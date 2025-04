Ten naturalnie słodki syrop mieszam z jogurtem. W kilka minut robię zdrowy deser

Jeżeli szukacie prostego przepisu na zdrowy deser, znajdziecie go poniżej. Pyszny bananowy jogurt z syropem daktylowym doda energii i poprawi humor. Przygotowanie nie jest trudne, a lista składników obejmuje kilka produktów. O wielkiej mocy tego słodkiego przysmaku najlepiej przekonać się, wybierając ten przepis. Zobaczcie, jak zrobić bananowy jogurt podkręcony syropem daktylowym.

Autor: Shutterstock Weź jogurt i dodaj ten domowy syrop. To pyszna i zdrowa słodka przekąska gotowa w kilka minut.

Spis treści

Bananowy jogurt z daktylowym syropem – składniki

Przepyszny jogurt z dodatkiem kilku niedrogich składników zachwyci nie tylko bogatym i idealnie słodkim smakiem. Deser nie zawiera białego cukru, ani jego zamienników. To świetne źródło witamin, minerałów i niezbędnych substancji odżywczych. Wszystkie produkty, które znalazły się w tym deserze, wyróżniają się wysoką zawartością prozdrowotnych składników.

Aby przygotować ten pyszny i zdrowy deser, należy zaopatrzyć się w naturalny jogurt, banana, daktyle i masło orzechowe. Deser można dosłodzić miodem, o ile jest to konieczne.

Jak zrobić bananowy jogurt z daktylowym syropem?

Przepis na ten znakomity i pełen zdrowia jogurt z bananem i syropem z daktyli jest łatwy i w miarę szybki. Pierwszym krokiem jest przygotowanie syropu daktylowego. Owoce należy zalać wrzątkiem, aby zmiękły, a następnie zmiksować na gładki syrop. Jogurt miesza się ze zmiksowanym bananem z dodatkiem masła orzechowego, a na koniec wlewa się syrop z daktyli. Gotowe!

Jak podawać bananowy jogurt z daktylowym syropem?

Ten jogurt to idealne połączenie kremowej konsystencji, słodkiego smaku banana i głębi daktyli. Dodatkowo można wzbogacić go szczyptą cynamonu lub kardamonu. Wierzch można posypać posiekanymi orzechami lub wiórkami kokosowymi. W każdej wersji smakuje obłędnie i sprawi się nie tylko na deser. To pomysł na zdrowe drugie śniadanie i słodką przekąskę między posiłkami.

Bananowy jogurt z daktylowym syropem – przepis krok po kroku

Składniki:

350 ml jogurtu naturalnego

1 banan

50 g daktyli

1 łyżka masła orzechowego

1 łyżka miodu (opcjonalnie)

Przygotowanie:

1. Daktyle posiekać, przełożyć do miseczki i zalać wrzątkiem. Odstawić na 10 minut.

2. Daktyle odcedzić i przełożyć do blendera. Wlać 3 łyżki wody, w której się moczyły. Zmiksować na gładki syrop.

3. Banana zmiksować z masłem orzechowym na gładkie purèe.

4. Jogurt wymieszać z bananowym purèe i syropem daktylowym oraz miodem, jeżeli deser trzeba dosłodzić.

5. Podawać na deser lub jako słodką przekąskę.

