Nie tylko do jajecznicy. Jaką patelnię Kohersen wybrać do ulubionych dań?

Inna patelnia sprawdzi się do cienkich naleśników, inna do soczystego mięsa, a jeszcze inna do makaronu z sosem, warzyw stir-fry czy grillowanego sera halloumi. W tym zestawieniu przyglądamy się patelniom Kohersen z dwóch linii: NX CERAMIC oraz BLACK CUBE. Pierwsza z nich to seria premium - z ceramiczną powłoką i opatentowaną powierzchnią plastra miodu, która zapewnia nieprzywieranie potraw. Druga to znana, hybrydowa klasyka Kohersen, ceniona za trwałość i odporność na intensywne użytkowanie.

Obie linie łączy szybkie nagrzewanie - patelnie osiągają temperaturę 200°C już w 60 sekund, co pozwala szybciej rozpocząć smażenie i ograniczyć zużycie energii. Mają także konstrukcję TRI-PLY, czyli trójwarstwowy korpus ze stali nierdzewnej, aluminium i stali nierdzewnej. Dzięki temu ciepło rozchodzi się równomiernie po całej powierzchni, a potrawy smażą się bardziej przewidywalnie.

Patelnie Kohersen można stosować na indukcji i gazie, myć w zmywarce oraz używać w piekarniku do 300°C. Są też wolne od PFOA, PFOS, PFAS oraz PTFE, co ma znaczenie dla osób, które chcą gotować zdrowiej i smażyć z mniejszą ilością tłuszczu.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do rodzinnych obiadów: Kohersen NX CERAMIC 28 cm

Jeśli w kuchni ma być jedna większa patelnia „do wszystkiego”, model NX CERAMIC 28 cm będzie jednym z najbardziej uniwersalnych wyborów. Sprawdzi się przy smażeniu kotletów, ryb, warzyw, placków ziemniaczanych, omletów czy szybkich dań obiadowych dla kilku osób.

To patelnia premium, która posiada opatentowaną siatkę ochronną z ceramiczną powłoką NX CERAMIC, dzięki czemu potrawy nie przywierają, a powierzchnia jest odporna na zarysowania. Można używać na niej metalowych przyborów, co w codziennym gotowaniu jest bardzo praktyczne - zwłaszcza wtedy, gdy chcemy szybko przewrócić mięso, zamieszać warzywa albo podważyć placuszki.

Szybkie nagrzewanie do 200°C w 60 sekund sprawia, że nie trzeba długo czekać, aż patelnia będzie gotowa do pracy. To szczególnie wygodne przy szybkich obiadach po pracy albo wtedy, gdy gotujemy dla całej rodziny.

Najlepsza dla: osób, które szukają dużej, wygodnej patelni wysokiej jakości do codziennego gotowania.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do szybkich porcji na co dzień: Kohersen NX CERAMIC 24 cm

Patelnia 24 cm to kuchenny klasyk. Jest wystarczająco duża, żeby przygotować obiad dla jednej lub dwóch osób, ale na tyle poręczna, że dobrze sprawdza się także przy śniadaniach, dodatkach i mniejszych porcjach.

NX CERAMIC 24 cm będzie dobrym wyborem do jajek, ryb, warzyw, placuszków, małych porcji mięsa czy sosów. Ceramiczna powłoka ułatwia smażenie z minimalną ilością tłuszczu, a opatentowana siatka plastra miodu zwiększa odporność patelni na codzienne użytkowanie.

To model dla osób, które chcą korzystać z zalet wyższej serii Kohersen, ale nie potrzebują największej patelni w kuchni. Dobrze sprawdzi się w codziennym rytmie: szybkie śniadanie, lekki lunch, kolacja na ciepło albo odgrzanie porcji obiadu.

Najlepsza dla: singli, par i osób, które gotują często, ale w mniejszych porcjach.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do sosów, makaronów i dań jednogarnkowych: Kohersen NX CERAMIC sauté 26 cm

Patelnia sauté to świetny wybór dla tych, którzy lubią gotować prosto, ale efektownie. Ma wyższe ścianki niż klasyczna patelnia, dlatego dobrze sprawdza się przy daniach z sosem, makaronach, risotto, curry, leczo czy duszonych warzywach.

NX CERAMIC sauté 26 cm pozwala najpierw obsmażyć składniki, potem dodać sos, a na końcu - jeśli przepis tego wymaga - zapiec całość w piekarniku. Odporność do 300°C daje dużą swobodę w kuchni, szczególnie przy frittacie, zapiekanym makaronie, kurczaku w sosie albo pulpecikach duszonych z warzywami.

To jeden z najbardziej praktycznych modeli z linii NX CERAMIC. Łączy wygodę głębszego naczynia z właściwościami premium ceramicznej powłoki.

