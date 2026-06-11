Z Polski tonami trafia na niemieckie stoły, a my wciąż jej nie jemy. Obniża cholesterol i chroni serce

Dlaczego jemy tak mało gęsiny?

Gęsina przez lata kojarzyła się z daniem odświętnym, trudnym w przygotowaniu i drogim. Jej cykl hodowlany, który wymaga wolnego wybiegu i naturalnego karmienia, sprawia, że jest mniej dostępna niż drób z hodowli przemysłowej. Jednak tradycja powoli wraca, a akcje takie jak "Gęsina na Świętego Marcina" przypominają o jej wyjątkowym smaku, zwłaszcza w okolicach 11 listopada, kiedy to mięso jest najlepsze.

Czytaj także: Młodą kapustę wkładam do piekarnika zamiast do garnka. Ta sałatka znika pierwsza

Gęsina to skarbnica zdrowia na talerzu

Wbrew pozorom gęsina, choć bardziej kaloryczna od kurczaka, jest niezwykle wartościowa dla zdrowia. To prawdziwa "arystokracja wśród drobiu", która oferuje znacznie więcej niż tylko wyjątkowy smak. Dlaczego warto włączyć ją do diety?

Bogactwo zdrowych tłuszczów. Ponad 70% tłuszczu w gęsinie to cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas oleinowy, znany z oliwy z oliwek. Wspierają one pracę serca, pomagając obniżyć poziom "złego" cholesterolu (LDL).

Ponad 70% tłuszczu w gęsinie to cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas oleinowy, znany z oliwy z oliwek. Wspierają one pracę serca, pomagając obniżyć poziom "złego" cholesterolu (LDL). Pełnowartościowe białko. Mięso gęsi dostarcza około 23% wysokiej jakości białka, zawierającego wszystkie niezbędne aminokwasy. Jest ono kluczowe dla budowy mięśni i regeneracji organizmu.

Mięso gęsi dostarcza około 23% wysokiej jakości białka, zawierającego wszystkie niezbędne aminokwasy. Jest ono kluczowe dla budowy mięśni i regeneracji organizmu. Źródło witamin i minerałów. Gęsina jest skarbnicą witamin z grupy B (zwłaszcza B12 i B6), a także witamin A i E. Obfituje w doskonale przyswajalne żelazo, cynk, fosfor i magnez, które wspierają układ nerwowy, odporność i zapobiegają anemii.

Gęsina jest skarbnicą witamin z grupy B (zwłaszcza B12 i B6), a także witamin A i E. Obfituje w doskonale przyswajalne żelazo, cynk, fosfor i magnez, które wspierają układ nerwowy, odporność i zapobiegają anemii. Mięso wolne od antybiotyków. Gęsi są ptakami odpornymi i hodowanymi w naturalnych warunkach, często na wolnym wybiegu. Dzięki temu ich mięso jest czyste, wolne od antybiotyków i hormonów.

Czytaj także: Kalarepę ścieram i mieszam z ogórkiem małosolnym. Ta surówka pasuje do wszystkiego

Tłuszcz gęsi zdrowszy, niż myślisz

Smalec gęsi, często niedoceniany, jest jednym z najzdrowszych tłuszczów zwierzęcych. Ma niską temperaturę topnienia i zachowuje swoje prozdrowotne właściwości nawet podczas obróbki w wysokiej temperaturze. Dawniej stosowano go jako naturalny środek łagodzący bóle reumatyczne i stany zapalne.

Czytaj także: Tę zieloną zupę gotuję wiosną częściej niż szczawiową. Pachnie ziołami i smakuje jak początek lata

Jak przyrządzić gęsinę, by była idealna?

Przygotowanie soczystej gęsi w domu jest prostsze, niż się wydaje. Kluczem jest cierpliwość i odpowiednie przygotowanie.

Marynowanie. Mięso warto zamarynować dzień wcześniej. Najlepiej natrzeć je od środka majerankiem, czosnkiem, jałowcem czy rozmarynem. Nacieranie ziołami z zewnątrz może spowodować ich spalenie i gorzki smak. Pieczenie. Gęś najlepiej piec w niższej temperaturze (ok. 160°C) przez dłuższy czas – przyjmuje się około 45 minut na każdy kilogram mięsa. Można ją faszerować jabłkami, suszonymi śliwkami lub kaszą, które doskonale komponują się z jej smakiem. Wykorzystaj każdą część. Wytopiony podczas pieczenia tłuszcz to rarytas – idealny do smażenia lub jako baza do innych potraw. Z resztek (korpus, skrzydła) można przygotować aromatyczny wywar.

Nie bój się eksperymentować z gęsiną. To mięso, które odwdzięczy się nie tylko głębokim smakiem, ale także dostarczy Twojemu organizmowi cennych składników odżywczych.

W galerii poniżej znajdziesz 11 przepisów na gęsinę, które będą doskonałe nie tylko na 11 listopada

11