Bary mleczne w PRL-u

Bary szybkiej obsługi, w których można było zjeść dobrze i tanio, prawdziwy rozkwit przeżyły w czasach PRL-u. Mało kto wie, że pierwszy bar mleczny powstał w Warszawie w 1896 roku. Otworzył go Stanisław Dłużewski, a 20 lat później bary mleczne opanowały całą Polskę. Największą popularność punkty gastronomiczne zyskały w czasach PRL-u, kiedy władze postanowiły odciążyć Polaków od codziennego trudu gotowania posiłków w domu.

Co się jadło w barach mlecznych?

W PRL-u bary mleczne serwowały dania tanie i sycące. Pod szyldem spółdzielni Społem można było zjeść dobry domowy posiłek za grosze. Potrawy oparte były na takich składnikach jak ziemniaki, mąka i mleko. Rzadko pojawiały się dania mięsne. W menu nie mogło zabraknąć pierogów, klusek, placków, zup czy dań opartych na kaszach. Dostępne były także śniadania oraz desery, które dziś mogą wywołać ciarki.

Cechą charakterystyczną barów mlecznych okresu PRL-u była zastawa stołowa, której podawano posiłki. Mocno zużyte i wyszczerbione kubki, talerze wykonane grubej ceramiki i ozdobione logiem spółdzielni Społem oraz aluminiowe sztućce były na wyposażeniu każdego baru mlecznego.

Quiz o barach mlecznych w PRL-u

Jeżeli pamiętacie, jakie potrawy serwowały bary mleczne za komuny, weźcie udział w naszej zabawie. Czekają na was różne pytania na ten temat, ale odpowiedzi wcale nie są takie proste. Nad niektórymi warto się dobrze zastanowić.

Quiz. Bary mleczne w PRL-u. Wszyscy wtedy tam jadali, dziś niewielu odpowie dobrze! Pytanie 1 z 10 Kiedy powstały bary mleczne? Pod koniec XIX wieku Zaraz po II wojnie światowej Na początku lat 80. XX wieku Następne pytanie