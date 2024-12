Jadłodzielnie – nie wyrzucaj, podziel się jedzeniem z innymi

10:51

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności. Najwięcej jedzenia trafia na śmietnik w okresie świątecznym. Aby nie marnować żywności, powstała idea foodsharingu i jadłodzielnie. Są to inicjatywy społeczne, dzięki którym można podzielić się produktami spożywczymi z innymi. Jak korzystać z jadłodzielni? Gdzie ich szukać?

Autor: Shutterstock Zamiast wyrzucać jedzenie, oddaj je do jadłodzielni i podziel się z potrzebującymi.

Spis treści

Tylko w Polsce na śmietnikach ląduje rocznie około 5 mln ton. W każdej sekundzie Polacy wyrzucają 92 kg jedzenia. Dane są wstrząsające, ponieważ na całym świecie z powodu głodu cierpi 800 mln osób. W Polsce są to 2 mln. Aby przeciwdziałać wyrzucaniu żywności, powstały jadłodzielnie. To miejsca, do których można oddać produkty spożywcze i potrawy, które w naszych domach wylądowałyby w koszu z odpadkami zmieszanymi i bio.

Co to jest foodsharing?

Foodsharing, czyli dzielenie się jedzeniem, to idea, która narodziła się w Niemczech. Wolontariusze codziennie odwiedzają supermarkety, mniejsze sklepy spożywcze, piekarnie i punkty gastronomiczne, aby zebrać produkty spożywcze, które nie zostały sprzedane lub zbliża się ich ostateczny termin przydatności do spożycia. Produkty przekazywane lub umieszczane są w jadłodzielniach, które są otwarte, bezpłatne i każdy może z nich skorzystać, niezależnie od statusu społecznego. Idea foodsharingu zapobiega marnowaniu żywności, a także wspiera osoby ubogie, głodne i bezdomne. Dodatkowym plusem jest to, że korzystanie z jadłodzielni jest w pełni anonimowe, zarówno dla darczyńców, jak i osób w potrzebie.

Co to jest jadłodzielnia?

Foodsharing przywędrował także do Polski. Idea dzielenia się jedzeniem funkcjonuje w naszym kraju od 2016 roku. Jadłodzielnie to sposób na przekazanie jedzenia innym ludziom. Są to wydzielone publiczne miejsca, w których znajduje się lodówka i szafka, gdzie można zostawić produkty z kończącym się terminem ważności lub potrawy świąteczne czy po imprezach. Większość jadłodzielni jest otwarta całą dobę. Korzystanie z jadłodzielni jest bezpłatne i anonimowe. Wiele polskich jadłodzielni powstało w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

Jak działają jadłodzielnie?

Pomysł dzielenia się jedzeniem z roku na rok zyskuje coraz większą popularność, a na mapie pokazują się nowe punkty, gdzie można oddać jedzenie. Jadłodzielnie znajdują się w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i wielu innych polskich miastach.

W jadłodzielniach żywność zbierana jest w lodówkach i szafkach. W lodówkach znajdują się produkty, które wymagają przechowywania w chłodnym miejscu. Szafki służą do produktów sypkich i niewymagających niskiej temperatury. Zasady korzystania z jadłodzielni różnią się w poszczególnych miastach. Zanim odda się jedzenie do punktu, warto sprawdzić, jakimi produktami można się podzielić, a jakimi nie.

Zasady korzystania z jadłodzielni

W każdej jadłodzielni znajdują się plakaty informacyjne, które dokładnie wyjaśniają zasady korzystania oraz jakie produkty można przynieść, a jakich nie wolno. Wszystko jest dokładnie opisane, aby nie popełniać błędów.

TAK:

Produkty, które sami moglibyśmy zjeść.

Produkty, które przekroczyły datę minimalnej trwałości – ,,najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia – ,,należy spożyć do”.

Produkty zapakowane lub w pojemnikach.

