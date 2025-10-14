Daktyle – małe owoce o wielkiej mocy. Dlaczego warto jeść je codziennie?

Daktyle to znacznie więcej niż słodka przekąska czy składnik deserów. Te niepozorne owoce kryją w sobie ogromną dawkę energii, witamin i minerałów, które wspierają serce, układ nerwowy i odporność. Dzięki naturalnym cukrom szybko dodają sił, a przy tym nie obciążają organizmu jak tradycyjne słodycze. To prawdziwy superfood Bliskiego Wschodu – naturalny lek, po który warto sięgać każdego dnia.

Autor: Shutterstock Daktyle to prawdziwe złoto natury - jedz je codziennie i przekonaj się, co się stanie

Daktyle są owocami palm daktylowych rosnących w Afryce, Australii, Meksyku, Kalifornii. To jedne z najwcześniej uprawianych przez człowieka owoców. Od prawieków były wykorzystywane do produkcji wina, zawierają bowiem dużo cukrów prostych, które szybko fermentują, dzięki czemu już po 2 tygodniach wino nadaje się do spożycia. Do dziś w krajach arabskich wyrabia się z nich "miód daktylowy", używany do słodzenia potraw. W naszej kuchni są składnikiem drobnych przekąsek i dodatkiem do ciast. Warto jednak wiedzieć, że owoce te mają także właściwości lecznicze.

Daktyle - wartości odżywcze

Dojrzałe daktyle mają bardzo dużą zawartość cukrów, nawet do 80%. Są to cukry proste, które przyswajają się błyskawicznie. Dlatego daktyle, jako dobre źródło energii, są doskonałym produktem dla sportowców i wszystkich osób prowadzących aktywny tryb życia. Ich spożycie powoduje uzupełnienie niedoboru glikogenu w organizmie, a zawarty w nich potas sprawia, że zalecane są sportowcom również po treningach. Mimo tak wielkiej zawartości cukrów ich regularne spożycie (nawet do 100 g dziennie) nie podnosi poziomu cukru we krwi.

Suszone daktyle oprócz sporej dawki potasu (regulującego ciśnienie krwi u osób ciepiących na nadciśnienie) zawierają witaminy PP, B1, B2 i A, a także żelazo, fosfor oraz magnez. Ten ostatni pierwiastek zalecany jest osobom żyjącym w stresie, gdyż pomaga zmniejszyć jego skutki i usprawnia pracę serca. Prócz tego daktyle, dzięki zawartości wapnia, łagodzą dolegliwości związane z menopauzą i osteoporozą.

Daktyle - właściwości

Daktyle zawierają sporo błonnika, który usprawnia pracę jelit, jednocześnie oczyszczając je. Dzięki temu zmniejszają ryzyko zachorowania na raka okrężnicy. Regularne spożywanie daktyli pomaga zapobiegać miażdżycy, hamując powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych, gdyż powoduje obniżenie poziomu trójglicerydów i minimalizują utlenienie się cholesterolu, które zapoczątkowuje proces osadzania się blaszki miażdżycowej.

Daktyle zawierają także mnóstwo antyoksydantów, które zwiększają odporność organizmu na rozmaite choroby. Warto je także jadać, gdy już dopadnie nas przeziębienie, oraz podczas rozmaitych stanów zapalnych, gdyż zawierają naturalne salicylany działające jak aspiryna: łagodzą ból, pomagają obniżyć gorączkę i zwalczać stany zapalne.

I wreszcie wisienka na torcie: daktyle uważane są w krajach arabskich za skuteczny afrodyzjak. Z uwagi na ich prozdrowotne właściwości jest to zupełnie prawdopodobne. Nie zaszkodzi wypróbować!

Daktyle - przepisy

Garść pysznych propozycji z daktylami w roli głównej:

Mazurek amarantusowy z daktylami i polewą czekoladowo-sezamową (przepis bezglutenowy)

Gorąca czekolada z daktyli - zdrowy i słodki deser

Sałatka z daktyli z pomarańczami, figami i migdałami - idealna na święta

Keks zimowy bezglutenowy: sprawdzony przepis

Domowy syrop z daktyli - jak zrobić "miód" daktylowy? Najprostszy przepis

Wino daktylowe: przepis na domowe wino z daktyli

Daktyle w kuchni

Daktyle stanowią świetną samodzielną przekąskę i alternatywę dla słodyczy. Są bardzo słodkie, miękkie i aksamitne - zarówno świeże, jak suszone. Można dodawać je również do deserów i dań wytrawnych. Oto kilka pomysłów na zastosowanie daktyli w kuchni:

nadziewane daktyle - miękkie, suszone daktyle można bez pestek faszerować innymi bakaliami - wystarczy włożyć do środka migały, orzechy laskowe, pistacje. Świetnie smakują nadziane serkiem waniliowym.

dodatek do sałatek - wystarczy pokroić i dorzucić do ulubionej sałatki

dodatek do koktajli - znakomicie zastępują cukier lub miód

dodatek do dań bliskowschodnich - świetny do gulaszy i dań tagin

kulki mocy - zblenduj migdały z orzechami, suszoną żurawiną, wiórkami kokosowymi lub płatkami owsianymi, albo... wszystkim naraz. Z masy powstaną prawdziwe energetyczne i odżywcze bomby. Najprostsze kulki mocy

Kupowanie i przechowywanie daktyli

Daktyle, które kupujemy powinny być w całości - nieuszkodzone i niepołamane i mięć gładka, błyszczącą skórkę. Daktyle są bardzo trwałe - hermetycznie zamknięte, zarówno świeże, jak i suszone, można przechowywać lodówce nawet kilka miesięcy. Można je też zamrażać.

Jeśli daktyle mają kwaśny zapach, są bardzo twarde lub na ich powierzchni pojawią się kryształki cukru, nie nadają się już do spożycia.