Najlepsza dla: osób, które lubią szybkie obiady z jednej patelni.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do śniadań, jajek i małych porcji: Kohersen NX CERAMIC 20 cm

Mała patelnia może wydawać się dodatkiem, ale w praktyce często jest jednym z najczęściej używanych naczyń w kuchni. NX CERAMIC 20 cm sprawdzi się do jajka sadzonego, małego omletu, podsmażenia cebuli, pieczarek, grzanek czy niewielkiej porcji warzyw.

Dzięki kompaktowemu rozmiarowi szybko się nagrzewa, łatwo ją przechowywać i wygodnie myć. To dobry wybór jako druga patelnia w kuchni - obok większego modelu obiadowego. Przydaje się wtedy, gdy nie chcemy wyjmować dużej patelni tylko po to, by przygotować jeden składnik do kanapki, sosu albo sałatki.

W wersji NX CERAMIC zyskujemy mały, ale wysokiej jakości model do codziennych, szybkich zadań.

Najlepsza dla: śniadań, dodatków i pojedynczych porcji.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do grillowanych warzyw, mięsa i sera halloumi: Kohersen NX CERAMIC grillowa 26 cm

Patelnia grillowa pozwala przygotować potrawy z charakterystycznym efektem grillowania bez wychodzenia z domu. NX CERAMIC grillowa 26 cm sprawdzi się do steków, filetów z kurczaka, ryb, cukinii, papryki, bakłażana, sera halloumi, burgerów i tostów.

Rowkowana powierzchnia pomaga odprowadzać nadmiar tłuszczu, a ceramiczna powłoka NX CERAMIC ułatwia smażenie i czyszczenie. Szybkie nagrzewanie jest tu szczególnie ważne, bo przy grillowaniu liczy się dobrze rozgrzana powierzchnia. Dzięki temu mięso może szybciej się zrumienić, a warzywa zachowują apetyczny wygląd i strukturę.

To propozycja dla osób, które lubią grillowy charakter potraw, ale chcą zachować wygodę gotowania w domowej kuchni przez cały rok.

Najlepsza dla: miłośników grillowanych warzyw, mięsa, ryb i prostych kolacji na ciepło.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do intensywnego smażenia: Kohersen BLACK CUBE 28 cm

BLACK CUBE 28 cm to propozycja dla osób, które często smażą i potrzebują solidnej patelni do codziennego użytku. Linia BLACK CUBE to legendarna technologia hybrydowa Kohersen. Wypustki ze stali nierdzewnej w strukturze plastra miodu chronią wklęsłą powierzchnię pokrytą powłoką DIAMOND.

W praktyce oznacza to dużą odporność na ścieranie i wygodę smażenia. Patelnia sprawdzi się do kotletów, warzyw, ryb, placków, mięs i dań obiadowych dla kilku osób. Powłoka DIAMOND wykazuje odporność nawet przy 10 000 przetarć metalową szpatułką, dlatego dobrze znosi intensywne użytkowanie.

BLACK CUBE to trwała, sprawdzona i bardzo praktyczna klasyka marki Kohersen. Dobry wybór dla tych, którzy chcą mieć w kuchni mocną patelnię do codziennych zadań.

Najlepsza dla: osób, które szukają odpornej patelni hybrydowej do częstego smażenia.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do codziennego gotowania dla jednej lub dwóch osób: Kohersen BLACK CUBE 24 cm

BLACK CUBE 24 cm to wygodny rozmiar na co dzień. Sprawdzi się do jajek, warzyw, ryb, mniejszych porcji mięsa, placuszków i prostych dań z patelni.

Hybrydowa powierzchnia z charakterystyczną strukturą plastra miodu chroni powłokę DIAMOND i zwiększa odporność patelni na zarysowania. Szybkie nagrzewanie do 200°C w 60 sekund pozwala sprawnie przygotować posiłek bez długiego czekania.

To dobry wybór dla osób, które chcą mieć w kuchni trwałą, uniwersalną patelnię do codziennych zadań - od jajecznicy po szybką kolację z warzywami.

Najlepsza dla: par, singli i osób gotujących proste dania na co dzień.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do potrawek, curry i duszonych dań: Kohersen BLACK CUBE sauté 26 cm

Głębsza patelnia sauté to rozwiązanie dla tych, którzy lubią gotować „wszystko w jednym naczyniu”. BLACK CUBE sauté 26 cm sprawdzi się do gulaszu, makaronu z sosem, risotto, curry, leczo, pulpetów czy warzyw duszonych.

Wyższe ścianki ułatwiają mieszanie składników, a konstrukcja TRI-PLY pomaga utrzymać równomierną temperaturę. Patelnia może być używana w piekarniku do 300°C, więc można na niej nie tylko smażyć i dusić, ale też zapiekać.

To praktyczny model dla osób, które lubią sycące, domowe obiady bez używania kilku garnków jednocześnie. Wystarczy obsmażyć składniki, dodać sos, chwilę poddusić i gotowe.