Dania domowe jak ciasto lub zupa – powinny być starannie i szczelnie zapakowane oraz zawierać opis potrawy i datę przygotowania.

Sery, jogurty, twarogi.

NIE:

Surowe mięso.

Produkty z niepasteryzowanego, surowego mleka.

Potraw zawierających surowe jaja jak budynie, kremy, domowy majonez.

Produkty w napoczętych opakowaniach.

Produkty wymagające chłodzenia, które przebywały poza lodówką dłużej niż 30 minut.

Produkty, które przekroczyły bezwzględny termin przydatności do spożycia – „należy spożyć do”.

Produkty zepsute, spleśniałe, w nietypowym kolorze i zapachu.

Produkty, które miały kontakt z odpadami komunalnymi lub znajdowały się w kontenerach na odpady.

Jak założyć jadłodzielnię?

Punkt, w którym można oddać jedzenie, może założyć każdy. Jak to zrobić?

Wybrać widoczne miejsce, które jest ogólnodostępne i znajduje się w ruchliwym punkcie.

Uzyskać zgodę na założenie jadłodzielni osoby, która jest właścicielem tego miejsca.

Ustawić szafkę i lodówkę, aby można było w nich zostawiać produkty i potrawy.

Umieścić plakaty informacyjne o zasadach korzystania z jadłodzielni.

Promować jadłodzielnię wśród rodziny i przyjaciół oraz w mediach społecznościowych.

Dbać o swoją jadłodzielnię.

Lista jadłodzielni w Warszawie

Bemowo

Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”, ul. Powstańców Śląskich 44, lodówka i szafka, czynna pon.-pt.: 9:00-18:00.

Szwajcarka przy SP 321, ul. Szadkowskiego 3, lodówka.

Białołęka

Ryneczek Poraje, ul. Porajów 1, lodówka i regał, czynna całodobowo.

Bielany

Ośrodek Pomocy Społecznej Bielany, ul. S. Przybyszewskiego 80/82, lodówka i regał, czynna całodobowo.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany, przed wejściem głównym do pływalni, ul. J. Conrada 6, czynna całodobowo.

Mokotów

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. J.P. Woronicza 44a, lodówka i regały, czynna codziennie 8:00-20:00.

Bazar Lotników, pawilon 83A, al. Lotników 1, lodówka i szafka, czynna pon.-pt.: 7.00-19.00; sob.: 8.00-14.00.

Podzielnia na Naszym Podwórku, ul. Czarnomorska 11, lodówka i stół, lodówka czynna pon.-pt.: 7:00-21:00, stół całodobowo.

Podzielnia na Naszym Podwórku, ul. Barcelońska 1, szafka i regał, czynna całodobowo.

Ochota

Zieleniak, ul. Grójecka 97, lodówka i szafka. Czynna całodobowo.

OCH Dzielnia, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, szafka i lodówka, czynna całodobowo.

Praga-Południe

Stół Powszechny, przed kawiarnią, ul. J. Zamoyskiego 20, szafka, czynna całodobowo.

ul. Zakopiańska 21, szafka w ogrodzeniu, czynna całodobowo.

Miejsce Akcji PACA 40, ul. M. Paca 40, lodówka i szafka, czynna pon.-śr.:14:00-20:00; czw.-sob.:10:00-16:00.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wiatraczna 11. Wyłączona lodówka. Szafka, tylko produkty zapakowane fabrycznie, czynna pon.-pt.: 8:00-16:00.

Dzielnia Saska Kępa, ul. Berezyńska 27, lodówka i regał, wt.-pt.: 17:00 - 20:00, sb.: 12:00 - 16:00.

Praga-Północ

Bazar Różyckiego, przy lokalu Bar Bazaar, wejście od ul. Ząbkowskiej 12, lodówka, czynna pon.: 8.00-17:00; wt.-czw.: 8.00-23:00; pt.-sob.: 8.00-3:00; niedz.: 8.00-21:00.

