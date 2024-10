Smakosze uwielbiają krowią mordę, ale musisz uważać. Łatwo ją pomylić z trującym grzybem

15:08

Sarniak świerkowy, znany jako krowia morda, to jadalny grzyb o licznych nazwach regionalnych, takich jak losuń czy kolczak dachówkowaty. Jego charakterystyczny kapelusz i gęsto ułożone kolce ułatwiają rozpoznanie, jednak można go pomylić z trującymi gatunkami. Dowiedz się, jakie właściwości zdrowotne ma sarniak świerkowy i gdzie go szukać.

Autor: Shutterstock Smakosze uwielbiają krowią mordę, ale musisz uważać. Łatwo ją pomylić z trującym grzybem

Sarniak świerkowy, potocznie znany jako krowia morda, to grzyb ceniony zarówno za swoje właściwości smakowe, jak i aromatyczne. Znajdując go w polskich lasach, warto wiedzieć, jak go rozpoznać, aby cieszyć się jego wyjątkowym smakiem. Czy sarniak świerkowy jest jadalny? Jakie ma właściwości i gdzie najczęściej występuje? Poznaj odpowiedzi na te pytania oraz najlepsze sposoby na przygotowanie tego grzyba.

Jakie właściwości ma sarniak świerkowy?

Sarniak świerkowy (znany także jako krowia morda, losuń, łoczak czy kolczak dachówkowaty) to grzyb o wielu walorach kulinarnych. Jest jadalny i charakteryzuje się lekko korzennym aromatem oraz delikatnym smakiem. Zawiera składniki odżywcze, takie jak witaminy z grupy B, minerały oraz błonnik, co czyni go wartościowym dodatkiem do diety. Sarniak świerkowy jest ceniony za swoje właściwości prozdrowotne, wspomagające układ trawienny oraz wzmacniające odporność. Jego miękki, mięsisty kapelusz sprawia, że doskonale nadaje się do duszenia, smażenia czy suszenia.

Gdzie występuje sarniak świerkowy i jak go rozpoznać?

Sarniak świerkowy najczęściej rośnie w lasach iglastych, szczególnie pod świerkami. Jest spotykany głównie w rejonach górskich, zwłaszcza na południu Polski. Aby go rozpoznać, warto zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy – gruby, mięsisty kapelusz o brązowym odcieniu z lekko czerwonymi łuskami oraz gęsto ułożone, białe lub szare kolce pod spodem. Jego trzon ma cylindryczny kształt i jest zgrubiały u nasady. Sarniak świerkowy można łatwo pomylić z trującymi gatunkami, takimi jak gąska tygrysia czy kolczak obłączasty, dlatego warto dokładnie znać jego cechy przed zbiorem.

Jak przygotować sarniaka świerkowego?

Przed przygotowaniem sarniaka świerkowego należy dokładnie oczyścić go z ziemi i igliwia. Warto pamiętać, że starsze egzemplarze mogą być gorzkawe, dlatego najlepiej wybierać młode, świeże grzyby. Sarniak świerkowy nadaje się do wielu dań – świetnie sprawdzi się jako dodatek do sosów, gulaszy czy zup. Można go również suszyć, by cieszyć się jego smakiem przez cały rok. Suszenie powinno odbywać się w niskiej temperaturze, co pozwoli zachować jego aromatyczne właściwości.

Jakie nazwy ma sarniak świerkowy?

Sarniak świerkowy, znany także jako krowia morda, jest grzybem o wielu regionalnych nazwach, co świadczy o jego popularności w różnych częściach Polski. Oprócz najczęściej używanej „krowiej mordy”, można spotkać go pod takimi nazwami jak losuń, łoczak, sarna, czy kolczak dachówkowaty. Niektóre z tych określeń nawiązują do kształtu kapelusza lub specyficznej struktury grzyba. Nazwy te bywają używane zamiennie, ale zawsze odnoszą się do tego samego gatunku. Interesujące jest to, że do 2014 roku sarniak świerkowy był objęty ścisłą ochroną gatunkową, co czyniło go rzadkim okazem w polskich lasach.

Sarniak świerkowy: jadalny czy trujący?

Sarniak świerkowy to jadalny grzyb o wyraźnym, lekko korzennym aromacie i delikatnym smaku. Jednak, mimo że jest bezpieczny do jedzenia, nie można go spożywać na surowo. Przed przygotowaniem należy go dokładnie obgotować, a wodę po gotowaniu najlepiej wylać. Szczególnie starsze owocniki mogą być trudniejsze do strawienia, dlatego warto wybierać młodsze egzemplarze. Sarniak, mimo swoich walorów smakowych, może być mylnie uznany za trujący przez osoby mniej doświadczone, dlatego kluczowe jest dokładne rozpoznanie przed zbiorem.

Jak odróżnić sarniaka świerkowego od trujących grzybów?

Rozpoznanie sarniaka świerkowego nie zawsze jest łatwe, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z grzybobraniem. Najważniejsze cechy, które pozwalają odróżnić go od trujących grzybów, to mięsisty kapelusz z charakterystycznymi łuskami oraz kolce znajdujące się pod spodem kapelusza. Trzon sarniaka świerkowego jest cylindryczny, z wyraźnym zgrubieniem u nasady. Ważne jest, aby podczas zbiorów być ostrożnym, ponieważ grzyb ten można łatwo pomylić z trującymi gatunkami, takimi jak gąska tygrysia, kolczak obłączasty, sarniak sosnowy czy szyszkowiec łuskowaty. Dla bezpieczeństwa, warto zasięgnąć rady bardziej doświadczonych grzybiarzy lub korzystać z aplikacji do identyfikacji grzybów.

Zobacz również:

Jaką wodą zalać suszone grzyby? Nie popełniaj tego błędu

Jak przechowywać suszone grzyby

Jak długo gotować suszone grzyby do uszek, pierogów, krokietów

Moczenie grzybów suszonych

Jak suszyć grzyby w piekarniku? Prosta instrukcja

Czy warto jeść grzyby? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.