prebiotyk.

Śluzowata konsystencja okry działa jak naturalny opatrunek na błonę śluzową układu pokarmowego. Może przynosić ulgę osobom cierpiącym na wrzody żołądka i stany zapalne. Dodatkowo, błonnik wspiera pracę jelit, zapobiega zaparciom i odżywia dobre bakterie, działając jak prebiotyk. Źródło młodości i odporności. Okra jest bogata w antyoksydanty, takie jak polifenole i flawonoidy, które walczą z wolnymi rodnikami, opóźniając procesy starzenia i zmniejszając ryzyko chorób przewlekłych. Jest także świetnym źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność, oraz witaminy K, niezbędnej dla prawidłowego krzepnięcia krwi i zdrowych kości.

Okra jest bogata w antyoksydanty, takie jak polifenole i flawonoidy, które walczą z wolnymi rodnikami, opóźniając procesy starzenia i zmniejszając ryzyko chorób przewlekłych. Jest także świetnym źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność, oraz witaminy K, niezbędnej dla prawidłowego krzepnięcia krwi i zdrowych kości. Wsparcie dla przyszłych mam. Dzięki wysokiej zawartości kwasu foliowego, okra jest warzywem szczególnie polecanym kobietom w ciąży i planującym potomstwo. Kwas foliowy jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu.

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Jak wybrać, przechować i przygotować okrę?

Choć w Polsce okra nie jest jeszcze powszechnie dostępna, można ją znaleźć w większych supermarketach i sklepach z żywnością orientalną. Na co zwrócić uwagę w sklepie? Wybieraj mniejsze, jędrne strąki o intensywnie zielonym kolorze, bez brązowych plam i uszkodzeń. Najsmaczniejsze są te o długości 5-10 cm. Okrę najlepiej zużyć w ciągu 2-3 dni, przechowując ją w papierowej torbie w lodówce.

Jak okiełznać charakterystyczny śluz? Śluz, który wydziela się podczas gotowania, jest niezwykle zdrowy, ale nie każdy przepada za jego konsystencją. Aby go zredukować, możesz:

smażyć lub grillować okrę w wysokiej temperaturze,

przed gotowaniem skropić ją sokiem z cytryny lub octem,

gotować strąki w całości, nie krojąc ich.

Z drugiej strony, jeśli chcesz naturalnie zagęścić zupę, sos lub gulasz, pokrojona okra sprawdzi się idealnie.

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Odkryj okrę w swojej kuchni

Okra jest niezwykle wszechstronna. Można ją jeść na surowo, smażyć, piec, grillować, dusić, a nawet marynować. Oto kilka prostych pomysłów na początek.

Smażona z czosnkiem. Pokrój okrę wzdłuż, wrzuć na rozgrzaną oliwę z posiekanym czosnkiem i chili. Smaż kilka minut, aż lekko się zarumieni.

Pokrój okrę wzdłuż, wrzuć na rozgrzaną oliwę z posiekanym czosnkiem i chili. Smaż kilka minut, aż lekko się zarumieni. Jako dodatek do gulaszu lub leczo. Dodaj pokrojoną okrę do swojego ulubionego dania jednogarnkowego na około 15-20 minut przed końcem gotowania.

Dodaj pokrojoną okrę do swojego ulubionego dania jednogarnkowego na około 15-20 minut przed końcem gotowania. Pieczona w całości. Wymieszaj całe strąki z oliwą i ulubionymi przyprawami, a następnie piecz w 200°C przez około 15 minut, aż stanie się lekko chrupiąca.

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