Serce Miasta, ul. 11 Listopada 22.

Rembertów

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, szafka, czynna całodobowo.

Śródmieście

Sklep Kooperatywa Dobrze, ul. Gen. W. Andersa 27, skrzynka, czynna całodobowo.

Syrena, ul. Wilcza 30, szafka, czynna całodobowo.

Centrum Pomocy Społecznej, ul. Twarda 1, lodówka i regał, czynna pon.-pt.: 8:00 -16:00.

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na parterze, ul. Stawki 5/7, lodówka i szafka, czynna codziennie 7:00-21:30.

Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na parterze, ul. Karowa 18, lodówka i szafka, czynna codziennie 7:00-21:30.

Jadłodzielnia przy Kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wejście od ul. Elektrycznej, ul. Tamka 4a, lodówka i szafka, codziennie 7:00-21:00.

ul. Dobra 56/66, w wejściu do pasażu handlowego w BUW-ie (wejście od strony ogrodu), lodówka i szafka, pon-sobota: 8:00-22:00, nd: 15:00-20:00

Targówek

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wincentego 85, szafka, czynna pon.-pt.: 10:00-19:00; w drugą i czwartą sobotę miesiąca: 10:00-15:00.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Węgrowska 2, szafka, czynna całodobowo.

Targówek, Łabiszyńska 20A, obok wejścia do OSiR Targówek, lodówka i regał, czynna całodobowo.

Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, lodówka i szafka, czynna całodobowo.

Miejsce Aktywności Lokalnej „Kłobucka”, ul. Kłobucka 14, lodówka i szafka, czynna całodobowo.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - budynek 34/klatka schodowa B, lodówka i szafka, czynna codziennie 8:00-21:00.

ul. Nugat 4, za sklepem Warus, szafka, czynna całodobowo.

Wawer

Przy Aptece DOZ, ul. Korkowa 119, lodówka i szafka, czynna całodobowo.

Uniq Fight Club, ul. VI Poprzeczna 23, lodówka i szafki, czynna pon.-pt.:7:00-21:00; sob.-niedz.:10:00-18:00.

Caritas, ul. Izbicka 7, trzy lodówki, czynna całodobowo.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Włókiennicza 54, lodówka i szafka, czynna całodobowo.

Wesoła

Przedszkole Domek Wesoła, na tyłach przedszkola, ul. Orzechowa 1, szafka i lodówka, czynna całodobowo.

Włochy

Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, lodówka i szafka, czynna całodobowo.

Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Rejonowa 6/8, lodówka i regał, czynna wt.-pt.:12.00-18.00.

Wola

SOdON, ul. Kolska 2/4, lodówki i regał, czynna codziennie 5:00-22:00.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, wejście przez ogród, lodówka i szafka, czynna pon.-pt.: 9:00-20:00; sob.: 12:00-17:00.

Jadłodzielnia Plus, ul. Smocza 3, lodówka i regał, czynna pon.-pt.: 09:00-17:00. J

Współdzielnik, Wolskie Centrum Kultury, Wola Park (I piętro), ul. Górczewska 124, szafka i lodówka, czynna śr.-sob.:12.00-20.00.

Żoliborz

Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8, na tyłach budynku, lodówka i regał, czynna całodobowo.

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Limanowskiego, ul. Felińskiego 15, wejście od ulicy Bitwy pod Rokitną, koło Poradni PPP 3, lodówka, czynna w godz. 8:00 – 20:00.

Zobacz galerię i dowiedz się, jak prawidłowo segregować śmieci. Poniżej znajdziesz szybki quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat segregacji odpadów.

Netto - niemarnowanie jedzenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Jak prawidłowo segregować śmieci? Polegniesz już na 3 pytaniu Pytanie 1 z 10 Czy segregacja śmieci jest w Polsce obowiązkowa? Tak Nie Następne pytanie