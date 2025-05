Szybko, pysznie i zdrowo. Odkryj niezwykły potencjał Air Fryera z nową książką kulinarną

Air fryer to nieduże urządzenie AGD, które zdobywa coraz więcej fanów. Jest łatwe w obsłudze i bije na głowę tradycyjny piekarnik. Z jego pomocą można przyrządzić prawie każde danie. Od dziś w księgarniach dostępna jest książka kulinarna „Air Fryer. Przystawki, dania główne i desery”. Odkryjcie mnóstwo przepisów na pyszne i zdrowe potrawy z Air Fryera.

Dlaczego warto używać Air Fryera?

Air Fryer to urządzenie AGD, które sprawdzi się w każdym domu. Szczególnie polecane jest osobom, które chcą jeść zdrowiej, ograniczając spożycie tłuszczu, i szukają szybkiego oraz wygodnego sposobu na gotowanie. Air Fryer ma wiele zalet, które sprawiają, że staje się coraz popularniejszym urządzeniem w kuchni.

– Air Fryer wykorzystuje gorące powietrze do gotowania potraw. Oznacza to, że do przygotowania potraw potrzebne jest o wiele mniej tłuszczu. Posiłki są więc mniej kaloryczne. Szybkość i wygoda – Air Fryer nagrzewa się bardzo szybko i gotuje potrawy w krótszym czasie niż tradycyjny piekarnik.

– Air Fryer nagrzewa się bardzo szybko i gotuje potrawy w krótszym czasie niż tradycyjny piekarnik. Łatwość obsługi – urządzenie jest bardzo proste w obsłudze z intuicyjnymi panelami sterowania i programami.

– urządzenie jest bardzo proste w obsłudze z intuicyjnymi panelami sterowania i programami. Mniej sprzątania – gotowanie w Air Fryerze to również mniejszy bałagan niż tradycyjne smażenie. Kosz jest łatwy do czyszczenia, a niektóre części można myć w zmywarce.

Mniejsze zużycie energii – Air Fryer zużywa mniej energii niż tradycyjny piekarnik, ponieważ nagrzewa się szybciej i gotuje potrawy w krótszym czasie.

Jak smakują potrawy z Air Fryera?

W Air Fryerze można przygotować wiele różnych potraw – od frytek i nuggetsów po mięso, ryby, warzywa, a nawet ciasta i desery. Można w nim nie tylko piec, ale i grillować, suszyć i podgrzewać. Jedzenie przyrządzone w Air Fryerze jest pyszne, chrupiące i mniej kaloryczne. Pozwala zachować naturalny smak i aromat potraw.

„Air Fryer. Przystawki, dania główne i desery” – książka z przepisami

Jeżeli macie Air Fryera, ale brakuje wam pomysłów na potrawy, które można w nim przygotować, najlepsze przepisy znajdziecie w nowej książce kulinarnej. „Air fryer. Przystawki, dania główne i desery” to nowość, która właśnie trafiła do księgarni. W książce znajduje się 50 sprawdzonych i oryginalnych przepisów, które pozwolą odkryć pełen potencjał tego urządzenia. Od przystawek przez dania obiadowe z dodatkiem smakowitych sosów aż po desery – wszystko znajduje się w tej książce. Znajdziecie tu ciekawe inspiracje i praktyczne porady, jak gotować w Air Fryerze. Na końcu książki zamieszczono pomysły na menu na różne okazje, co znacznie ułatwia zaplanowanie posiłków dla całej rodziny.

