Na śniadanie jem jogurt naturalny z tym słodkim dodatkiem. Jest pyszny i mega zdrowy

13:57

Mnóstwo osób wybiera jogurt na śniadanie. Jednak zamiast pełnych cukru jogurtów owocowych, które można kupić w każdym sklepie, lepiej zdecydować się na naturalny i wzbogacić go jednym produktem o wyjątkowych właściwościach. Jogurt naturalny z miodem smakuje wyśmienicie, jest idealnie słodki i stanowi prawdziwą bombę zdrowia.

Autor: Shutterstock Nie kupuj słodkich jogurtów z dodatkami. Wybierz naturalny i wymieszaj go z tym słodkim składnikiem.

Spis treści

Czy jogurt naturalny z miodem jest zdrowy?

Jogurt to świetny produkt mleczny na śniadanie. Wiele osób wybiera jogurty owocowe, które są dodatkowo słodzone i zawierają niekorzystne dla zdrowia składniki. O wiele lepszym i smaczniejszym rozwiązaniem jest jogurt naturalny, który w połączeniu z miodem staje się nie tylko w sam raz słodki. To prawdziwa bomba zdrowia, która pozytywnie wpływa na prawidłową pracę całego organizmu.

Jogurt naturalny z miodem to dobry pomysł na zdrowe śniadanie. Oba produkty cenione są ze względu na smak i zawartości substancji odżywczych. Jogurt naturalny jest źródłem białka i probiotyków, które dbają o florę bakteryjną w jelitach i prawidłowe trawienie. Zawiera niezbędny dla mocnych kości i zębów wapń, potas i fosfor. Jogurt bez dodatków jest bogaty w witaminy z grupy B. Z kolei miód to źródło antyoksydantów, które niszczą wolne rodniki. Ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne. Połączenie jogurtu naturalnego bez dodatków i prawdziwego miodu to smaczny i zdrowy patent na śniadanie.

Jak zrobić jogurt naturalny z miodem?

Przygotowanie śniadania w postaci naturalnego jogurtu z dodatkiem miodu jest łatwe i błyskawiczne. Wystarczy jeden kubeczek jogurtu i odrobina miodu, aby po chwili otrzymać zdrowy przysmak. Warto pamiętać, że najzdrowsze są jogurty naturalne bez żadnych dodatków jak cukier czy sztuczne aromaty. Powinien się składać z mleka i żywych kultur bakterii. Do jogurtu najlepszy jest prawdziwy miód. Idealnie sprawdzi się miód lipowy, akacjowy, gryczany, wielokwiatowy lub manuka.

Jogurt z miodem można też dodatkowo wzbogacić innymi produktami, które zaliczane są do superfoods. Zdrowym dodatkiem są orzechy jak włoskie, laskowe czy migdały. Dodają energii i zawierają zdrowe tłuszcze, które zapewniają prawidłową pracę mózgu i serca. Orzechy dodane do jogurtu z miodem sprawiają, że pierwszy posiłek będzie zawierał jeszcze więcej prozdrowotnych składników.

Ile miodu do jogurtu naturalnego?

Do jogurtu naturalnego należy dodawać po odrobinie miodu i dostosowywać jego ilość do swoich preferencji smakowych. Należy jednak pamiętać, że jogurt z dodatkiem prawdziwego miodu to ciekawe, smaczne i zdrowe urozmaicenie zbilansowanej diety, a nie jej podstawa. Miód to naturalny cukier, ale jego spożywanie w nadmiarze może prowadzić do zwiększenia wagi czy problemów z zębami.

Co zrobić z jogurtu naturalnego i miodu?

Poniżej znajdziecie kilka przepisów z jogurtem naturalnym i modem w rolach głównych. Te zdrowe produkty można wykorzystać do przygotowania wielu smacznych dań na śniadanie, deserów czy przekąsek.

Zobacz galerię i poznaj proste i szybkie przepisy na zdrowe koktajle, które możesz przygotować na bazie jogurtu naturalnego z dodatkiem miodu. To wiele lepsze i smaczniejsze rozwiązanie niż gotowe jogurty owocowe ze sklepu.

Beszamel: Jogurt naturalny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.