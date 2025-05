Sok pomidorowy – naturalny kosmetyk i lek w jednej butelce. Podpowiadamy, który kupić

Sok pomidorowy to nie tylko napój dla fanów Bloody Mary. To eliksir zdrowia, urody i dobrego nastroju – bez recepty! Pijesz go regularnie i nagle masz więcej energii, ładniejszą cerę i... mniejsze wyrzuty sumienia po pizzowej uczcie. To trochę jak spa i siłownia w jednej szklance – tylko dużo tańsze i smaczniejsze.

Autor: Shutterstock Szklanka soku pomidorowego może zastąpić jedną z pięciu porcji warzyw i owoców, które powinniśmy spożywać każdego dnia.

Spis treści

Dlaczego warto pić sok pomidorowy?

Sok pomidorowy to skarbnica cennych składników odżywczych. Zawiera m.in potas, który wspiera utrzymanie odpowiedniego ciśnienia krwi, układ mięśniowy i nerwowy. Związek ten przeciwdziała również obrzękom i arytmii serca. Szklanka soku pomidorowego zawiera około 500 miligramów potasu.

Sok pomidorowy działa również hamująco na proces krzepnięcia płytek krwi, przez co zapobiega chorobom serca.

Sok pomidorowy charakteryzuje też wysoka zawartość folianów oraz witamin.

Przetwory z pomidorów, a więc także sok pomidorowy, zawierają karetonoid – likopen, który jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy – wyróżnia się działaniem antynowotworowym. Pod wpływem obróbki termicznej zwiększa się biodostępność likopenu, dlatego w pasteryzowanych sokach pomidorowych jego aktywność wzrasta 2-3-krotnie. Warto pamiętać, że likopen, jak wszystkie karotenoidy, rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego poleca się picie soku pomidorowego po zjedzeniu posiłku - to poprawi wchłanianie cennego składnika.

Pomidory w ponad 90% składają się z wody, dlatego są uważane za produkty niskokaloryczne. Szklanka soku pomidorowego zawiera tylko 26 kcal.

Sok pomidorowy wspomaga odchudzanie, gdyż zawiera antyoksydanty, które oczyszczają nasz organizm z toksyn. Poprawia także perystaltykę jelit i pracę wątroby, co korzystnie wpływa na przyspieszenie metabolizmu. Przeciwdziała również zaparciom i innym dolegliwościom żołądkowym. Nie sposób nie wspomnieć, że jest powszechnie znanym i docenianym "lekarstwem" na kaca - właśnie dzięki wymienionym właściwościom.

Szklanka soku pomidorowego (ok. 200 ml) może stanowić jedną z 5 porcji warzyw lub owoców, które powinniśmy spożywać każdego dnia.

Przeciwutleniacze znane są ze swojego działania przeciw starzeniu się skóry, gdyż zwalczają wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się komórek i występowanie zmarszczek. Regularnie pity sok pomidorowy pomoże więc zachować gładką, młodzieńczą skórę, poprawi też jej koloryt, dzięki zawartości karotenoidów.

Sok pomidorowy - świeży czy pasteryzowany?

Świeżo wyciśnięty sok pomidorowy będzie oczywiście zawierał o wiele więcej witaminy C niż jego pasteryzowany odpowiednik z butelki lub kartonu. Jednak coś za coś. Bo z kolei sok ze sklepu, zakonserwowany, jest prawdziwą skarbnicą chroniącego przed rakiem likopenu. Możemy też przygotować w domu własny sok pomidorowy w butelkach lub słoikach i cieszyć się jego smakiem.

Jak podawać sok pomidorowy?

Są tacy, którzy lubią jego naturalny smak i nie potrzebują żadnych dodatków. Jednak ci, którzy za smakiem soku pomidorowego nie przepadają, mogą go doprawić - odrobiną soli, sosu tabasco lub Worcestershire, sosu sojowego, szczyptą chili, świeżą lub suszoną bazylią. Do wyciskanych świeżych pomidorów można dodać gałązkę selera naciowego - możliwości jest naprawdę wiele.

Domowy sok z pomidorów na zimę