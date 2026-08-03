Uważaj na owoce morza nad polskim Bałtykiem. Zanim zamówisz krewetki lub małże, zapytaj o jedno

Bałtycki mit, czyli skąd naprawdę pochodzą krewetki?

Wielu z nas, zamawiając w nadmorskim kurorcie krewetki tygrysie, kalmary w chrupiącej panierce czy mule w białym winie, ulega romantycznej iluzji, że je lokalne przysmaki. Prawda naukowa jest jednak bezlitosna: w Morzu Bałtyckim nie żyją gatunki owoców morza, które trafiają na nasze talerze. Co prawda w toni wodnej występuje tak zwana krewetka bałtycka (Palaemon adspersus), jednak osiąga ona zaledwie 5–6 centymetrów długości i pełni głównie funkcję kluczowego ogniwa w ekosystemie, stanowiąc pokarm dla ryb. Nie jest ona łowiona komercyjnie na potrzeby gastronomii.

Wszystkie owoce morza serwowane w smażalniach i restauracjach nad polskim morzem pochodzą z importu. Najczęściej są to gigantyczne, przemysłowe akwakultury z krajów azjatyckich (takich jak Wietnam, Chiny czy Indie), gdzie skorupiaki hoduje się na masową skalę, a następnie zamraża i transportuje przez tysiące kilometrów. Choć importowane produkty muszą spełniać rygorystyczne normy unijne, warunki w niektórych azjatyckich hodowlach bywają zróżnicowane, co bezpośrednio wpływa na jakość mięsa, jego strukturę oraz wartości odżywcze.

Jedno pytanie, które warto zadać w smażalni

Zanim kelner przyjmie zamówienie na kusząco brzmiące owoce morza, warto zapytać o jedną, kluczową rzecz: jaka jest data i metoda mrożenia oraz czy produkt był glazurowany. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ owoce morza to surowiec niezwykle delikatny i podatny na psucie, a kluczem do ich smaku i bezpieczeństwa jest tak zwany niezerwany łańcuch chłodniczy.

Smażalnie nad Bałtykiem rzadko kupują świeże owoce morza ze względu na ich wysokie ceny i trudną logistykę. Standardem są bloki głęboko zamrożone. Istnieje jednak ryzyko, że w trakcie transportu lub magazynowania doszło do wahań temperatury. Największą plagą nadmorskiej gastronomii bywa wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie tego samego produktu. Proces ten nie tylko niszczy strukturę białka – sprawiając, że krewetka staje się gumowata lub papkowata – ale stwarza również warunki sprzyjające rozwojowi niebezpiecznych bakterii chorobotwórczych, takich jak Salmonella czy szczepy Vibrio.

Drugim poważnym problemem jest tak zwane glazurowanie, czyli pokrywanie zamrożonego surowca cienką warstwą lodu, która ma chronić go przed wysychaniem i utratą jakości. Nieuczciwi dostawcy stosują jednak nadmierną glazurę, która potrafi stanowić nawet do 30–40% wagi produktu. W efekcie w nadmorskim lokalu płacimy bajońskie sumy nie za ekskluzywne krewetki, ale za zwykłą wodę, która spłynie z patelni w procesie obróbki termicznej.

W galerii poniżej znajdziesz najlepsze przepisy na ryby serwowane na obiad

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Jak nie dać się oszukać nad morzem?

Wybierając się na obiad, warto wykazać się czujnością. Oprócz pytania o mrożenie, eksperci do spraw żywienia radzą zwracać uwagę na kilka kluczowych szczegółów, które pomogą ocenić jakość serwowanych dań. Przed złożeniem zamówienia warto upewnić się co do:

kraju pochodzenia owoców morza – bezpieczniejszym i bardziej ekologicznym wyborem są krewetki pochodzące z certyfikowanych łowisk w Europie lub dzikich odłowów z północnego Atlantyku;

– bezpieczniejszym i bardziej ekologicznym wyborem są krewetki pochodzące z certyfikowanych łowisk w Europie lub dzikich odłowów z północnego Atlantyku; obecności certyfikatów ekologicznych – takich jak certyfikat ASC (dla hodowli) lub MSC (dla dzikich połowów), które gwarantują rygorystyczną kontrolę jakości i bezpieczeństwa biologicznego;

– takich jak certyfikat ASC (dla hodowli) lub MSC (dla dzikich połowów), które gwarantują rygorystyczną kontrolę jakości i bezpieczeństwa biologicznego; tekstury i zapachu dania – prawidłowo przyrządzona krewetka powinna być sprężysta i delikatnie chrupiąca, a jej zapach powinien być neutralny lub lekko słodkawy, bez wyczuwalnej nuty amoniaku czy rybiego tranu.

Zamiast więc bezkrytycznie ulegać wakacyjnemu nastrojowi, warto pytać i świadomie wybierać to, co ląduje na naszym talerzu. Troska o pochodzenie jedzenia to nie tylko kwestia smaku, ale przede wszystkim zdrowia Twojego i Twoich bliskich.

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