Inkaskie jagody – superowoc pełen zdrowia i smaku. Jakie korzyści odniesiesz z ich jedzenia?

13:15

Inkaskie jagody, znane też jako miechunka peruwiańska, to prawdziwy superowoc – pełen witamin, antyoksydantów i niezwykłego, słodko-kwaśnego smaku z nutą egzotyki. Choć w Polsce najczęściej spotkamy je jako ozdobne rośliny doniczkowe, w swoim naturalnym środowisku dorastają do imponujących rozmiarów i obficie owocują. Jak wyglądają, gdzie rosną i dlaczego warto włączyć je do diety?

Autor: Shutterstock Jagody inkaskie można jeść przez cały rok - świeże lub suszone

Miechunka peruwiańska

Inkaskie jagody, znane także jako miechunka peruwiańska lub – rzadziej w Polsce – wiśnie peruwiańskie, to egzotyczny owoc o niezwykłym aromacie i bogactwie składników odżywczych. Owoce są kuliste, pachnące, ważą przeciętnie około 5 gramów i zamknięte w charakterystycznych papierowych łupinkach – wyschniętych kielichach kwiatów. Skórka owoców jest jadalna, jednak zwykle spożywa się jedynie ich soczysty miąższ.

Smak inkaskich jagód

Miąższ miechunki konsystencją przypomina agrest – jest jędrny, lekko chrupiący, a jego smak to harmonijne połączenie słodyczy i kwaskowatości z subtelną nutą egzotyki. Świeże owoce można jeść prosto z łupinek, po umyciu, podobnie jak winogrona. Świetnie komponują się z serami pleśniowymi, owczymi i kozim, a także jako dekoracja deserów czy mięsnych półmisków. W kuchni można je dodawać do sałatek, sosów owocowych i wypieków. Do polskich sklepów owoce dostarczane są w łupinkach, czyli w wyschniętych kielichach kwiatów, z których wyrastają.

Wartości odżywcze świeżej i suszonej miechunki

Świeża miechunka to bogactwo witaminy C (ok. 11 mg w 100 g), prowitaminy A (beta-karotenu), witamin z grupy B oraz antyoksydantów opóźniających procesy starzenia. Zawiera też sporo błonnika, dzięki czemu wspiera pracę układu pokarmowego i daje uczucie sytości. Znajdziemy w niej także potas, fosfor, żelazo i magnez.

Suszona miechunka jest znacznie bardziej skoncentrowanym źródłem energii i minerałów – zawiera więcej cukrów prostych, więc jest świetnym, szybkim „paliwem” dla osób aktywnych fizycznie, ale powinna być spożywana w umiarkowanych ilościach przez osoby z nadwagą lub cukrzycą.

Na co pomagają inkaskie jagody?

Regularne spożywanie miechunki może:

wzmacniać odporność organizmu,

wspierać pracę serca i regulować ciśnienie krwi,

działać przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie,

poprawiać trawienie i metabolizm,

wspierać regenerację organizmu po wysiłku.

Dzięki dużej zawartości witaminy C, w przeszłości stanowiły ważny element diety marynarzy, chroniąc ich przed szkorbutem.

Kto powinien jeść jagody inkaskie, a kto ich unikać?

Inkaskie jagody to doskonały dodatek do diety osób dbających o zdrowie, aktywnych fizycznie, potrzebujących wzmocnienia odporności lub szukających naturalnego źródła witamin.

Powinny jednak uważać na nie:

osoby z alergią na rośliny psiankowate (miechunka jest ich krewną),

diabetycy (zwłaszcza w przypadku suszonych owoców),

osoby z kamicą nerkową – ze względu na zawartość szczawianów.

Skąd pochodzą i gdzie rosną inkaskie jagody?

Ojczyzną miechunki peruwiańskiej jest Ameryka Południowa – przede wszystkim Peru i kraje sąsiednie. Dziś uprawia się ją w wielu regionach świata o ciepłym klimacie: w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Azji, na Hawajach, Karaibach i Wyspach Galapagos. Dawniej łupinki kwiatów wykorzystywano jako naturalny barwnik do masła – dziś zaś owoc podbija kuchnie mistrzów na całym świecie.

Czarne jagody, czyli borówki czernice: właściwości zdrowotne i odżywcze