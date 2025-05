Dżem z rabarbaru – 3 wyjątkowe przepisy na pyszne przetwory pełne smaku!

Jak zrobić pyszny dżem z rabarbaru, który ożywi każdą kanapkę i deser? Wszyscy wiemy, że najlepsze przetwory to te przygotowane własnoręcznie – pełne naturalnych składników i niezastąpionego smaku. Rabarbar, z jego kwaskowatym charakterem i świeżym aromatem, jest idealnym składnikiem do domowych dżemów. Dzięki kilku sprawdzonym przepisom, możecie cieszyć się tym wyjątkowym smakiem przez cały rok. Zobaczcie, jak łatwo zrobić dżem, który rozpieści Wasze podniebienia i stanie się hitem wśród przetworów!

Autor: Shutterstock Dżem z rabarbaru pasuje do wielu deserów, a także do dań wytrawnych

Podpowiadamy 3 świetne i sprawdzone przepisy na dżemy rabarbarowe: czysty dżem z samego rabarbaru, dżem z rabarbaru z dodatkiem pomarańczy oraz dżem z rabarbaru z cynamonem i wanilią.

Dżem z rabarbaru

Składniki:

1 kg rabarbaru

50 dag cukru

1. Rabarbar umyć, pokroić w drobna kostkę, wrzucić do garnka, zasypać cukrem i odstawić na godzinę.

2. Po tym czasie zacznij podgrzewać rabarbar. Najpierw na dużym ogniu – do zagotowania, a potem coraz mniejszym.

3. Jak już woda odparuje, dżem zgęstnieje, to przekładamy go do słoików i mocno zakręcamy.

Dżem z rabarbaru i pomarańczy

Składniki:

1 kg rabarbaru

1 duża pomarańcza

500 g cukru

4 łyżki rumu

1. Rabarbar obieramy z włókien, myjemy i kroimy w kawałki. Wkładamy do garnka, wlewamy 150 ml wrzątku i gotujemy przez kwadrans.

2. Odcedzamy i przecieramy przez sitko. Piure z rabarbaru wkładamy do garnka do smażenia konfitur.

3. Pomarańczę szorujemy w gorącej wodzie, osuszamy. Na drobnej tarce ścieramy skórkę.

4. Teraz zdejmujemy całe białe albedo, a pomarańczę kroimy w kawałki, wybierając pestki.

5. Do rabarbaru wsypujemy cukier, dodajemy skórkę i miąższ pomarańczy.

6. Stawiamy na średnim ogniu i doprowadzamy do wrzenia, często mieszając, żeby cukier się rozpuścił.

7. Gotujemy przez kwadrans, aż dżem zgęstnieje. Gorący dżem przekładamy do wysterylizowanych słoików, zakręcamy i odwracamy do góry nogami.

Autor: Shutterstock Dżem z rabarbaru i pomarańczy

Dżem rabarbarowy z cynamonem

Składniki:

1 kg rabarbaru

25 dag cukru

0,5 laski wanilii

1 łyżeczka cynamonu

1. Rabarbar oczyszczamy, obieramy i kroimy w ok. 1 - 1,5 cm kawałki. Przekładamy do rondla o grubym dnie i podgrzewamy, często mieszając, aż zmięknie.

2. Następnie dodajemy cukier, miąższ laski wanilii i cynamon. Mieszamy. Gotujemy na małym ogniu do czasu aż masa zgęstnieje, czyli co najmniej 1,5 godz.

3. Gotowy, gorący dżem przekładamy do wyparzonych słoików, zakręcamy i odstawiamy do góry dnem do wystudzenia

Autor: Shutterstock Dżem z rabarbaru z cynamonem

