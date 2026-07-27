Gorzka cukinia? Nie próbuj jej ratować! Jest toksyczna i zrujnuje danie

Co odpowiada za goryczkę w cukinii i ogórkach?

Substancją, która jest odpowiedzialna za gorzkawy smak w warzywach dyniowatych, a więc także w cukinii i ogórkach czy dyni, patisonach, jest kukurbitacyna. Występowała ona od zawsze w tych warzywach, jednak w wyniku upraw jej poziom został mocno zminimalizowany.

Gorzki smak może się też pojawić, gdy warzywa wyrosły z niewyselekcjonowanych nasion – gdy na roślinę jadalną zostały przeniesione cechy dzikiej lub ozdobnej.

Innym powodem pojawienia się gorzkiego smaku wspomnianych warzyw jest ich przenawożenie.

Susza i duże wahania temperatur sprzyjają gorzknieniu dyniowatych

Po co roślinom kukurbitacyna? To ich naturalna ochrona przed szkodnikami, pasożytami i niekorzystnymi warunkami. Kukurbitacynę wytwarzają liście. Jeśli jednak roślina czuje się zagrożona, na przykład w wyniku suszy albo dużych wahań temperatury, ma za mało wody i wystawiona jest na zbyt palące słońce, wówczas przekazuje kukurbitacynę z liści do owoców.

Co zrobić ze zgorzkniałymi warzywami dyniowatymi

Tych, którzy mają nadzieję, że dzięki specjalnym zabiegom uda się zniwelować gorzkawy smak cukinii czy ogórków albo innych dyniowatych, pozbawiamy złudzeń: nic się nie da zrobić. Nawet obieranie od jaśniejszej strony do szypułki niczego nie zmieni. Może lekko złagodzi gorzkawy smak, ale nie usunie kukurbitacyny. A ta jest toksyczna dla naszego organizmu. Spożycie warzyw z jej zawartością powoduje bóle brzucha i biegunkę, a nawet jeszcze poważniejsze konsekwencje, takie jak podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Poza tym gorzki smak warzyw zdominuje i popsuje całe danie.

Co ciekawe, przy ekstremalnych warunkach pogodowych, w których przyszło wzrastać warzywom, pewniejsze będą ogórki czy cukinie spod osłon, bo tam łatwiej o nie zadbać i zapewnić im optymalne warunki.

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