Co zrobić z młodych ziemniaków? Oto 13 pysznych przepisów na młode ziemniaki

Młode ziemniaki gotowane podane ze skwarkami lub masłem i dużą ilością koperku to zawsze hit. Wielu z nas wystarczy do tego zsiadłe mleko, by osiągnąć pełnię kulinarnego szczęścia. Gdy jednak chcecie do cna wykorzystać kulinarny potencjał młodych kartofelków, sprawdźcie, co jeszcze możecie z nich zrobić. Oto 13 sprawdzonych przepisów na młode ziemniaki.

Jakie właściwości mają młode ziemniaki?

Młode ziemniaki są nie tylko pyszne. W przeciwieństwie do ziemniaków dojrzałych wyróżniają się wyjątkowymi właściwościami prozdrowotnymi.

Niższa zawartość skrobi – młode ziemniaki mają mniej skrobi niż dojrzałe, są lekkostrawne i mają niższy indeks glikemiczny, więc bez obaw mogą spożywać je osoby zmagające się z cukrzycą lub insulinoopornością.

– młode ziemniaki mają mniej skrobi niż dojrzałe, są lekkostrawne i mają niższy indeks glikemiczny, więc bez obaw mogą spożywać je osoby zmagające się z cukrzycą lub insulinoopornością. Wyższa zawartość witamin i minerałów – młode ziemniaki są bogatsze w witaminę C i z grupy B, zawierają potas, magnez i żelazo.

– młode ziemniaki są bogatsze w witaminę C i z grupy B, zawierają potas, magnez i żelazo. Więcej błonnika – młode ziemniaki, zwłaszcza jedzone ze skórką, zawierają więcej błonnika, który wspomaga trawienie, reguluje poziom cholesterolu i daje uczucie sytości.

– młode ziemniaki, zwłaszcza jedzone ze skórką, zawierają więcej błonnika, który wspomaga trawienie, reguluje poziom cholesterolu i daje uczucie sytości. Mniej kalorii – ze względu na niższą zawartość skrobi, młode ziemniaki mają zazwyczaj mniej kalorii niż ziemniaki dojrzałe.

Sezon na młode ziemniaki

W sklepach i na bazarowych straganach już pojawiły się młode ziemniaki. Te pyszne wiosenne warzywa korzeniowe mają niepowtarzalny smak i konsystencję. Są słodkawe i delikatne. Po ugotowaniu są miękkie i nie rozsypują się. Doskonale komponują się z bardziej wyrazistymi w smaku dodatkami. Ja uwielbiam takie niewielkie młode ziemniaki, nieco większe od orzechów włoskich, tylko umyte szczotką, nie oskrobane z resztek skórki, polane skwarkami i posypane wonnym świeżym koperkiem. Do tego zsiadłe mleko i obiad gotowy. Jednak nawet przyrządzone w tej cudownie prostej formie, młode ziemniaki mogą się znudzić. Jak możemy przygotować młode ziemniaki, aby zachwycały nas swoim smakiem? Oto garść pomysłów!

Zobacz galerię i poznaj aż 13 sprawdzonych przepisów na młode ziemniaki, które oczarują smakiem i aromatem oraz łatwością przygotowania. Poniżej znajdziesz także szybki quiz kulinarny o ziemniakach.

