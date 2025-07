Jak mrozić fasolkę szparagową bez błędów? Te rady naprawdę działają

13:43

Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych smaków lata – chrupiąca, delikatna i pełna koloru. Dobra wiadomość? Możesz ją zachować na zimę! Wystarczy znać kilka sprawdzonych zasad, by po rozmrożeniu fasolka wciąż smakowała jak świeżo zerwana. Sprawdź, jak mrozić fasolkę szparagową bez błędów.

Autor: Shutterstock/ Shutterstock Fasolkę szparagową można mrozić i w ten sposób zachować ją na zimę

Sezon na fasolkę szparagową trwa krótko. Nie da się najeść jej na zapas, ale z powodzeniem można ją zamrozić.

Jak mrozić fasolkę szparagową?

Fasolkę szparagową – zarówno zieloną, jak i żółtą – można zamrozić i tak przetrzymać do wiosny. Jednak należy ją odpowiednio przygotować do tego procesu. Najpierw zerwaną fasolę myjemy i odcinamy końce. Jeśli strączki fasolki szparagowej są zbyt długie, można je pokroić na połówki.

Następnie trzeba ją krótko podgotować. Wystarczą trzy do pięciu minut we wrzątku. Gorącą fasolkę szparagową wrzucamy do zimnej wody na sekundę. Można też wysypać ją na cedzak i wstawić pod bieżącą, zimną wodę. Taką fasolę lekko osuszamy ręcznikiem papierowym, by pozbyć się z niej nadmiaru wody.

Na koniec fasolkę szparagową wrzucamy do woreczków, te zawiązujemy i wkładamy do zamrażalnika. Najlepiej zrobić to w niewielkich porcjach, takich do wykorzystania na raz.

Fasolka szparagowa. Jakie właściwości mają fasolowe strączki? Co można zrobić z fasolki szparagowej? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Fasolka szparagowa na zimę

Fasolka pasteryzowana w przecierze pomidorowym

Doskonała fasolka szparagowa w słoikach na zimę

Fasolka szparagowa w zalewie pomidorowej do słoików

Polecamy też:

Smakowite roladki schabowe z fasolką i papryką

Pęczotto z fasolką szparagową

Wątróbka duszona z papryką i fasolką

Czy umiesz ugotować fasolkę szparagową - sprawdź! Pytanie 1 z 6 Ile wody potrzeba, żeby ugotować 1 kg fasolki szparagowej? 2 litry 4 litry 10 litrów Następne pytanie