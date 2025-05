Tak przechowuję sałatę lodową. Jest pyszna, chrupiąca i świeża nawet do 2 tygodni

Sałata lodowa to doskonałe urozmaicenie codziennej diety. Jej łagodny smak i chrupkość sprawiają, że jest idealnym dodatkiem do kanapek i składnikiem wielu sałatek. Aby sałata lodowa była zawsze chrupiąca i świeża, trzeba wiedzieć, jak ją myć i przechowywać.

Autor: Shutterstock Umyj tyle liści, ile potrzebujesz. Dzięki temu sałata lodowa będzie świeża nawet przez 2 tygodnie.

Czy sałata lodowa jest zdrowa?

Sałata lodowa to ciekawy dodatek do zdrowej i zbilansowanej diety. Jest niskokaloryczna, ponieważ w ponad 95 proc. składa się z wody. Porcja o wadze 100 g zawiera tylko 14 kcal. Zawiera błonnik, który wspomaga trawienie. Choć w mniejszych ilościach niż inne sałaty, zawiera witaminy A, K i C oraz potas i kwas foliowy. Wyróżnia się niską zawartością sodu, więc jest korzystna dla osób zmagających się z nadciśnieniem.

Co się stanie, jeśli nie umyjesz sałaty lodowej?

Sałata lodowa jest pyszna i chrupiąca, ale przed spożyciem należy ją umyć. Sałata, jak i inne warzywa, może być zanieczyszczona różnymi substancjami podczas uprawy, zbioru, transportu i przechowywania. W liściach można znaleźć piasek i ziemię. Mogą znajdować się na nich resztki środków ochrony roślin i nawozów stosowanych w uprawie. Sałata lodowa może być skażona wirusami i bakteriami, takimi jak E. coli, Salmonella lub Listeria. W sałacie mogą znajdować się też owady i ich larwy.

Po zjedzeniu nieumytej sałaty lodowej można szybko odczuć przykre konsekwencje. Oprócz dolegliwości ze strony układu pokarmowego, można nabawić się alergii, a w skrajnych przypadkach infekcji pasożytniczej. Dlatego zawsze należy myć sałatę lodową i inne warzywa oraz owoce, zanim trafią na nasze talerze.

Czy sałatę lodową trzeba myć?

Zwykle po zakupach główkę sałaty lodowej rozdziela się na liście, płucze i chowa do lodówki. Jednak w szybkim czasie liście więdną i stają się brązowe. Takie postępowanie to błąd, ponieważ nieświeża sałata nie nadaje się do jedzenia. Szybko należy się jej pozbyć i wyrzucić do kosza z odpadami bio. Istnieje jednak sposób, aby sałata lodowa była świeża i chrupiąca przez dłuższy czas.

Najlepiej nie rozdzielać liści sałaty lodowej i ich nie myć. Główkę należy przechowywać w lodówce i oddzielać liście w razie potrzeby. Dzięki tej prostej czynności liście nie nasiąkną wodą, a proces gnicia zostanie zatrzymany. Po opłukaniu można przygotować z nich różne pyszne dania.

Jak płukać sałatę lodową?

Zanim liście sałaty lodowej trafią do sałatki lub kanapek, należy odpowiednio je przygotować. Dokładne płukanie sałaty jest ważne, ponieważ usuwa różne zanieczyszczenia i bakterie, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Ta prosta czynność pomaga także uniknąć zatruć pokarmowych.

Jak więc płukać sałatę lodową? Jest to proste zadanie, ale wymaga trzymania się pewnych zasad. Przed przystąpieniem do płukania sałaty lodowej należy umyć ręce oraz upewnić się, że zlew lub miska są czyste.

Usuń zewnętrzne liście, które są uszkodzone lub zwiędłe.

Rozdziel główkę na poszczególne liście. Ułatwi to ich dokładne umycie.

Do zlewu lub do miski wlać zimną wodę i włożyć do niej liście sałaty lodowej. Do wody można dolać odrobinę octu lub soku z cytryny. Oba składniki pomogą w usunięciu bakterii.

Delikatnie umyj liście, usuwając brud, piasek i inne zanieczyszczenia.

Pozostaw liście w wodzie na kilka minut, aby zanieczyszczenia opadły na dno.

Wyjmuj liście partiami i płucz je pod bieżącą zimną wodą.

Osusz liście sałaty lodowej w wirówce, za pomocą ręcznika papierowego lub ściereczki.

Jak przechowywać sałatę lodową?

Największą zaletą sałaty lodowej jest jest chrupkość, dzięki której sałatki, kanapki czy domowy fast food smakują tak dobrze. Jak już wiecie, nie należy myć wszystkich liści sałaty lodowej, a jedynie kilka potrzebnych do przygotowania dania. Warto wiedzieć, jak przechowywać pozostałą główkę, aby zachowała świeżość.

Sałatę lodową najlepiej schować do lodówki w całości. Najpierw należy odkroić łodygę, a główkę owinąć ręcznikiem papierowym, który wchłonie odpowiedzialną za gnicie wilgoć. Tak przygotowaną sałatę lodową powinno się przechowywać w szufladzie na warzywa w lodówce. Ten prosty patent sprawi, że będzie świeża i chrupiąca nawet do dwóch tygodni.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne domowe sałatki na wiosnę z sałatą lodową w roli głównej.