Najlepsza dla: dań z sosem, potrawek i rodzinnych obiadów z jednej patelni.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do małych zadań w kuchni: Kohersen BLACK CUBE 20 cm

BLACK CUBE 20 cm to mała, poręczna patelnia, która dobrze sprawdzi się przy śniadaniach i dodatkach. Można przygotować na niej jajko, omlet, grzanki, cebulkę, pieczarki albo niewielką porcję warzyw.

Dzięki kompaktowemu rozmiarowi szybko się nagrzewa i jest wygodna w codziennym użyciu. Hybrydowa konstrukcja BLACK CUBE sprawia, że mimo niewielkiego formatu pozostaje trwałym naczyniem do częstego smażenia.

To dobry wybór do kuchni, w której liczy się funkcjonalność. Mała patelnia pozwala przygotować jeden element dania bez zajmowania dużego palnika i bez brudzenia większych naczyń.

Najlepsza dla: jajek, małych porcji, dodatków i szybkich śniadań.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do naleśników, tortilli i placuszków: Kohersen BLACK CUBE 29 cm

Dobra patelnia do naleśników powinna mieć niskie brzegi, równomiernie się nagrzewać i ułatwiać przewracanie cienkiego ciasta. BLACK CUBE 29 cm sprawdzi się nie tylko do naleśników, ale też tortilli, podpłomyków, placków i cienkich omletów.

Szybkie nagrzewanie pozwala sprawnie przygotować większą porcję naleśników dla całej rodziny, a hybrydowa powierzchnia ułatwia smażenie bez przywierania. To ważne szczególnie wtedy, gdy smażymy kilka lub kilkanaście sztuk jedna po drugiej - każda kolejna porcja powinna wychodzić tak samo dobrze.

To model, który warto mieć w kuchni, jeśli naleśniki, placuszki albo wrapy często pojawiają się w domowym menu.

Najlepsza dla: naleśników, tortilli, placków i rodzinnych śniadań.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

Do dań stir-fry, makaronu i ryżu: Kohersen BLACK CUBE wok 32 cm

Wok przydaje się nie tylko do kuchni azjatyckiej. BLACK CUBE wok 32 cm sprawdzi się do smażonego ryżu, makaronu z warzywami, kurczaka, wołowiny, tofu, curry i dużych porcji warzyw.

Duża średnica i wysokie ścianki pozwalają wygodnie mieszać składniki, a szybkie nagrzewanie pomaga uzyskać efekt intensywnego smażenia. To szczególnie ważne przy daniach typu stir-fry, w których warzywa powinny pozostać jędrne i lekko chrupiące.

Wok to także dobry sposób na gotowanie z resztek - wystarczy ryż lub makaron z poprzedniego dnia, kilka warzyw, sos sojowy, jajko albo kawałki mięsa. W kilka minut można przygotować pełny, aromatyczny posiłek.

Najlepsza dla: kuchni azjatyckiej, większych porcji i szybkich dań z warzywami.

Autor: Kohersen/ Materiały prasowe

NX CERAMIC czy BLACK CUBE? Wybór zależy od tego, jak gotujesz

Kohersen NX CERAMIC to powłoka ceramiczna nowej generacji. To droższa, bardziej zaawansowana seria, która dobrze sprawdzi się u osób, które chcą smażyć wygodnie, zdrowiej, z minimalną ilością tłuszczu i oczekują wysokiego komfortu codziennego gotowania.

Jeśli natomiast szukasz patelni trwałej, odpornej i sprawdzonej przy intensywnym smażeniu, warto zwrócić uwagę na BLACK CUBE. To hybrydowa klasyka Kohersen z powłoką DIAMOND i strukturą plastra miodu, która chroni powierzchnię patelni przed zarysowaniami.

Obie serie szybko się nagrzewają - do 200°C w 60 sekund - co pomaga oszczędzać czas i energię. Obie można stosować na indukcji i gazie, myć w zmywarce oraz używać w piekarniku do 300°C. Różnica polega przede wszystkim na charakterze: NX CERAMIC to linia premium dla osób szukających wyższego komfortu gotowania, a BLACK CUBE to trwała, hybrydowa linia do codziennych kuchennych zadań.

Jaki zestaw patelni sprawdzi się w domu?

W dobrze wyposażonej kuchni warto mieć przynajmniej kilka patelni do różnych zadań. Najbardziej praktyczny zestaw to mała patelnia 20 cm do jajek, śniadań i dodatków, klasyczna patelnia 24 lub 28 cm do codziennego smażenia oraz głębsza patelnia sauté albo wok do dań z sosem, makaronów, warzyw i większych porcji.

Linie NX CERAMIC i BLACK CUBE odpowiadają na różne potrzeby domowej kuchni. Niezależnie od wybranej serii, patelnie Kohersen szybko się nagrzewają, równomiernie rozprowadzają ciepło, pozwalają gotować z mniejszą ilością tłuszczu i sprawdzają się zarówno na kuchence, jak i w piekarniku. To naczynia, które ułatwiają codzienne gotowanie - od porannej jajecznicy, przez naleśniki, aż po rodzinny obiad z jednej patelni.