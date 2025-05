To warzywo kosztuje 1000 euro za kilo… a znajdziesz je za darmo w pobliżu domu!

To jeden z najdroższych przysmaków świata – w Holandii czy Indiach płaci się za niego nawet 1000 euro za kilogram! A tymczasem w Polsce… rośnie dziko, na skraju lasu, tuż przy polnej drodze. Mowa o pędach chmielu – delikatnym, sezonowym rarytasie, który możesz zebrać za darmo i przyrządzić jak prawdziwy kulinarny luksus.

Autor: Shutterstock Pędy chmielu są nie tylko pyszne, ale też zdrowe i łatwo dostępne

Spis treści

Czym są pędy chmielu?

Pędy chmielu mają postać zielonych cienkich łodyżek, na które sezon przypada na przełomie marca i kwietnia. Rosną dziko w wilgotnych lasach i są uprawiane na plantacjach.

Jakie właściwości mają pędy chmielu?

Młode pędy mają dobry wpływ na zdrowie. Działają uspakajające i nasenne, a także pobudzają apetyt. Wykazują działanie antybakteryjne. Z chmielu przygotowuje się napar, który ma właściwości uspokajające. Chmiel jest składnikiem kremów przeciwzmarszczkowych i szamponów przyspieszających wzrost włosów. Stosuje się go także jako składnik relaksacyjnych kąpieli.

Jak smakują pędy chmielu?

Smak tej niepozornej rośliny przypomina połączenie szparagów i karczochów. Niektórzy doszukują się w ich smaku połączenia szparagów i szpinaku. Jest delikatny, a pędy są przyjemnie chrupiące. Co najważniejsze - są zupełnie za darmo, czyli znacznie taniej niż pozostałe warzywa

Jak zbierać pędy chmielu?

Najsmaczniejsze są młode pędy o bardzo jasnej barwie. Równie dobre są nieco starsze w zielonym kolorze. Jeżeli pędy chmielu są brązowe, oznacza to, że są już za stare, twarde i nie nadają się do jedzenia. Najlepiej zbierać 15 cm pędu, łamiąc gałązki, a nie ścinając.

Jak jeść pędy chmielu?

Najdroższe warzywo świata można przyrządzić na ciepło, a także serwować na zimno. Najlepiej smakują świeżo zebrane pędy chmielu, więc należy je przyrządzić zaraz po przyniesieniu do domu. Po kilku godzinach zaczną usychać. Surowe łodyżki mają delikatnie gorzki smaki, który przypomina karczocha. Są doskonałym uzupełnieniem kolorowych sałatek. Wystarczy sparzyć je wrzątkiem, skropić oliwą z oliwek i doprawić solą oraz pieprzem.

Kiedy podda się je obróbce termicznej, smakują bardziej jak szparagi. Pędy chmielu można gotować w wodzie, na parze lub usmażyć. To najłatwiejszy i najszybszy sposób na przyrządzenie pędów chmielu. Umyte i osuszone zielone łodyżki należy podsmażać na maśle przez pięć minut i doprawić solą. Można podać je w sosie śmietanowym jako dodatek do dania głównego, na przykład do cielęciny. Sprawdzą się też w omletach. W Francji pędy chmielu są rarytasem, który jest składnikiem popularnej potrawy o nazwie Jets de houblon. Młode pędy podaje się w sosie śmietanowym w towarzystwie jajek w koszulkach.

